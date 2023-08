Ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông hiệu quả ngay cả trong thời tiết gió mùa với những thao tác đơn giản nhất

Ảnh minh họa: Internet

Do sự thay đổi của khí hậu và độ ẩm trong không khí dồi dào, làn da rất dễ bị tắc nghẽn trong mùa này. Các chuyên gia nói rằng lỗ chân lông bị tắc nghẽn tạo thành một lớp trên da đầy bụi bẩn và dẫn đến mụn trứng cá. "Da bị phát ban hoặc nhiễm nấm cũng có thể xảy ra do lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Do đó, làm sạch mặt để giữ cho lỗ chân lông thông thoáng và sạch sẽ là một bước rất quan trọng trong quy trình chăm sóc da gió mùa của bạn", Arthi Raguram, Người sáng lập thương hiệu Deyga Organics nổi tiếng từ Ấn Độ cho biết.

"Một vài thao tác đơn giản trong chu trình chăm sóc da của bạn sẽ mang lại cho bạn kết quả tuyệt vời và bạn sẽ có được làn da khỏe đẹp", cô Arthi cho biết thêm.