Không tốn nhiều chi phí bạn vẫn có thể 'bài trừ' lỗ chân lông to nhờ những phương pháp hữu hiệu này

Làm đẹp 05/08/2022 12:16

Để che giấu những lô chân lông to, bạn có thể đã tìm các sản phẩm kem lót, kem nền, phấn phủ hay mỹ phẩm trang điểm phù hợp, soi gương mỗi giờ, rửa sạch lớp trang điểm vào buổi tối và lặp lại tất cả điều này vào ngày hôm sau! Ngoài ra, trang điểm, tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ cũng được sử dụng. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng lỗ chân lông to trên da, bạn cần lựa chọn phương pháp tổng hợp để giải quyết dứt điểm từ bên trong.

Không tốn nhiều chi phí bạn vẫn có thể 'bài trừ' lỗ chân lông to nhờ những phương pháp hữu hiệu này - Ảnh 1

Đây là những khuyến nghị về cách làm cho lỗ chân lông nhỏ hơn mà không lãng phí tiền vào các sản phẩm và quy trình không thực sự hiệu quả dành cho bạn.

Nguyên nhân gây ra lỗ chân lông to và phải làm gì với chúng? 

Lỗ chân lông trên da tạo ra một chất giống dầu gọi là bã nhờn. Nó cần thiết để giữ ẩm và bão hòa oxy cho da. Nó cũng giúp hấp thụ các thành phần lành mạnh từ mỹ phẩm. Nhưng nếu da tiết quá nhiều bã nhờn và không được chăm sóc đúng cách, lỗ chân lông sẽ bị bẩn và nở to, có thể dẫn đến mụn.

Không tốn nhiều chi phí bạn vẫn có thể 'bài trừ' lỗ chân lông to nhờ những phương pháp hữu hiệu này - Ảnh 2

Dưới đây là một số lý do chính dẫn đến lỗ chân lông to:

  1. Việc sản xuất quá nhiều bã nhờn có thể do thức ăn không tốt, căng thẳng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không dùng kem chống nắng, chăm sóc da sai loại hoặc dùng mỹ phẩm gây mụn.
  2. Sự giảm độ đàn hồi có thể xảy ra theo tuổi tác. Lúc này, quá trình sản xuất collagen bị chậm lại, khiến da kém đàn hồi và lỗ chân lông trông to hơn. Tổn thương do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng có thể dẫn đến sự phá hủy collagen.

Những gì có thể được thực hiện:

  • Giảm sản xuất bã nhờn bằng cách xem xét lại chế độ ăn uống, thói quen chăm sóc da và các thành phần của mỹ phẩm.
  • Bảo vệ da khỏi sự phá hủy collagen bằng cách sử dụng kem chống nắng mỗi ngày.
  • Ngăn lỗ chân lông to hơn bằng cách làm sạch chúng thường xuyên, dưỡng ẩm và sử dụng mỹ phẩm không gây mụn.

Cách làm này sẽ không làm thay đổi loại da của bạn, nhưng nó sẽ giúp lỗ chân lông của bạn nhỏ và thông thoáng hơn.

1. Lựa chọn thức ăn lành mạnh 

Nếu da mặt bạn trở nên bóng dầu chỉ 1 giờ sau khi chăm sóc vào buổi sáng, có thể là do da bạn sản xuất quá nhiều bã nhờn.

Không tốn nhiều chi phí bạn vẫn có thể 'bài trừ' lỗ chân lông to nhờ những phương pháp hữu hiệu này - Ảnh 3

Bạn có thể làm gì:

  • Giảm số lượng carbs bạn ăn. Đường, bánh mì trắng, gạo trắng và các loại thực phẩm khác có chỉ số đường huyết cao khiến da tiết nhiều bã nhờn hơn và lỗ chân lông bị tắc nghẽn có thể dẫn đến mụn trứng cá.
  • Thêm các loại thảo mộc và gia vị vào thức ăn của bạn. Quế, rau oregano, đinh hương, gừng và tỏi đều ngăn chặn các quá trình dẫn đến lão hóa da và giảm độ đàn hồi.
  • Uống trà xanh. Nó chứa polyphenol làm giảm sản xuất bã nhờn và giúp giảm mụn trứng cá.
  • Ăn nhiều cá và rau. Chúng làm giảm khả năng xuất hiện mụn trứng cá.

2. Làm sạch và dưỡng ẩm 

Không tốn nhiều chi phí bạn vẫn có thể 'bài trừ' lỗ chân lông to nhờ những phương pháp hữu hiệu này - Ảnh 4

Da có lỗ chân lông to nên được dưỡng ẩm và làm sạch da 2 lần / ngày. Phần còn lại của mỹ phẩm, tế bào da chết và bụi bẩn làm tắc nghẽn lỗ chân lông, thường dẫn đến nổi mụn.

Sau khi làm sạch da, bạn cần dưỡng ẩm bằng sản phẩm có thể bảo vệ da khỏi tia UV, bụi bẩn, mất độ ẩm cũng như giúp lưu lại độ đàn hồi của da.

Bạn nên làm gì :

  • Sử dụng các loại sản phẩm có chứa axit salicylic (tối đa 1%) hoặc axit glycolic hoặc axit lactic (2-5%) vì chúng kích thích tái tạo tế bào và giúp lỗ chân lông thông thoáng.
  • Không sử dụng tẩy tế bào chết vật lý. Các hạt mài mòn có thể làm hỏng da và gây viêm, dẫn đến mở rộng lỗ chân lông.
  • Sử dụng gel để làm sạch da mặt. Gel tốt cho da dầu hơn nhiều so với kem dưỡng.

Không tốn nhiều chi phí bạn vẫn có thể 'bài trừ' lỗ chân lông to nhờ những phương pháp hữu hiệu này - Ảnh 5

  • Không rửa mặt bằng xà phòng thông thường. Độ axit của xà phòng là 8 đến 10 trên thang độ pH, vì vậy nó có thể phá hủy lớp bảo vệ của da, dẫn đến tăng sản xuất bã nhờn. Bạn nên sử dụng các sản phẩm có độ pH không cao hơn 5,5.
  • Rửa mặt vào khoảng từ 12 giờ đến 4 giờ chiều nếu bạn có thể. Vào thời điểm này trong ngày, da sản xuất bã nhờn rất tích cực, đó là lý do tại sao chúng ta thường thấy bóng dầu vào giữa ngày.
  • Sử dụng kem chống nắng. Nếu không sử dụng, tia UV sẽ phá hủy collagen trong da của bạn và làm cho da kém đàn hồi.
  • Sử dụng kem hoặc gel gốc nước vì chúng có tác dụng dưỡng ẩm cho da mà không làm bít lỗ chân lông.

3. Chọn mỹ phẩm an toàn 

Mỹ phẩm dễ gây mụn nếu chúng chứa các thành phần có thể làm tắc lỗ chân lông, như sáp, dầu, bột talc và các thành phần tương tự khác. Da có lỗ chân lông to cần mỹ phẩm làm giảm sản xuất bã nhờn.

Không tốn nhiều chi phí bạn vẫn có thể 'bài trừ' lỗ chân lông to nhờ những phương pháp hữu hiệu này - Ảnh 6

Các thành phần hữu ích trong mỹ phẩm:

  • Axit Nordihyroguaiaretxc, NDGA và sarcosine đều làm giảm sản xuất bã nhờn.

Tốt hơn là không nên mua mỹ phẩm có chứa những chất sau:

  1. Talcum. Tốt hơn hết bạn nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ khoáng chất.
  2. Rượu làm khô da và phá vỡ quá trình loại bỏ tế bào da chết tự nhiên.
  3. Dầu khoáng không tốt vì nó là một thành phần rẻ tiền, dễ gây mụn của nhiều sản phẩm mỹ phẩm.

Theo Brightside

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