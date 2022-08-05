5 công dụng thần kỳ của giấm táo trong quy trình làm đẹp sẽ khiến bạn ngỡ ngàng

Làm đẹp 05/08/2022 07:57

Tất cả chúng ta chắc hẳn đều đã nghe nói hoặc đã từng thử về cách làm đẹp từ tự nhiên đúng không? Từ mặt nạ tự làm, mặt nạ tóc đến tẩy tế bào chết, các công thức và mẹo tự làm đã trở nên hữu ích cho công cuộc làm đẹp.

5 công dụng thần kỳ của giấm táo trong quy trình làm đẹp sẽ khiến bạn ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả chúng ta đều biết về tẩy tế bào chết bằng cà phê, đường, mặt nạ nghệ và nhiều nguyên liệu làm đẹp hơn thế nữa. Một trong những thành phần có thể được sử dụng hiệu quả là giấm táo. 

Có lẽ bạn đã thấy một loạt các chai dầu gội và rửa mặt có thành phần này. Không khó để đoán rằng chiết xuất táo (nước trái cây) được lên men và xử lý để tạo ra giấm táo. Chất lỏng có vị cay nồng không quá ngọt này tạo nên một "dũng sĩ anh hùng" tuyệt vời cho làn da và mái tóc của bạn. Dưới đây là năm cách kết hợp nó trong thói quen làm đẹp của bạn.

Như một loại toner

5 công dụng thần kỳ của giấm táo trong quy trình làm đẹp sẽ khiến bạn ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo (ACV) là một chất làm se da, nó tạo nên một loại toner tuyệt vời. Chỉ cần pha loãng ACV mạnh với nước theo tỷ lệ 1: 1 và chuyển hỗn hợp vào bình xịt. Bạn có thể thoa một ít lên da trực tiếp hoặc lấy một miếng bông để thoa kỹ hơn.

Như một chất làm sạch da đầu

5 công dụng thần kỳ của giấm táo trong quy trình làm đẹp sẽ khiến bạn ngỡ ngàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo được tạo ra với các đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Hơn nữa, nó cũng có tác dụng tẩy tế bào chết. Kết hợp các tính năng này làm cho giấm táo trở thành một phương pháp điều trị hoàn hảo cho những mảng da đầu bẩn, nơi trở thành điểm sinh sôi của gàu và bã nhờn. Rửa sạch da đầu của bạn với hỗn hợp giấm táo hoặc chỉ cần trộn nó vào dầu gội đầu của bạn để khử mùi và dưỡng tóc nhé. 

Như một giải pháp cho lông mọc ngược

Với axit malic trong đó, giấm táo tạo ra một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời. Cũng giống như axit glycolic, bạn có thể thoa một ít giấm táo lên cánh tay và chân của mình. Nó làm bong tróc da chết, ngăn ngừa lông mọc ngược và các vết sưng tấy nếu bạn cạo lông.

Như một phương pháp điều trị tại chỗ

5 công dụng thần kỳ của giấm táo trong quy trình làm đẹp sẽ khiến bạn ngỡ ngàng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến bạn ngạc nhiên là giấm cũng có thể hoạt động như một chất chống mụn trứng cá tuyệt vời. Tất cả những gì bạn cần làm là thoa một ít giấm táo lên nốt mụn và để nó phát huy tác dụng qua đêm. 

Như một chất làm mềm tóc

5 công dụng thần kỳ của giấm táo trong quy trình làm đẹp sẽ khiến bạn ngỡ ngàng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc làm sạch da đầu của bạn, giấm táo còn có khả năng làm mềm và mượt các lọn tóc của bạn đáng kể. Nó bao phủ các lớp biểu bìvà làm giảm bớt kết cấu sơ rối trên tóc xoăn.

Theo Femina

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