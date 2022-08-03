Thử ngay 5 cách trị mụn đầu đen tại nhà hiệu quả nhanh nhất

Làm đẹp 03/08/2022 16:13

Mụn đầu đen luôn là nỗi ám ảnh của nhiều bạn trẻ, chúng bám dai dẳng và khiến làn da bạn trông kém tươi tắn. Hiểu được điều đó, hôm nay Nhà Thuốc Việt sẽ mách bạn 5 cách trị mụn đầu đen tại nhà đơn giản hiệu quả nhất, giúp bạn dọn sạch mụn đầu đen, lấy lại làn da trơn mịn như mong muốn.

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Cách trị mụn đầu đen tại nhà hiệu quả nhất

Mụn đầu đen là các nốt mụn nhỏ li ti có màu đen ẩn dưới da, chúng không gây đau nhưng mất thẩm mỹ. Nguyên nhân gây mụn đầu đen là do lỗ chân lông bị bít tắc bởi bụi bẩn, tế bào chết và vi khuẩn khiến tuyến dầu không thể thoát ra ngoài, các nốt mụn này tiếp xúc với không khí, bị oxy hóa nên chuyển sang màu đen như ta thường thấy.

5 cách trị mụn đầu đen tại nhà hiệu quả nhất

1/ Cách trị mụn đầu đen bằng chanh

Trong chanh có chứa axit có khả năng tẩy tế bào chết, kháng khuẩn, giúp làm sạch mụn đầu đen rất hiệu quả, đồng thời vitamin C trong chanh còn kích thích tái tạo da nhanh chóng.

Để dùng chanh trị mụn bạn cần thực hiện như sau:

  • Vắt lấy nước cốt 1 quả chanh, cho 1 thìa cafe muối biển vào khuấy đều.
  • Làm sạch vùng da bị mụn đầu đen, có thể xông với nước ấm để làm giãn lỗ chân lông rồi chà nhẹ hỗn hợp chanh và muối lên.
  • Giữ nguyên khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch.
  • Thoa thêm dưỡng ẩm hoặc toner cho da.

Cách này hiệu quả cao, nhưng chỉ nên dùng 1-2 lần/tuần để tránh gây bào mòn da, dễ bắt nắng.

2/ Cách trị mụn đầu đen bằng kem đánh răng

Kem đánh răng có chứa hoạt chất Silica giúp kháng viêm, chống khuẩn, hạn chế sự phát triển của mụn. Đồng thời, chất Sodium pyrophosphate loại bỏ bã nhờn và tế bào chết làm lỗ chân lông thông thoáng.

Cách làm rất đơn giản như sau:

  • Vệ sinh vùng da mụn thật sạch.
  • Lấy một ít kem đánh răng vừa đủ thoa đều lên vùng da này.
  • Giữ trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước mát.
  • Dưỡng ẩm da sau khi thực hiện xong.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp kem đánh răng với một ít muối hoặc mật ong để làm tăng thêm hiệu quả làm sạch và trị mụn.

3/ Cách trị mụn đầu đen bằng trứng gà luộc

Trong trứng gà đặc biệt là lòng trắng trứng chứa nhiều protein và vitamin B và enzyme lysozyme có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, làm sạch bã nhờn, nhân mụn, đồng thời giúp phòng tránh mụn đầu đen quay trở lại.

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Trứng gà luộc cũng là cách trị mụn đầu đen hiệu quả

Cách làm sạch mụn đầu đen bằng trứng gà luộc:

  • Luộc chín một quả trứng gà, bóc vỏ nhanh khi trứng vẫn còn nóng
  • Bọc quả trứng gà vào một tấm khăn mùng hoặc lăn trực tiếp lên vùng da bị mụn đã được vệ sinh sạch.
  • Lăn đều quả trứng gà lên vùng da bị mụn cho đến khi trứng nguội hẳn.

Bạn có thể yên tâm về độ lành tính của phương pháp và duy trì sử dụng 2 - 3 lần/ tuần để thấy được hiệu quả.

4/ Cách trị mụn đầu đen bằng vaseline

Vaseline khá hiệu quả trong việc loại bỏ chất bẩn và dầu thừa trên da, ngăn chặn và bảo vệ da khỏi các thành phần có hại xâm nhập, nhờ đó mà mụn đầu đen dần dần được làm sạch. Ngoài ra, vaseline còn giúp giữ ẩm và làm hồi phục độ mềm tự nhiên của da.

Cách trị mụn đầu đen bằng vaseline như sau:

  • Vệ sinh sạch vùng da mụn, xông da với nước ấm để lỗ chân lông giãn ra.
  • Tiếp đến, bôi đều vaseline lên vùng có mụn đầu đen, rồi dùng tấm bọc thực phẩm sạch phủ lên.
  • Sau 5 phút, bạn gỡ tấm bọc thực phẩm ra và dùng bông tẩy trang làm sạch hết vaseline còn trên da.
  • Sau đó, dùng tăm bông nhẹ nhàng lấy nhân mụn ra ngoài.
  • Lấy nhân mụn xong, bạn rửa mặt sạch lại với nước mát.

Khi thực hiện xong, bạn có thể thoa thêm một ít nước hoa hồng để cân bằng độ PH và se khít lỗ chân lông.

5/ Cách trị mụn đầu đen và lỗ chân lông to bằng kem trị mụn

Đối với các phương pháp trị mụn đầu đen bằng nguyên liệu tự nhiên tại nhà, bạn cần duy trì thực hiện trong một thời gian để thấy được hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng các sản phẩm kem trị mụn để giúp điều trị mụn đầu đen một cách nhanh chóng hơn.

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Kem trị mụn là một trong những liệu pháp trị mụn tại nhà tối ưu nhất

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Trên thực tế, kem trị mụn là một trong những cách trị mụn tại nhà tối ưu nhất. Trong kem trị mụn có chứa đầy đủ các hoạt chất chống viêm, kháng khuẩn, giúp làm sạch da, tẩy da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và đẩy mụn ra ngoài một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, một số loại kem trị mụn còn giúp làm trắng da và làm mờ các nốt thâm do mụn.

Trên đây, Nhà Thuốc Việt đã mách bạn 5 cách trị mụn đầu đen hiệu quả tại nhà. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn lựa chọn được một liệu pháp trị mụn phù hợp cho bản thân.

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