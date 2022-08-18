Bật mí thói quen chăm da giúp phụ nữ Nhật duy trì tuổi xuân lâu nhất có thể

1. Họ tiếp cận việc bảo tồn vẻ đẹp của họ một cách có ý thức

Những lời khuyên này có thể áp dụng cho mọi loại da và liên quan đến lối sống nói chung. Hy vọng rằng những đề xuất này sẽ giúp bạn gìn giữ tuổi thanh xuân lâu nhất có thể. C

Phụ nữ Nhật Bản coi việc quan tâm đến bản thân là một thứ "tín ngưỡng", họ không tiếc thời gian cũng như tiền bạc để làm đẹp. Bắt đầu từ 20 tuổi, các cô gái thực hiện một số quy trình nhất định hàng ngày nhằm mục đích giữ gìn vẻ đẹp của khuôn mặt và cơ thể lâu nhất có thể, có rất nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ họ. Vì vậy, lần tới, thay vì dành một giờ khác để hoàn thành công việc nhà, hãy nhớ chăm sóc bản thân, đắp mặt nạ và nghe một số bản nhạc thư giãn.

2. Họ sắp xếp các thư giãn tắm onsen, mỗi tuần một lần

Người dân ở Nhật Bản đã tắm trong các suối nước nóng được gọi là Onsen từ thời cổ đại. Các quy trình này làm giàu các nguyên tố khoáng chất cho cơ thể, cải thiện lưu thông máu và giúp giấc ngủ sâu hơn. Tùy chọn này có thể không khả dụng cho tất cả mọi người ngày nay.

Phụ nữ Nhật Bản hiện đại khuyên bạn nên sắp xếp một ngày tắm đầy đủ ít nhất một lần một tuần và nên đi onsen một chút như sau:

Hoàn toàn rõ ràng lịch trình của bạn trong ít nhất nửa ngày. Không ai được làm gián đoạn bạn, vì vậy hãy tắt điện thoại, đưa bạn cùng phòng đi xem phim, v.v.

Xông hơi toàn thân.

Làm sạch cơ thể một cách cẩn thận bằng bông tắm và tẩy tế bào chết (bạn có thể tự làm hỗn hợp tẩy tế bào chết, có rất nhiều công thức trên Internet).

Cố gắng nằm trong nước ấm trong một thời gian dài (điều này là quan trọng). Bạn sẽ có thể cảm thấy cơ bắp của mình thư giãn.

Sau khi tắm, thoa body oil lên da.

Quy trình đơn giản này sẽ cải thiện lưu lượng bạch huyết, giảm co thắt cơ và giúp thoát khỏi căng thẳng nếu được thực hiện thường xuyên.

3. Họ thực hiện massage chống lão hóa thường xuyên

Một chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu đến từ Nhật Bản, Chizu Saeki, khuyên bạn nên tự mình thực hiện một liệu pháp mát-xa đặc biệt. Nếu bạn thực hiện quy trình hàng ngày, làn da của bạn sẽ trở nên săn chắc và căng bóng, bạn có thể tạm biệt nếp nhăn hoặc ít nhất là trì hoãn sự xuất hiện của chúng.

Lặp lại tất cả các bài tập 3 lần với các động tác nhẹ:

Đặt các ngón tay của bạn trên cả hai bên môi của bạn. Xoa bóp da bằng cách gõ nhẹ vào da như khi bạn chơi piano.

Nhấn mạnh vùng da giữa trán và dừng lại trong 3 giây, sau đó trượt các ngón tay về phía thái dương.

Dùng một tay kéo căng nhẹ vùng da trên trán như thể bạn đang ủi các nếp nhăn và giữ bàn tay thứ hai trên thái dương.

Kéo cơ trán lên trên bằng cả hai tay liên tiếp.

Nhấn nhẹ vùng xung quanh môi của bạn. Sử dụng ngón đeo nhẫn và ngón giữa của bạn để thực hiện bài tập này - tất cả các chuyển động phải lên xuống.

Thực hiện chuyển động tròn bằng cách ấn nhẹ vùng sau tai.

Thực hiện các chuyển động ấn nhẹ ở vùng dưới chân mày với sự hỗ trợ của các miếng đệm ngón tay. Sử dụng ngón tay giữa của bạn để thực hiện chuyển động trượt dọc theo mắt về phía góc trong của mắt.

4. Họ làm sạch và dưỡng ẩm da cẩn thận

Làm sạch và dưỡng ẩm da mặt vào mỗi buổi tối là điều cần thiết. Nếu bạn muốn có làn da đẹp như những người phụ nữ đến từ đất nước mặt trời mọc thì hãy thực hiện theo cách sau:

Làm ấm sữa rửa mặt hoặc kem trên tay của bạn.

Thoa hỗn hợp lên mặt ở vùng má, trán, mũi và cằm bằng cách chấm kém lên da.

Thoa đều sữa rửa mặt / kem từ cằm về phía tai, từ mũi về phía má và tai, từ mắt và mũi đến thái dương.

Vuốt miếng đệm ngón tay từ đầu mũi lên sống mũi. Thoa đều sữa rửa mặt / kem lên trán cả bên trái và bên phải.

Sau đó thoa đều từ sống mũi xuống đầu mũi cũng như xung quanh lỗ mũi. Kết thúc bằng các động tác xoa bóp từ mũi đến tai.

Tất cả các động tác nên được thực hiện mà không cần ấn, tay của bạn chỉ nên trượt dọc theo da. Lặp lại mỗi động tác 3 lần (nhưng chỉ thoa kem 1 lần).

5. Họ sắp xếp những ngày "không dùng mỹ phẩm" cho làn da của họ

Nếu bạn đã quen với việc trang điểm hàng ngày, hãy cố gắng dành ít nhất một ngày mỗi tuần để da được nghỉ ngơi và thở. Vào ngày này, chỉ sử dụng sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm. Dành thời gian này để đánh giá tình trạng khuôn mặt của bạn. Loại "ngày nhịn ăn" này sẽ rất có lợi cho làn da của bạn.

6. Họ có một chế độ ăn uống cân bằng

Vẻ đẹp đến từ bên trong. Hãy tuân thủ các nguyên tắc chính của hệ thống dinh dưỡng Nhật Bản để cảm thấy ngon miệng và trông tuyệt đẹp:

Uống tối thiểu 1,5 lít nước mỗi ngày.

Không ăn vặt. Chỉ ăn theo thời gian biểu.

Uống vitamin (trước tiên hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ).

Ăn nhiều hải sản và rau quả (hầu như không có đồ ngọt hay đồ nướng trong thực đơn của người đẹp Nhật Bản).

Uống trà xanh (nó cũng là một thành phần trong hầu hết các mặt hàng mỹ phẩm).

7. Bảo vệ làn da của họ khỏi ánh nắng mặt trời trong bất kỳ thời tiết nào

Truyền thống làm trắng da bằng hỗn hợp bột gạo và sữa đã được để lại từ trong quá khứ. Tuy nhiên, lý tưởng làm đẹp đó vẫn ở lại và các cô gái Nhật Bản vẫn đang cố gắng làm cho làn da của họ có màu như sứ. Họ luôn sử dụng các vật dụng và phương pháp khác nhau giúp che giấu và bảo vệ bản thân khỏi tia nắng mặt trời.

Đó là lý do tại sao bạn nên sử dụng các loại mỹ phẩm có chỉ số SPF cao vì tia cực tím có thể gây hại rất nhiều cho vẻ ngoài tổng thể của bạn. Khi nhìn thấy phụ nữ Nhật Bản lộng lẫy như thế nào, chắn rằng phương pháp này thực sự hiệu quả.

Theo Brightside