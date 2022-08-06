Chữa lành mụn bọc không để lại sẹo dễ dàng hơn nếu bạn áp dụng 5 bước chăm sóc cơ bản này

Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách để nhanh chóng làm cho nốt mụn bọc mau lành. Đây là các phương pháp điều trị tại nhà khác nhau sẽ giúp làm dịu nốt mụn bọc và tránh để lại sẹo.

Đừng nặn nó để xem có bong ra nữa không, ngay cả khi mụn mọc lại thành mụn đầu trắng. Đừng cạy lấy vảy. Để làn da của bạn bắt đầu quá trình chữa bệnh mà không bị gián đoạn. Khi da của bạn lành lại, hãy để từ từ nó phục hồi, đừng cố ý cạy vào vết mụn.

Bạn phải để cho nốt mụn lành lại. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải liên tục nặn chúng ra.

Nếu điều đó khó đối với bạn, có những miếng dán nhỏ gọi là tấm hydrocolloid có thể giúp ích. Đây là những loại băng giữ độ ẩm và giữ bụi bẩn, dầu thừa tránh khỏi mụn.

2. Nhẹ nhàng làm sạch vết thâm

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Nếu bạn vừa mới nổi mụn, hãy tiếp tục và làm sạch nó ngay bây giờ. Bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt thông thường khi rửa mặt. Tuy nhiên, hãy nhẹ nhàng và cố gắng không làm tróc vảy đang cố hình thành.

Bạn cũng có thể dùng bông gòn hoặc tăm bông chấm một chút sản phẩm trị mụn chứa tinh chất hạt phỉ. Cẩn thận chấm lên nốt mụn bọc bằng dung dịch này vài lần một ngày, ít nhất cho đến khi hình thành vảy tốt. Hãy nhớ, đừng mạnh tay chà xát hoặc làm vỡ vảy đang hình thành nhé.

Mặc dù nhiều người khuyên bạn nên làm sạch mụn nhọt bằng cồn tẩy rửa hoặc hydrogen peroxide, nhưng chúng có thể gây châm chích. Chúng cũng không hiệu quả như cây phỉ trong việc giảm viêm.

3. Chườm đá nếu bị sưng

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Nếu bạn đã thực sự đi đến spa để nặn mụn, có thể bạn đang có một vết sưng đỏ, lớn trên khuôn mặt của bạn. Nước đá là cách tốt nhất để làm dịu da và giảm viêm.

Dùng một viên đá hoặc túi chườm lạnh, bọc trong khăn mềm hoặc khăn giấy. Đắp nó lên vùng sưng tấy trong vài phút mỗi lần, vài lần một ngày. Điều này sẽ giúp giảm sưng và làm cho nốt mụn bọc dễ chịu hơn rất nhiều.

Một miếng gạc ấm cũng có thể hữu ích.

Nếu nốt mụn của bạn không sưng và đã đóng vảy, việc chườm lạnh vùng đó sẽ không có tác dụng gì, vì vậy bạn có thể bỏ qua bước này.

4. Chấm thuốc mỡ kháng sinh

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Hãy đối xử với mụn bọc như một vết thương hở, vì về cơ bản đó là nguyên nhân của nó. Thuốc mỡ kháng sinh không kê đơn là người bạn tốt nhất của bạn.

Chấm một lượng nhỏ trực tiếp lên nốt mụn hoặc vảy tiết. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh thời gian chữa bệnh. Nó cũng giữ ẩm cho vảy, do đó, vảy sẽ không bị khô, nứt nẻ và lộ rõ. Bôi một ít thuốc mỡ lên nốt mụn cho đến khi nó lành hẳn. Quá trình này có thể mất vài ngày.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ thoa lên mụn chứ không phải vùng da xung quanh nó (đặc biệt là nếu nó ở trên mặt của bạn). Thuốc mỡ kháng sinh có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn, vì vậy bạn chỉ nên bôi thuốc ở khu vực cần thiết.

5. Tiếp tục sử dụng phương pháp điều trị mụn của bạn

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Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ sản phẩm trị mụn không kê đơn (OTC) nào hoặc thuốc trị mụn kê đơn, bạn nên tiếp tục làm như vậy. Hầu hết các loại thuốc trị mụn đều có đặc tính kháng khuẩn nên rất hữu ích trong việc làm lành mụn.

Nếu bạn điều trị tốt nốt mụn bọc của mình, mụn sẽ lành trong vài ngày. Cố gắng kiên nhẫn cho đến khi điều này xảy ra.

Cách tránh sẹo sau khi bị mụn

Cách tốt nhất để tránh sẹo trên khuôn mặt là không bao giờ làm da bị nổi mụn. Việc nặn mụn làm tăng nguy cơ hình thành sẹo mụn và có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tất cả chúng ta đều thỉnh thoảng bị nổi mụn. Tuy nhiên, hãy cố gắng hết sức để không nặn mụn.

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Nếu bạn có nhu cầu quá mức về việc nặn, chọn hoặc nặn mụn đến mức gây tổn thương cho da, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Bạn có thể bị một loại mụn cụ thể được gọi là mụn ngoại ban. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể giúp bạn nhận được phương pháp điều trị mà bạn cần.

Ngoài ra, nếu bạn không phải là người bắt buộc phải chọn, nhưng vẫn cần giúp đỡ để kiểm soát mụn, bạn nên gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Có những loại thuốc kê đơn có thể giúp bạn làm sạch mụn.

Theo Verywell Health