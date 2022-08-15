Nổi bần bật dù bạn có màu da nào nếu biết cách phối hợp màu sắc phù hợp sau đây

Ảnh minh họa: Internet

Tông màu da sáng hơn

Nếu bạn có nước da nhợt nhạt chút, hãy chọn các sắc thái đậm hơn: bao gồm các màu như hạt dẻ, xanh nước biển, xanh lục bảo và tím hoàng gia. Sự tương phản sẽ làm nổi bật các đặc điểm của bạn và làm sáng khuôn mặt của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc màu và các sắc thái trung tính nhẹ nhàng hơn là điều tối kỵ nếu da bạn đang ở phía nhạt của quang phổ màu. Màu sắc sẽ hòa hợp với làn da của bạn một cách không quá rực rỡ và làm cho làn da của bạn trông như bị lợt đi. Thật không may, đối với những người ăn mặc tối giản ngoài kia, màu đen và trắng cũng không phải là tuyệt vời. Mặc dù một số độ tương phản hoạt động thực sự tốt, nhưng màu đen và trắng cung cấp quá nhiều độ tương phản, khiến bạn trông nhạt nhẽo hơn bình thường.