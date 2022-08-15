Làm đẹp theo tiêu chuẩn gái Quốc: Cách để có được làn da thủy tinh hoàn hảo từ những nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền mà bạn chắc chắn sẽ yêu thích

Làm đẹp 15/08/2022 11:39

Người Hàn Quốc nổi tiếng với làn da tuyệt vời và là người sáng tạo ra thuật ngữ Glass Skin, một khái niệm chăm sóc da trong đó làn da trông rực rỡ và phản chiếu như thủy tinh do độ trong và mờ của nó. Đó là một cơn sốt K-beauty nổi tiếng đã lan rộng toàn cầu. 

Làm đẹp theo tiêu chuẩn gái Quốc: Cách để có được làn da thủy tinh hoàn hảo từ những nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền mà bạn chắc chắn sẽ yêu thích - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Da thủy tinh được định nghĩa là có nước da trong, kết cấu mịn và căng mọng. Hãy xem các phương pháp điều trị tại nhà của Hàn Quốc để đạt được vẻ ngoài với làn da trong như kính ngay tại nhà nhé. 

Aloe Vera (Lô hội)

Làm đẹp theo tiêu chuẩn gái Quốc: Cách để có được làn da thủy tinh hoàn hảo từ những nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền mà bạn chắc chắn sẽ yêu thích - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các đặc tính tự nhiên tuyệt vời của Aloe Vera đã được sử dụng để cải thiện làn da từ lâu. Gel rất tốt cho da khô, da bị tổn thương, có vết sẹo mờ tự nhiên và cung cấp độ ẩm cho da.

Bạn hãy cắt đôi lá nha đam và lấy phần gel. Thoa gel lên mặt và để yên trong một giờ. Rửa sạch mặt bằng nước ấm và lau khô. Để sử dụng trong lần tiếp theo, hãy bảo quản phần gel còn lại trong hộp kín.

Dầu tầm xuân

Làm đẹp theo tiêu chuẩn gái Quốc: Cách để có được làn da thủy tinh hoàn hảo từ những nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền mà bạn chắc chắn sẽ yêu thích - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn sở hữu làn da thủy tinh tại nhà với các nguyên liệu tự nhiên, thì dầu tầm xuân là một cách hoàn hảo để bắt đầu. Dầu tầm xuân cũng đã được sử dụng ở Ayurveda, Ấn Độ trong việc điều trị bệnh và các vấn đề về da. Tinh dầu tầm xuân có chứa nhiều omega-3, vitamin E và vitamin A, tất cả đều giúp loại bỏ sẹo và vết thâm.

Dầu này phù hợp cho mọi người thuộc mọi loại da. Bạn phải thoa 3-4 giọt dầu tầm xuân lên mặt mỗi tối trước khi ngủ và rửa sạch vào buổi sáng. Trong vòng một tuần, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.

Sugar Scrub

Làm đẹp theo tiêu chuẩn gái Quốc: Cách để có được làn da thủy tinh hoàn hảo từ những nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền mà bạn chắc chắn sẽ yêu thích - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sugar Scrub là một trong những giải pháp có tác dụng tuyệt vời trong việc tẩy tế bào chết cho da. Nó giúp loại bỏ tế bào chết và tăng "doanh thu" tế bào, cải thiện tuần hoàn da và làm da sáng bóng tự nhiên.

Lấy nửa thìa đường trắng và đường nâu, kết hợp chúng với một ít nước. Sau đó thoa hỗn hợp lên da trong vòng hai đến ba phút. Rửa nó bằng nước ấm sau khi hết ba phút. Sử dụng hỗn hợp này ít nhất một lần một tuần trước khi đi ngủ.

Mật ong

Làm đẹp theo tiêu chuẩn gái Quốc: Cách để có được làn da thủy tinh hoàn hảo từ những nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền mà bạn chắc chắn sẽ yêu thích - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn có làn da thủy tinh theo phong cách Hàn Quốc, bạn nên sử dụng mật ong vì nó chứa nhiều thành phần có lợi không chỉ cho da mà còn cho tóc. Đảm bảo chỉ sử dụng mật ong hữu cơ, chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giúp giữ cho làn da của bạn không tì vết và mịn màng.

Để thực hiện phương thuốc này, hãy kết hợp một thìa mật ong với một thìa bột quế. Tạo thành hỗn hợp đặc sệt và thoa lên mặt. Để nó trong 15-20 phút. Dùng nước, rửa sạch và vỗ nhẹ cho da khô sau đó.

Nước gạo lên men

Nước gạo được biết đến với công dụng loại bỏ tia UV gây hại da và thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp duy trì làn da mịn màng và không có nếp nhăn.

Đun sôi một ít gạo, lọc lấy nước và chắt lấy nước. Để nguội hoàn toàn trước khi chuyển sang bình xịt. Bạn cũng có thể tránh đun sôi gạo bằng cách ngâm gạo qua đêm và chắt lấy nước vào sáng hôm sau. Để lên men trong 2-3 ngày trước khi thoa nước gạo lên men như một loại nước xịt lên mặt vào buổi sáng sau khi tắm và ngay trước buổi tối.

Làm đẹp theo tiêu chuẩn gái Quốc: Cách để có được làn da thủy tinh hoàn hảo từ những nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền mà bạn chắc chắn sẽ yêu thích - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn có được làn da thủy tinh một cách tự nhiên, hãy kết hợp các thành phần nói trên vào chế độ chăm sóc da của bạn. Hơn nữa, để có được làn da sáng, bạn phải chú ý đến lối sống và thói quen hàng ngày của mình. Sử dụng kem chống nắng, mũ và khăn quàng cổ để bảo vệ da mặt và cơ thể khỏi tia UV là điều đặc biệt bạn cần lưu ý. Hãy ưu tiên hàng đầu cho quá trình dưỡng ẩm trong quy trình chăm sóc da của bạn. Uống nhiều nước mỗi ngày và ăn nhiều rau củ quả mọng nước nữa nhé.

Theo Times of India

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