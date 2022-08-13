Xử lý "vi-ô-lông" dưới cánh tay nhanh gọn lẹ mà vẫn đảm bảo có được làn da mịn màng với những phương pháp tự nhiên hữu hiệu này

Làm đẹp 13/08/2022 14:54

Mùa hè là thời điểm cho những chiếc váy nhẹ nhàng, áo ba lỗ, quần short và tất nhiên là cả bikini. Tất cả đều rất đẹp để diện, nhưng thật sự là một nỗi khổ đối với những người chưa tìm được cách xử lý "vi ô lông". Cạo lông sẽ gây kích ứng, lông mọc ngược và kết quả chỉ kéo dài tối đa 24 giờ. Đã đến lúc bạn cần cân nhắc một số lựa chọn thay thế cho phương pháp có phần nguy hiểm này!

Sau đây là 5 cách tự làm để loại bỏ lông trên cơ thể mà bạn không cần dùng đến dao cạo.

1. Đường + nước cốt chanh

Đường và chanh là những nguyên liệu nổi tiếng trong việc chống lại những sợi lông không mong muốn. Chúng là thành phần của hỗn hợp có đường - một chất giống như sáp giúp loại bỏ lông một cách dễ dàng và lâu dài. Mặc dù quá trình này gây đau đớn, nhưng kết quả có thể kéo dài đến 4 tuần và không gây ra tình trạng lông mọc ngược nhiều.

Xử lý 'vi-ô-lông' dưới cánh tay nhanh gọn lẹ mà vẫn đảm bảo có được làn da mịn màng với những phương pháp tự nhiên hữu hiệu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Brightside

Hơn nữa, nếu bạn thêm mật ong, bạn có thể dễ dàng làm bằng lò vi sóngĐối với điều này, bạn sẽ cần:

  • 1 cốc đường
  • 1/4 cốc mật ong
  • nước ép từ 1/2 quả chanh (2 muỗng canh)

Trộn các thành phần trong một cái bát và khuấy cho đến khi mịn, sau đó cho vào lò vi sóng quay trong 2 phút. Lấy nó ra và khuấy sau mỗi 20 đến 30 giây. Để nguội trước khi sử dụng.

Chanh có tính axit, vì vậy nó cũng hoạt động như một chất tẩy trắng, làm cho lông của bạn nhẹ và gần như không bị bết, đồng thời làm chậm sự phát triển của lôngDưới đây là một  phương pháp khác có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này:

  • Lấy 2 muỗng canh đường và 1/2 cốc nước ấm.
  • Thêm 2 thìa nước cốt chanh và khuấy đều.
  • Bôi vào nách và để trong 20 phút.
  • Rửa sạch bằng nước ấm bằng chuyển động chà xát nhẹ.
  • Lặp lại 2 đến 3 lần một tuần.

2. Lòng trắng trứng + bột bắp

Bạn đã bao giờ thử đắp mặt nạ dạng lột chưa? Nếu câu trả lời là “có”, bạn có thể biết rằng nó hiệu quả hơn trong việc loại bỏ lông trên cơ thể hơn là loại bỏ mụn đầu đen. Vì vậy, tại sao không làm loại mặt nạ này cho vùng nách của bạn?

Đập một quả trứng , đổ lòng trắng vào bát và bỏ lòng đỏ đi.

Thêm 1/2 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng canh đường và khuấy kỹ.

Bôi hỗn hợp lên vùng có lông và để cho đến khi khô. Sau đó, lột nó ra để lấy đi phần lông không mong muốn.

3. Sữa + nghệ

Xử lý 'vi-ô-lông' dưới cánh tay nhanh gọn lẹ mà vẫn đảm bảo có được làn da mịn màng với những phương pháp tự nhiên hữu hiệu này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Brightside

Đây là một biện pháp khắc phục khác để làm cho lông dưới cánh tay của bạn mọc chậm và mỗi lúc một mỏng hơn. Tất cả bạn cần là:

  • 3 muỗng cà phê bột nghệ
  • 1 muỗng cà phê sữa

Bây giờ hãy trộn 2 hỗn hợp này thành hỗn hợp đặc sệt và thoa lên vùng da dưới cánh tay trong vòng 20-30 phút cho đến khi hỗn hợp khô hoàn toàn. Khi hết thời gian, lấy một chiếc khăn sạch, làm ướt bằng nước ấm và chà mặt nạ theo chuyển động tròn. Sau đó, rửa sạch những gì còn sót lại và dùng khăn lau khô. Lặp lại thường xuyên để có hiệu quả rõ rệt.

4. Đu đủ + nghệ

Xử lý 'vi-ô-lông' dưới cánh tay nhanh gọn lẹ mà vẫn đảm bảo có được làn da mịn màng với những phương pháp tự nhiên hữu hiệu này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Brightside

Đu đủ có chứa papain - một loại enzym có khả năng phá hủy các nang lông, ngăn cản sự mọc lại của chúng.

Lấy 1-2 thìa đu đủ sống nghiền nhuyễn, trộn với nửa thìa bột nghệ rồi khuấy đều.

Thoa nó lên vùng da có lông cần loại bỏ và massage nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng.

Để hỗn hợp trong 15 phút và rửa sạch.

Tuy nhiên, biện pháp khắc phục chỉ có hiệu quả về lâu dài, vì vậy hãy lặp lại nó 2-3 lần một tuần trong vài tháng để đạt được kết quả đáng kinh ngạc.

5. Tinh bột nghệ + muối nở

Nếu bạn muốn ăn đu đủ hơn là lãng phí nó để tẩy lông, thì đây là một phương pháp khắc phục ít kỳ lạ hơn. Nó thực sự dễ thực hiện và kết quả đến nhanh hơn bạn nghĩ.

Xử lý 'vi-ô-lông' dưới cánh tay nhanh gọn lẹ mà vẫn đảm bảo có được làn da mịn màng với những phương pháp tự nhiên hữu hiệu này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Brightside

Để làm hỗn hợp, bạn cho 1 phần nghệ, 2 phần baking soda và trộn với nước.

Thêm nước dần dần trong khi trộn các thành phần để tạo thành một hỗn hợp mỏng mịn.

Thoa nó vào nách và để khô.

Dùng tay xoa đều hỗn hợp, sau đó rửa sạch và lau khô vùng nách.

Hãy nhớ rằng nghệ có màu cam tươi và làn da của bạn có thể thay đổi một chút, vì vậy hãy kiên nhẫn và chuẩn bị cho việc chà xát nhiều hơn.

Theo Brightsdie

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