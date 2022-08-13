Các công thức đơn giản tự làm bút kẻ mắt ngay tại nhà dành cho tất cả chị em

Làm đẹp 13/08/2022 00:48

Từ hàng thiên niên kỷ, phụ nữ đã sử dụng mỹ phẩm mắt và bút kẻ mắt để làm nổi bật vẻ đẹp của đôi mắt. Ngày nay, do tiến bộ công nghệ, những dụng cụ làm đẹp đơn giản này được sản xuất với sự hỗ trợ của máy móc và phương pháp tiên tiến. Tuy nhiên, bạn có thể tự tạo bút kẻ mắt tự làm tại nhà. Bạn có thể tạo cho mình một phong cách mới và khác biệt với những chiếc bút kẻ mắt tự chế này. 

 

Các công thức đơn giản tự làm bút kẻ mắt ngay tại nhà dành cho tất cả chị em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cùng tìm hiểu một số công thức đơn giản để tự làm bút kẻ mắt nhé.

 

Cocoa Powder Eyeliner (Bút kẻ mắt từ Cacao)

Các công thức đơn giản tự làm bút kẻ mắt ngay tại nhà dành cho tất cả chị em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn cảm thấy nhàm chán khi sử dụng eyeliner đen, thì hãy sử dụng bột cacao và trải nghiệm một thứ gì đó mới mẻ, chẳng hạn như eyeliner nâu. 

Bạn cần cho một thìa bột cacao vào một chiếc bát nhỏ. Trộn kỹ sau khi thêm một vài giọt nước hoặc nước hoa hồng vào. Giữ cho kết cấu dày được giống như gel. Sử dụng nó để có một vẻ đẹp tự nhiên cho cả mi trên và mi dưới nhé.

Almond Eyeliner (Bút kẻ mắt từ hạnh nhân)

Các công thức đơn giản tự làm bút kẻ mắt ngay tại nhà dành cho tất cả chị em - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân thường có sẵn tiện lợi trên mọi kệ bếp. Trong khi ăn vặt, hãy cân nhắc tiết kiệm một ít để thử sản xuất bút kẻ mắt tự nhiên của riêng bạn. Bút kẻ mắt hạnh nhân là một hỗn hợp tự nhiên được sản xuất theo phương pháp ayurvedic cổ xưa từ Ấn Độ giúp tăng cường thị lực và khuyến khích sự phát triển của lông mi.

Thắp nến hay bật lửa và dùng nhíp gắp cẩn thận một quả hạnh, sau đó để ngọn lửa đốt quả hạnh. Dùng dao nạo bơ để cạo hết muội đen cho vào đĩa khi hạnh nhân đã chuyển sang màu đen và có mùi thơm. Tiếp theo, thêm hai giọt dầu hạnh nhân. Duy trì độ đặc sệt. Như vậy bạn đã có thành phẩm tuyệt vời để sử dụng rồi.

Kẻ mắt làm bằng nước ép củ dền

Các công thức đơn giản tự làm bút kẻ mắt ngay tại nhà dành cho tất cả chị em - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Công thức kẻ mắt này là dành cho bạn nếu bạn thích thú với việc trang điểm và không ngại thử nghiệm với nhiều màu sắc khác nhau.

Xay một nửa củ dền. Cho nước củ dền vào bát sau khi lọc bỏ bã. Bạn nên cho một thìa nước ép củ dền vào bát, sau đó thêm hai thìa gel nha đam tự nhiên. Trộn cả hai thành phần để tạo thành một hỗn hợp mịn. Dùng cọ mỹ phẩm thoa hỗn hợp này lên phần mắt. Bạn sẽ nhìn thấy những "cánh hồng xinh đẹp" dọc theo hàng mi.

Bút kẻ mắt bằng than hoạt tính

Các công thức đơn giản tự làm bút kẻ mắt ngay tại nhà dành cho tất cả chị em - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần cơ bản được sử dụng trong bút kẻ mắt đen tự chế là than hoạt tính. Nó có thể được trộn với nước hoặc bất kỳ loại dầu vận chuyển thân thiện với da nào, chẳng hạn như dừa, hạnh nhân hoặc jojoba.

Để có cách kẻ mắt tự làm nhanh chóng, bạn có thể trộn than hoạt tính và nước cất trong công thức này. Nước cất, trái ngược với nước máy thông thường, được lọc kỹ lưỡng để loại bỏ các tạp chất và khoáng chất. Cho hai viên nang hoặc nửa thìa than hoạt tính vào bát nhỏ, sau đó thêm vài giọt nước cất và khuấy đều. Sau đó dùng cọ trang điểm mỏng kẻ viền mắt.

Các công thức đơn giản tự làm bút kẻ mắt ngay tại nhà dành cho tất cả chị em - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể tự làm bút kẻ mắt từ tự nhiên lành tính, bạn không cần phải lo lắng về bất kỳ phản ứng có hại nào có thể gây ra bởi bút kẻ mắt thương mại với các yếu tố khắc nghiệt. Những công thức tự làm kẻ mắt được chia sẻ ở trên có thể giúp vẻ ngoài của bạn trở nên quyến rũ hơn.

Theo Times of India

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