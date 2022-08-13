Hé lộ bí quyết thời trang "đỉnh cao" từ công nương hoàng gia Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ

Làm đẹp 13/08/2022 14:44

Meghan Markle trở thành thành viên hoàng gia vào tháng 5/2018 và phong cách thời trang của cô đã có nhiều thay đổi kể từ khi quy định về trang phục của hoàng gia khá khắt khe. Nhưng Meghan luôn có gu thẩm mỹ tốt và vẻ ngoài của cô ấy luôn xinh đẹp và thanh lịch. Chúng ta hãy cùng tham khảo một số mẹo thời trang từ Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ.

Chắc chắn rằng những vẻ ngoài đậm chất hoàng gia này không tốn quá nhiều thời gian và công sức của chị em.

1. Làm nổi bật tông màu da  

Hé lộ bí quyết thời trang 'đỉnh cao' từ công nương hoàng gia Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ - Ảnh 1

Chúng ta thường thấy Meghan mặc váy màu be hoặc màu hồng phấn. Không có gì đáng ngạc nhiên vì những màu này làm nổi bật màu da tối của cô ấy.

Để biến màu da của bạn thành một lợi thế, bạn phải tìm ra loại màu da của mình. Những cô gái có làn da ngăm nên mặc quần áo màu nude, kaki, marsala và vàng sáng. Nếu màu da của bạn sáng hơn, bạn nên chọn màu xanh ngọc lục bảo và xanh đậm hoặc tông màu phấn dịu mát.

2. Nhấn mạnh xương quai xanh 

Hé lộ bí quyết thời trang 'đỉnh cao' từ công nương hoàng gia Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ - Ảnh 2

Quần áo lộ xương quai xanh là một lựa chọn thời trang phù hợp nếu bạn không thích mặc áo khoét cổ sâu nhưng vẫn muốn thu hút mọi người xung quanh. Những bộ quần áo như vậy trông thực sự nữ tính và sang trọng giống như hoàng gia. Hơn nữa, thiết kế của chúng rất thoải mái nên bạn sẽ có thể dễ dàng nhấc cánh tay của mình lên, v.v.

3. Che giấu mọi khuyết điểm trên cơ thể 

Hé lộ bí quyết thời trang 'đỉnh cao' từ công nương hoàng gia Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ - Ảnh 3

Meghan có phần hông khá hẹp và bộ ngực nhỏ nhưng cô ấy biết cách vận dụng chúng để có lợi cho mình. Ví dụ, một chiếc váy có đường viền hai bên khiến hông của cô ấy trông rộng hơn và một chiếc váy hai dây khiến ngực trông lớn hơn một chút.

Nhiều lớp vải và màu sắc nổi bật cũng có thể làm tăng kích thước ngực của bạn một cách trực quan. Những người có vấn đề ngược lại nên mặc áo cánh và áo sơ mi không cài cúc, áo khoác dài và cổ tròn hơn.

4. Chọn quần tất đúng cách 

Hé lộ bí quyết thời trang 'đỉnh cao' từ công nương hoàng gia Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ - Ảnh 4

Quần tất có thể làm hỏng hình ảnh của bạn hoặc làm cho hình ảnh trở nên tinh tế hơn. Meghan thường mặc quần tất cùng màu với váy của cô.

Tất nhiên, phương pháp này sẽ không hiệu quả với váy màu đỏ hoặc hồng. Những chiếc quần tất bó như vậy trông sẽ kỳ lạ và có khả năng gây ra sự bối rối. Nhưng nếu bạn thích màu nude, quần tất cùng tông sẽ giúp bạn trông thanh lịch hơn.

Mặc dù nữ công tước có màu da tối hơn, nhưng phương pháp này thực sự hiệu quả.

5. Đừng bỏ qua những bộ quần áo ngoại cỡ 

Hé lộ bí quyết thời trang 'đỉnh cao' từ công nương hoàng gia Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ - Ảnh 5

Trang phục ngoại cỡ đang cực kỳ phổ biến nhưng chúng ta khó có thể hình dung một thành viên hoàng gia mặc chúng. Tuy nhiên, đôi khi Meghan phá vỡ các quy tắc và mặc một chiếc áo sơ mi sọc rộng. Tất nhiên, cô kết hợp nó với quần cổ điển và một chiếc mũ. Vẻ ngoài này cũng trông rất tuyệt!

6. Chọn những chiếc quần hoàn hảo 

Hé lộ bí quyết thời trang 'đỉnh cao' từ công nương hoàng gia Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ - Ảnh 6

Một bộ quần áo dáng vest cổ điển có thể giúp bạn trong mọi tình huống: cho dù đó là một cuộc họp kinh doanh hay một lễ kỷ niệm. Bạn chỉ cần tìm phụ kiện phù hợp và tránh mặc áo khoác.

 

Hé lộ bí quyết thời trang 'đỉnh cao' từ công nương hoàng gia Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ - Ảnh 7

Ngay cả khi bạn đang mặc một chiếc váy lộng lẫy, đừng tránh đeo phụ kiện: chúng thực sự có thể làm cho tổng thể của bạn trông đẹp hơn.

Meghan thường đeo kính (mặc dù các thành viên gia đình hoàng gia không thường đeo chúng). Cô kết hợp hoàn hảo phụ kiện này với mũ và váy.

8. Học cách kết hợp màu sắc của phụ kiện và quần áo 

Hé lộ bí quyết thời trang 'đỉnh cao' từ công nương hoàng gia Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ - Ảnh 8

Nữ công tước xứ Sussex thích đeo những chiếc túi lớn và cô luôn chọn những màu sắc phù hợp với trang phục hoặc bộ đồ của mình. Một chiếc váy xanh đậm và một chiếc túi màu nâu là ví dụ hoàn hảo cho điều này.

Để chọn màu sắc của các phụ kiện trong tủ quần áo của bạn, bạn phải tìm hiểu những màu sắc có thể kết hợp với nhau.

9. Làm nổi bật vòng eo của bạn 

Hé lộ bí quyết thời trang 'đỉnh cao' từ công nương hoàng gia Meghan Markle có thể hữu ích cho tất cả phụ nữ - Ảnh 9

Ngay cả khi bạn không có thân hình đồng hồ cát, bạn vẫn có thể làm nổi bật vòng eo của mình. Meghan thường chuyển sang thắt lưng và váy rộng để được nổi bật khu vực eo này. Những điểm nhấn như vậy cùng với phần xương quai xanh lộ rõ ​​khiến cô ấy trông nữ tính và dịu dàng hơn ngay cả khi cô ấy mặc một chiếc váy denim.

Theo Brightside

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