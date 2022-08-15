Nổi bần bật dù bạn có màu da nào nếu biết cách phối hợp màu sắc phù hợp sau đây

Làm đẹp 15/08/2022 07:38

Có lẽ bạn đã từng hào hứng đặt mua một chiếc váy trực tuyến nhưng lại không thể mặc vì chúng không hợp với bạn và hoàn toàn khác trên người so với trên người mẫu. Để tránh điều này lặp đi lặp lại, sau đây là một số mẹo để bạn xác định màu nào trông đẹp nhất dựa trên màu da của bạn. 

Nổi bần bật dù bạn có màu da nào nếu biết cách phối hợp màu sắc phù hợp sau đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tông màu da sáng hơn

Nếu bạn có nước da nhợt nhạt chút, hãy chọn các sắc thái đậm hơn: bao gồm các màu như hạt dẻ, xanh nước biển, xanh lục bảo và tím hoàng gia. Sự tương phản sẽ làm nổi bật các đặc điểm của bạn và làm sáng khuôn mặt của bạn.

Nổi bần bật dù bạn có màu da nào nếu biết cách phối hợp màu sắc phù hợp sau đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc màu và các sắc thái trung tính nhẹ nhàng hơn là điều tối kỵ nếu da bạn đang ở phía nhạt của quang phổ màu. Màu sắc sẽ hòa hợp với làn da của bạn một cách không quá rực rỡ và làm cho làn da của bạn trông như bị lợt đi. Thật không may, đối với những người ăn mặc tối giản ngoài kia, màu đen và trắng cũng không phải là tuyệt vời. Mặc dù một số độ tương phản hoạt động thực sự tốt, nhưng màu đen và trắng cung cấp quá nhiều độ tương phản, khiến bạn trông nhạt nhẽo hơn bình thường.

Tông màu da trung bình

Nổi bần bật dù bạn có màu da nào nếu biết cách phối hợp màu sắc phù hợp sau đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những bạn có tông màu da ô liu ấm hơn, bạn nên kết hợp với việc trang điểm tông màu ấm như cam đậm và vàng. Một màu xanh ngọc rực rỡ trong họ xanh lam hoặc một màu đỏ tươi đậm từ các màu tím sẽ là những màu trang phục lý tưởng cho bạn.

Cố gắng bỏ qua những màu ở đầu đối diện của quang phổ, đặc biệt là màu xanh lam lạnh giá hoặc màu tím.

Tông màu da tối hơn

Nổi bần bật dù bạn có màu da nào nếu biết cách phối hợp màu sắc phù hợp sau đây - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các bạn nên chọn các đen, trắng, màu mát mẻ hay tông màu ấm áp, hầu hết mọi thứ đều phù hợp với bạn! Cho dù bạn chọn một chiếc váy mùa hè màu mù tạt hay một bộ quần áo màu xanh hoa ngô, bạn có thể cảm thấy thoải mái vì tủ quần áo của bạn có thể đa dạng. Màu chính mà bạn nên tránh xa là màu nâu vì nó sẽ nhấn chìm nước da của bạn.

Theo Be Beautiful

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