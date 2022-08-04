5 phương pháp tự nhiên thúc đẩy mọc tóc siêu nhanh bạn nên lưu ngay vào sổ bí kíp

Làm đẹp 04/08/2022 07:41

Nếu gần đây bạn mới cắt tóc và bạn nhớ mái tóc dài của mình, có rất nhiều biện pháp tự nhiên mà bạn có thể sử dụng để mọc tóc mà không cần tốn nhiều công sức. 

Nghiên cứu cho thấy rằng căng thẳng mãn tính thực sự có thể là một tác nhân ảnh hưởng lớn đến việc rụng tóc bằng cách ngăn cản các nang tóc của bạn tái tạo. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải chăm sóc tâm trí của bạn đầu tiên là quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của tóc.

Sau đây là tổng hợp một danh sách các phương pháp điều trị tại nhà để giúp bạn mọc tóc bằng những thứ có thể bạn sẽ tìm thấy trong nhà bếp của mình.

1. Chanh 

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Như bạn có thể đã biết, chanh có rất nhiều vitamin C, một phân tử mạnh mẽ có thể thúc đẩy quá trình sản xuất collagen của bạn. Chúng có thể làm chắc tóc, làm sạch da đầu và loại bỏ các loại dầu không mong muốn. Chanh cũng có thể giúp loại bỏ gàu.

Điều cần làm:

  • Vắt một nửa quả chanh
  • Trộn nước cốt chanh với một chút nước, sau đó thoa lên da đầu
  • Mát xa tất cả cùng nhau trong 5 phút
  • Để nó ở đó thêm 8-10 phút
  • Gội đầu để xả sạch
  • Lặp lại hàng tuần

2. Gội đầu bằng nước ấm và nước lạnh

5 phương pháp tự nhiên thúc đẩy mọc tóc siêu nhanh bạn nên lưu ngay vào sổ bí kíp - Ảnh 2

Khi bạn xả tóc bằng nước ấm, nó thực sự giúp kích thích lưu lượng máu đến các nang tóc, từ đó giúp tóc phát triển. Nó cũng có thể giúp tăng độ phồng cho tóc của bạn và làm cho tóc trông bớt thẳng hoặc xẹp hơn. Mặt khác, nước lạnh cũng là một giải pháp tuyệt vời để bạn mọc lại tóc, vì nó rất tốt cho quá trình lưu thông máu. Ngoài ra, nó có thể ngăn không cho tóc bị bẩn và nhờn, đặc biệt là nếu bạn có mái tóc thực sự dầu.

Thận trọng:

  • Cố gắng không sử dụng nước nóng trên tóc vì điều này có thể dẫn đến xơ rối và khô. Nó thậm chí có thể dẫn đến rụng tóc vì nhiệt làm tóc yếu đi và cuối cùng có thể gây rụng.

3. Sử dụng dầu dừa

5 phương pháp tự nhiên thúc đẩy mọc tóc siêu nhanh bạn nên lưu ngay vào sổ bí kíp - Ảnh 3

Có nhiều yếu tố hàng ngày có thể thúc đẩy rụng tóc, như tạo kiểu tóc liên tục, thời tiết bên ngoài, thậm chí cả các chất ô nhiễm (như bụi và khí độc). Tất cả những điều này kết hợp với nhau có thể làm cho tóc của bạn khó phát triển đúng cách. Đó là lý do tại sao dầu dừa được coi là "kỵ sĩ" của mái tóc của bạn trong chiếc áo giáp tỏa sáng. Có nhiều cách để nó thoa lên tóc, bạn có thể đơn giản dùng nó như một loại dầu xả hoặc xoa một ít dầu lên tóc và để qua đêm.

Những gì nó có thể làm:

  • Nó dưỡng ẩm cho tóc của bạn và ngăn ngừa gãy rụng
  • Bảo vệ tóc khỏi nắng, gió và khói

4. Lật ngược tóc ra trước mặt khi chải tóc

5 phương pháp tự nhiên thúc đẩy mọc tóc siêu nhanh bạn nên lưu ngay vào sổ bí kíp - Ảnh 4

Khi chải tóc, bạn sẽ di chuyển tất cả dầu từ da đầu đến ngọn tóc, giúp tóc khỏe và sáng. Bạn cũng cần chải tóc kỹ lưỡng, loại bỏ tóc bết và massage da đầu (rất tốt cho sự phát triển của tóc). Tuy nhiên, lưu lượng máu là thành phần chính ở đây, nó bổ sung oxy và chất dinh dưỡng cho tóc của bạn. Cách tốt nhất để lưu thông tuần hoàn là chải ngược tóc ra phía trước mặt của bạn.

5. Sử dụng dầu hương thảo và dầu thầu dầu 

5 phương pháp tự nhiên thúc đẩy mọc tóc siêu nhanh bạn nên lưu ngay vào sổ bí kíp - Ảnh 5

Dầu hương thảo đã được tìm thấy để thúc đẩy sự phát triển của tóc, giúp tóc chắc khỏe và ngăn ngừa gàu. Một nghiên cứu được tiến hành cho thấy dầu hương thảo thậm chí có thể tiêu diệt một số loại nấm và vi khuẩn trên tóc của bạn, nếu da đầu của bạn không khỏe mạnh hoặc bạn bị nhiễm trùng, đó là một phương thuốc thậm chí còn tốt hơn cả. Bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp này trên lông mày của mình để chúng mọc dày hơn.

Điều cần làm:

  • Thêm 2 thìa dầu thầu dầu và 15 giọt dầu hương thảo vào một chai nhỏ giọt.
  • Xõa tóc và xoa bóp hỗn hợp vào hai bên thái dương của tóc.
  • Áp dụng nó ở nơi bạn muốn tóc tăng trưởng nhất.
  • Hãy chắc chắn rằng bạn không gội đầu trong vòng 3 ngày tới.
  • Làm điều này trong một tuần liên tục.

Theo Brightside

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