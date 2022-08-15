Tái cấu trúc ngoại vi có phải là phương pháp trẻ hóa khuôn mặt vượt trội nhất hiện nay?

Làm đẹp 15/08/2022 15:16

Tái cấu trúc ngoại vi là công nghệ sử dụng các yếu tố ngoại vi để xóa đi những khuyết điểm trên khuôn mặt. Ứng dụng đa công nghệ không phẫu thuật, không xâm lấn, công nghệ sẽ tác động trực tiếp đến các vùng cơ và da bị lão hóa để vi trẻ hóa, tái cấu trúc gương mặt.

Tái cấu trúc ngoại vi là công nghệ làm đẹp được chị em truyền tai nhau về hiệu quả vi trẻ hóa gương mặt hiệu quả nhanh chóng. Thực tế tái cấu trúc ngoại vi có phải là phương pháp trẻ hóa khuôn mặt vượt trội nhất hiện nay hay không? Lý do tại sao mà tái cấu trúc ngoại vi trở thành cơn sốt như vậy?

Tái cấu trúc ngoại vi là gì?

Tái cấu trúc ngoại vi là công nghệ sử dụng các yếu tố ngoại vi để xóa đi những khuyết điểm trên khuôn mặt. Ứng dụng đa công nghệ không phẫu thuật, không xâm lấn, công nghệ sẽ tác động trực tiếp đến các vùng cơ và da bị lão hóa để vi trẻ hóa, tái cấu trúc gương mặt.

Đây là phương pháp làm đẹp được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng bởi nó có khả năng làm đầy các khuyết điểm như má hóp, thái dương lõm, rãnh cười sâu, gò má cao. Hơn nữa, nó còn là cứu tinh của làn da bị lão hóa chỉ trong một thời gian điều trị ngắn, hiệu quả nhanh chóng.

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Tái cấu trúc ngoại vi là phương pháp vi trẻ hóa, định hình cấu trúc gương mặt không xâm lấn

Sử dụng trang thiết bị, máy móc công nghệ cao kết hợp trí tuệ nhân tạo, tái cấu trúc ngoại vi sẽ làm săn chắc, làm đầy các vùng lõm hóp trên gương mặt. Không chỉ vậy, công nghệ hiện đại này còn tăng thêm vitamin, khoáng chất cùng collagen cho các bó cơ trên mặt.

Tái cấu trúc ngoại vi quả là vị cứu tinh của chị em phụ nữ trong việc trẻ hóa, ngăn chặn quá trình lão hóa. Được nhiều chuyên gia thẩm mỹ đánh giá cao là phương pháp không phẫu thuật, không đau đớn, không nghỉ dưỡng, công nghệ tái cấu trúc đã chinh phục hàng triệu khách hàng Việt, kể cả các khách hàng khó tính nhất.

Khuôn mặt baby, tràn đầy sắc xuân cùng Tái cấu trúc ngoại vi

Chẳng ai có thể chống sức mạnh của thời gian, đó là lý do vì sao các chị em phụ nữ lại cuống cuồng tìm kiếm những phương pháp làm đẹp với mong muốn có thể gìn giữ mãi nét xuân. Thấu hiểu điều đó, JK Việt Nam - tổ hợp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng đầu đã đi đầu trong việc độc quyền sở hữu công nghệ Tái cấu trúc ngoại vi được chuyển giao từ châu Âu.

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Tái cấu trúc ngoại vi là thành quả nghiên cứu của châu Âu và chuyển giao cho JK Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu mới xuất hiện, công nghệ đã tạo nên một làn gió mới trong ngành thẩm mỹ làm đẹp. Với những lợi ích ưu việt, tái cấu trúc ngoại vi đã khắc phục được nhược điểm của các công nghệ cũ; đồng thời có nhiều điểm khác biệt đã hoàn toàn chinh phục lòng tin của khách hàng.

Đến với JK Việt Nam, khách hàng sẽ được thăm khám và tư vấn bằng máy phân tích khuôn mặt công nghệ AI. Đây là một bước đột phá chỉ có tại đơn vị thẩm mỹ; sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích cấu trúc khuôn mặt khách hàng. Từ đó có thể lên phác đồ điều trị phù hợp với từng khách hàng cũng như mô phỏng được hiệu quả sau khi thực hiện dịch vụ.

Ngoài ra, khách hàng còn được thực hiện thải độc da bằng dịch vụ Detox Fusion chỉ có tại JK Việt Nam. Tiếp đó là sử dụng máy Thermage để làm săn chắc các vùng da trên gương mặt, tái cố định được các vùng cơ.

Đặc biệt nhất trong công nghệ Tái cấu trúc ngoại vi so với các công nghệ trẻ hóa truyền thống chính là Nguyên bào gốc siêu vi Exosome. Nguyên bào được chiết tách từ DNA cá voi; đồng thời nó có chứa các phân tử tổng hợp tái tạo PIP - S2 sẽ kích thích tăng sinh tế bào gốc tự thân; từ đó sẽ diễn ra quá trình biến đổi thành tế bào mỡ.

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Điểm đặc biệt của Tái cấu trúc ngoại vi chính là Nguyên bào gốc siêu vi Exosome

Chỉ thực hiện 1 lần duy nhất, khách hàng sẽ nhận thấy các vùng da bị lão hóa được tái sinh, tạm biệt má hóp, rãnh cười, thái dương lõm. gò má cao. Hồi xuân chỉ sau 60 phút, làn da sẽ tràn đầy sức sống, không còn tình trạng da bị chùng nhão, chảy xệ cùng những nếp nhăn, vết đồi mồi.

Có thể thấy, Tái cấu trúc ngoại vi chính là cuộc cách mạng vô cùng thành công trong lĩnh vực làm đẹp. Công nghệ chính là phương pháp trẻ hóa khuôn mặt vượt trội nhất hiện nay. Đây là bí quyết lấy lại khuôn mặt baby tự nhiên, thay đổi diện mạo của chị em phái nữ. Hãy trải nghiệm công nghệ làm đẹp chuẩn y khoa tại JK Việt Nam ngay hôm nay!

Xem thêm:  Tái cấu trúc ngoại vi ở đâu hà nội

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Từ khóa:   làm đẹp chăm sóc da trẻ hóa khuôn mặt

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