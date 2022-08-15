Thoát khỏi sự đeo bám của mụn đầu đen chỉ với những bí kíp siêu đơn giản mà bạn có thể không ngờ tới

Mụn đầu đen sinh ra khi lỗ chân lông của chúng ta bị tắc nghẽn do bụi bẩn, mồ hôi và dầu. Khi tất cả các yếu tố này bị oxy hóa trên da của chúng ta, chúng bắt đầu tạo ra mụn đầu đen. Vì mụn đầu đen bị mắc kẹt giữa các lỗ chân lông của chúng ta nên rất khó lấy chúng ra. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể loại bỏ chúng bằng những nguyên liệu bạn có thể đã có đúng không?

Nếu bạn thường xuyên bị mụn đầu đen, chắc hẳn rằng bạn đã mất hàng giờ đồng hồ sử dụng đủ loại dụng cụ để loại bỏ mụn đầu đen nhưng không thành công. Điều đáng buồn là đôi khi những công cụ này có thể gây hại nhiều hơn lợi, vì chúng có thể làm hỏng mô da của bạn và gây ra tổn thương vĩnh viễn. Để tìm ra cách trị mụn đầu đen vĩnh viễn, trước tiên chúng ta cần hiểu nguyên nhân gây ra chúng là gì.

Xử lý mụn đầu đen có thể rất đau. Việc đầu tiên trong việc loại bỏ mụn đầu đen là làm ẩm da bằng kem dưỡng hoặc kem dưỡng ẩm phù hợp. Axit salicylic là một lựa chọn tuyệt vời để làm tan mụn đầu đen và nó có thể được tìm thấy trong các sản phẩm không kê đơn có sẵn trên thị trường. Kem dưỡng da chứa retinoid cũng là một cách hữu ích để loại bỏ mụn đầu đen. Uống nhiều nước có thể giúp dưỡng ẩm bề mặt da.

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Nếu bạn chưa từng làm, đã đến lúc tẩy tế bào chết trong chế độ chăm sóc da của bạn. Sử dụng tẩy tế bào chết tự nhiên hoặc các sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với loại da của bạn để loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết trên da. Tập trung vào khu vực bị mụn đầu đen. Tẩy tế bào chết ít nhất một lần một tuần.

2. Chăm sóc da mặt

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Chăm sóc da mặt thường xuyên có thể giúp hạn chế mụn đầu đen ở một mức độ nào đó. Chăm sóc da mặt là một cách tuyệt vời để loại bỏ các tạp chất và cặn bẩn bám sâu trên da, khôi phục lại vẻ tươi sáng cho làn da.

3. Đầu tư vào các sản phẩm phù hợp

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Nếu bạn có làn da dễ bị mụn trứng cá hoặc mụn đầu đen, đã đến lúc bạn nên xem xét lại các sản phẩm chăm sóc da của mình. Mua các sản phẩm không gây mụn có công thức đặc biệt để không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

4. Giữ cho da luôn sạch sẽ

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Mỗi khi bạn bước ra khỏi nhà, làn da của bạn sẽ thu hút bụi bẩn. Nếu không được làm sạch tốt, nó có thể dẫn đến lỗ chân lông bị tắc nghẽn làm tăng khả năng bị mụn đầu đen. Trang điểm có thể có tác động tương tự đối với da và nếu không được làm sạch hoàn toàn, có thể dẫn đến mụn đầu đen và thậm chí nổi mụn trứng cá. Luôn nhớ tẩy trang và rửa sạch mặt trước khi kết thúc một ngày nhé.

5. Sử dụng đồ giặt sạch

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ngủ trên giường, dầu và bụi bẩn trên mặt sẽ được cọ xát trên vỏ gối và ga trải giường. Không rửa mặt thường xuyên có thể dẫn đến sự tích tụ bụi bẩn bám vào da mặt và làm tắc nghẽn lỗ chân lông, tạo nên mụn đầu đen . Tốt nhất bạn nên ngủ trên vỏ gối và ga trải giường mới thường xuyên nếu có thể.

Theo Femina