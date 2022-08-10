Ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông hiệu quả ngay cả trong thời tiết gió mùa với những thao tác đơn giản nhất

"Một vài thao tác đơn giản trong chu trình chăm sóc da của bạn sẽ mang lại cho bạn kết quả tuyệt vời và bạn sẽ có được làn da khỏe đẹp", cô Arthi cho biết thêm.

Do sự thay đổi của khí hậu và độ ẩm trong không khí dồi dào, làn da rất dễ bị tắc nghẽn trong mùa này. Các chuyên gia nói rằng lỗ chân lông bị tắc nghẽn tạo thành một lớp trên da đầy bụi bẩn và dẫn đến mụn trứng cá. "Da bị phát ban hoặc nhiễm nấm cũng có thể xảy ra do lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Do đó, làm sạch mặt để giữ cho lỗ chân lông thông thoáng và sạch sẽ là một bước rất quan trọng trong quy trình chăm sóc da gió mùa của bạn", Arthi Raguram, Người sáng lập thương hiệu Deyga Organics nổi tiếng từ Ấn Độ cho biết.

Làm sạch là rất quan trọng khi bạn không muốn lỗ chân lông bị tắc. Đảm bảo rửa mặt hai lần một ngày bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Điều này sẽ giúp da mặt của bạn sạch sẽ và mịn màng. Thực hiện theo quy tắc 60 giây, đó là rửa mặt trong 60 giây để loại bỏ tất cả các loại bụi bẩn, tạp chất và vi khuẩn. Luôn chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ để da mặt không bị tiết dầu tự nhiên quá nhiều. Vùng chữ T của bạn dễ bị tắc nghẽn lỗ chân lông nhất, vì vậy hãy đảm bảo massage nhẹ nhàng trong khi làm sạch các bộ phận ở khu vực này.

Tẩy sạch những tế bào chết

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Nếu bạn muốn ngăn ngừa mụn trứng cá và mụn nhọt, bạn cần phải tẩy tế bào chết cho da. Tốt nhất, tẩy tế bào chết hai lần một tuần sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời cho làn da. Tẩy da chết loại bỏ các tế bào da chết dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông. Nó làm sạch sâu các lỗ chân lông, cho phép các sản phẩm chăm sóc da của bạn được hấp thụ tốt hơn. Cả tẩy da chết hóa học và vật lý đều hoạt động tuyệt vời và bạn hãy chọn một trong hai cách tùy theo loại da của bạn nhé.

Sử dụng mặt nạ

Đắp mặt nạ thường xuyên sẽ làm sạch sâu lỗ chân lông và giúp thông thoáng chúng. Mặt nạ bao gồm các đặc tính của trà xanh, gỗ đàn hương và lá neem có tác dụng làm đẹp khi có thời tiết gió mùa. Tất cả chúng đều có đặc tính kháng khuẩn và được làm giàu với chất chống oxy hóa, chúng ngăn chặn sản xuất bã nhờn dư thừa và giữ cho làn da của bạn sạch sẽ và tươi mát.

Sử dụng Toner

Ảnh minh họa: Internet

Quy trình chăm da của bạn sẽ khó có thể hoàn chỉnh nếu bạn bỏ qua bước thoa toner. Toner có tác dụng làm sạch lỗ chân lông và ngăn ngừa sự tích tụ của dầu và bụi bẩn. Toner có chiết xuất từ ​​axit salicylic, trà xanh hoặc dưa chuột là lựa chọn hoàn hảo để sử dụng khi có gió mùa. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng nước hoa hồng như một loại toner cho da.

Xông hơi mặt

Hãy xông hơi mặt mỗi tuần một lần. Nước ấm hoạt động tốt hơn khi có thời tiết gió mùa vì nó có thể làm sạch triệt để các lỗ chân lông. Ngoài ra, trong đợt gió mùa, da mặt của bạn có xu hướng đổ mồ hôi nhiều hơn và tiết nhiều bã nhờn hơn. Hơi nước nhẹ nhàng làm thông thoáng tất cả các lỗ chân lông, trả lại cho bạn vẻ khỏe mạnh, mịn màng.

Giữ ẩm cho làn da

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Việc bỏ qua kem dưỡng ẩm khi có gió mùa sẽ có hại cho làn da của bạn vì nó có thể dẫn đến khô và bít lỗ chân lông. Vì vậy, hãy chọn loại kem dưỡng ẩm nhẹ dạng nước hoặc dạng gel để dưỡng da. Nó cũng hoạt động như một rào cản cho làn da của bạn, ngăn ngừa bụi bẩn tích tụ trên da của bạn. Chọn các loại kem dưỡng ẩm không gây mụn và không nhờn sẽ hữu ích cho bạn.

Trang điểm nhẹ

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Trang điểm dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn trứng cá không mong muốn. Do thời tiết mưa, hãy cố gắng trang điểm ở mức tối thiểu. Hãy sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên và tránh các loại kem nền hoặc kem nền quá nặng. Luôn luôn sử dụng tẩy trang vào cuối ngày, sau đó là sữa rửa mặt để loại bỏ tất cả các hạt phấn trang điểm để có một khuôn mặt sạch sẽ hơn nhé.

Theo Femina