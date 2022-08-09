Bí quyết bảo vệ làn da khỏi chất tẩy trắng và clo trong bể bơi cho bạn một ngày trải nghiệm mát mẻ

Làm đẹp 09/08/2022 17:07

Bơi lội là một bài tập tuyệt vời cho toàn bộ cơ thể và cũng giúp trẻ hóa tinh thần. Nhưng điều khó chịu là bơi trong các hồ bơi công cộng có thể gây hại cho tóc và da của bạn. 

Bí quyết bảo vệ làn da khỏi chất tẩy trắng và clo trong bể bơi cho bạn một ngày trải nghiệm mát mẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giải thích lý do tại sao khi đi bơi da thường chịu tác dộng, Tiến sĩ Nivedita Dadu, Bác sĩ Da liễu, Người sáng lập và Chủ tịch Trung tâm Y tế Dadu tại Ấn Độ cho biết "Ở một số bể bơi công cộng, nồng độ pH của nước không được kiểm tra dù chỉ một lần trong ngày. Kiểm tra độ pH của bể bơi là một hoạt động phải được thực hiện hai giờ một lần để tránh gây hại cho da và tóc. Clo trong hồ bơi có thể tiêu diệt vi trùng gây nhiễm trùng, nhưng nó cũng làm hỏng lớp dầu phía trên, được gọi là bã nhờn để giữ cho da đầu và da không bị khô."

Tiếp xúc với clo trong bể bơi có thể dẫn đến da bong tróc và ngứa, đối với những người có làn da nhạy cảm, nó cũng có thể gây phát ban. Vì vậy, Tiến sĩ Nivedita khuyên bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa đầy đủ để giữ cho làn da của bạn an toàn khỏi tác hại của một hoạt động rất vui vẻ như bơi lội này.

Bí quyết bảo vệ làn da khỏi chất tẩy trắng và clo trong bể bơi cho bạn một ngày trải nghiệm mát mẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi xuống bể bơi, hãy dưỡng ẩm đầy đủ cho cơ thể. Điều này giúp ngăn ngừa tác động làm khô của nước được khử trùng bằng clo. Lưu ý rằng clo và chất tẩy trắng trong bể bơi thậm chí có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về da nghiêm trọng như bệnh chàm.

Sử dụng kem dưỡng thể đặc biệt dành cho bơi lội hoặc các loại dầu như dầu ô liu, dầu dừa hoặc dầu em bé để tạo hàng rào bảo vệ giữa nước clo và da để trung hòa sự hấp thụ của nó.

Bí quyết bảo vệ làn da khỏi chất tẩy trắng và clo trong bể bơi cho bạn một ngày trải nghiệm mát mẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi ngâm mình trong hồ bơi, hãy đi tắm. Điều này rất quan trọng vì da khô sẽ nhanh chóng hấp thụ nước khử trùng bằng clo, từ đó các chất hóa học sẽ đi đến các lớp sâu hơn của da và gây ra nhiều tổn thương hơn. Tắm trước sẽ ngăn da hấp thụ nhiều nước có clo. Cũng nên tắm nhanh sau khi bơi để rửa sạch nước có clo.

Bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống và chăm sóc da của bạn. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Nó cũng có thể giúp giảm rám nắng bằng cách ức chế tyrosinase, một loại enzyme sản xuất melanin trong da, dẫn đến sạm da.

Bí quyết bảo vệ làn da khỏi chất tẩy trắng và clo trong bể bơi cho bạn một ngày trải nghiệm mát mẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bôi kem chống nắng chất lượng tốt trước khi ra nắng. Kem chống nắng bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB khi bơi, đồng thời tạo lớp màng bảo vệ da, ngăn nước hồ bơi tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng ít nhất 15-20 phút trước khi bước xuống bể bơi và thoa lại sau mỗi hai giờ khi bạn ra nắng.

Sử dụng son dưỡng môi vì để ngâm người lâu trong nước được xử lý bằng clo có thể dẫn đến nứt môi và chảy máu.

Bí quyết bảo vệ làn da khỏi chất tẩy trắng và clo trong bể bơi cho bạn một ngày trải nghiệm mát mẻ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ chà xát da bằng khăn sau khi bơi vì ma sát gây ra có thể phá vỡ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da và cũng gây kích ứng da.

Tránh các hồ bơi trong nhà vì đây là nơi thường không được thông gió tốt và giữ các khí từ hóa chất, điều này có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về da của bạn.

Giữ cho cơ thể luôn đủ nước để giữ cho làn da của bạn mềm mại và dẻo dai. Uống nhiều nước cũng giúp thanh lọc da bằng cách thải độc tố ra ngoài.

Tẩy tế bào chết cho da thường xuyên để loại bỏ các tế bào da chết sắc tố. Điều này cũng sẽ làm giảm sự xuất hiện của làn da tối và xỉn màu. Đối với những người thường xuyên bơi lội, tẩy tế bào chết hóa học có chứa axit hydroxy là một lựa chọn tốt vì chúng hoạt động bằng cách hòa tan các tế bào da chết.

Theo Femina

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