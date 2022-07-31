5 chất chiết xuất từ ​​hoa xứng danh là thuốc vàng cho làn da và mái tóc của bạn

Làm đẹp 31/07/2022 09:36

Các loại hoa không chỉ là biểu tượng của cái đẹp mà chúng còn trở thành những thành phần đắt giá trong những sản phẩm làm đẹp dành cho tất cả mọi người.

5 chất chiết xuất từ ​​hoa xứng danh là thuốc vàng cho làn da và mái tóc của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những điều kỳ diệu của thiên nhiên này không chỉ đủ hoàn hảo để mang lại nụ cười trên khuôn mặt của bạn mà còn có thể làm vui vẻ làn da của bạn. Tất cả chúng ta đều có những chai nước hoa hồng hydrosols, dầu hoa oải hương hay kem dưỡng calendula trên bàn trang điểm của mình nhỉ?, điều đó nói lên tất cả : Hoa mang đến hương sắc cho vẻ đẹp của chị em chúng mình!

Đây là năm chất chiết xuất từ ​​hoa mà bạn nên bao gồm trong thói quen làm đẹp của mình để thăng hạng cho nhan sắc nhé.

Hoa hồng

5 chất chiết xuất từ ​​hoa xứng danh là thuốc vàng cho làn da và mái tóc của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước hoa hồng đã trở thành một phần trong truyền thống làm đẹp của người Ấn Độ. Ngày nay, được bán trên thị trường với tên gọi nước hoa hồng chưng cất tinh khiết, thành phần này được tìm thấy ở dạng xịt mặt và trong chất dưỡng ẩm hay mặt nạ. Bên cạnh việc mang lại một mùi hương tuyệt vời, hoa hồng còn rất có lợi cho da. Nó giúp làm sáng, mềm và phục hồi da. Với vitamin A và C, hoa hồng với cả tinh chất dầu và nước cũng có thể tạo ra các tế bào giúp làn da lão hóa được phục hồi tươi trẻ hơn.

Hoa Camellia (Hoa trà)

5 chất chiết xuất từ ​​hoa xứng danh là thuốc vàng cho làn da và mái tóc của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây không chỉ là một bông hoa màu hồng xinh xắn khác. Đó là một bông hoa chứa đầy sức mạnh có thể làm được rất nhiều điều cho làn da của bạn dù nó bị tổn thương giữa sự ô nhiễm của thành phố. Từ căng thẳng da đến nám, khô ráp, kém sắc và thiếu sức sống, hãy tin tưởng loài hoa xinh tươi này sẽ giúp đỡ nâng cao vẻ đẹp tươi trẻ của làn da cho bạn. Bạn có thể tìm kiếm các loại toner, serum và kem dưỡng ẩm được chiết xuất từ ​​tinh chất của loài hoa này.

Hoa Calendula (Hoa cúc vạn thọ)

5 chất chiết xuất từ ​​hoa xứng danh là thuốc vàng cho làn da và mái tóc của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hoa màu vàng óng ánh này rất tốt cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm. Calendula có các đặc tính chữa bệnh tuyệt vời có thể làm dịu da khỏi tình trạng khô nẻ và giảm các dấu hiệu kích ứng trêm da. 

Hoa oải hương

5 chất chiết xuất từ ​​hoa xứng danh là thuốc vàng cho làn da và mái tóc của bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc của hoa giống như tên gọi của nó nhưng điều thú vị hơn là nó có thể xoa dịu bạn rất nhẹ nhàng. Với đặc tính làm dịu, bất cứ thứ gì được ngâm từ hoa oải hương đều hoàn hảo không chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn mà còn có tác dụng với làn da và mái tóc của bạn. Đặc tính chống vi khuẩn của nó có thể ngăn vi khuẩn khỏi da trong khi tinh dầu từ oải hương cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc và giữ cho da đầu sạch sẽ. Hương thơm thiên đường từ oải hương chắc chắn sẽ giúp bạn và cả làn da thư giãn.  

Dâm bụt

Thường được phát hiện trong các sản phẩm chăm sóc tóc, hoa dâm bụt cũng có thể là giải pháp tốt cho làn da của bạn. Nó không chỉ khuyến khích tóc bóng mượt mà còn tăng cường sản xuất collagen. Bạn có biết không, dâm bụt còn được gọi là "cây botox" nhờ đặc tính làm săn chắc và căng da có thể được tận dụng cho mục đích chống lão hóa.

Theo Femina

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