Chỉ với 3 nhu cầu hàng đầu để có làn da tươi tắn mịn màng, bạn ngại gì không lưu ngay bí kíp!

Sở hữu làn da đẹp luôn là ao ước của tất cả chúng ta. Chăm sóc là điều cần thiết để có được làn da mướt mát. Chỉ với những bí kíp này nếu bạn nằm lòng, chắc hẳn một vẻ đẹp tươi tắn sẽ không còn là điều xa vời.

Ảnh minh họa: Internet Điều gì làm cho da bạn "phát sáng"? Khám phá bí mật của làn da đẹp ngay nhé! 3 loại vitamin hàng đầu da bạn luôn cần Vitamin A củng cố làn da, ngăn ngừa nếp nhăn. Hãy lấy nó từ gan, rau bina, sữa, lòng đỏ trứng, trái cây và rau màu cam. Ảnh minh họa: Internet Vitamin B giúp duy trì một làn da khỏe mạnh. Hãy lấy nó từ thịt gà, cá ngừ, khoai tây, măng tây, đậu đen và dưa hấu. Vitamin C tăng cường sản xuất collagen, một loại protein cần thiết cho da. Hãy lấy nó từ trái cây họ cam quýt (như cam), dâu tây, cà chua, bông cải xanh và bắp cải. Ảnh minh họa: Internet 3 bước chăm sóc da hàng đầu Ba từ này tạo thành những yếu tố cần thiết để chăm sóc da tốt. Làm sạch - Rửa mặt ít nhất hai lần một ngày và thực hiện những thao tác nhẹ nhàng khi rửa. Hai chữ cái cần nhớ là pH, dùng để chỉ sự cân bằng của axit và kiềm trên da của bạn. Một số loại thực phẩm và sản phẩm có thể làm đảo lộn sự cân bằng độ pH và gây ra các vấn đề về da. Ví dụ, xà phòng có thể quá kiềm chẳng hạn. Nếu bạn trang điểm, bạn cần một loại sữa rửa mặt được sản xuất chỉ cho mục đích này mà thôi. Ảnh minh họa: Internet Nuôi dưỡng - Uống sáu đến tám cốc nước mỗi ngày. Nó thải độc tố ra ngoài và giữ nước cho da, giúp da sáng khỏe. Bạn cũng cần một loại kem dưỡng ẩm cho ban ngày và một loại kem "nặng đô" hơn vào ban đêm nếu bạn lớn tuổi và da khô. Bảo vệ - Luôn sử dụng sản phẩm chống nắng có hệ số bảo vệ chống nắng (SPF) tối thiểu là 15 và tránh các hoạt động ngoài trời từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nên tránh cháy nắng ở mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt là trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên, vì điều này có thể dẫn đến các vấn đề về da nghiêm trọng, thậm chí là ung thư da ở tuổi trưởng thành. Ảnh minh họa: Internet 3 mẹo chống nắng hàng đầu Vì chúng ta sống ở vùng nhiệt đới, tất cả chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến việc chống nắng. Ảnh minh họa: Internet Thoa kem chống nắng từ 15 đến 30 phút trước khi ra ngoài trời để da có thời gian hấp thụ. Tiếp tục thoa lại khi bạn đang bơi hoặc đổ mồ hôi. Chọn kem chống nắng phổ rộng chống lại bức xạ UVA (cực tím A) / UVB. UVA góp phần tạo nên các nếp nhăn và sự bong tróc của da và cũng có thể gây ung thư da. UVB là nguyên nhân chính gây ra các bệnh ung thư da. Giá trị số SPF cho biết bạn có thể ở ngoài nắng bao lâu trước khi bị cháy nắng. Theo Healthxchange Chẳng cần lòe loẹt như "tắc kè hoa", mix đồ xinh như gái Hàn chỉ với những gam màu trung tính này Nếu bạn là người yêu thích sự đơn giản, nhẹ nhàng thì phối đồ theo những gam màu trung tính này cũng sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch, thăng hạng gu thời trang hơn. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-voi-3-nhu-cau-hang-dau-de-co-lan-da-tuoi-tan-min-mang-ban-ngai-gi-khong-luu-ngay-bi-kip-487534.html Theo Linh Chi (Dịch) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-voi-3-nhu-cau-hang-dau-de-co-lan-da-tuoi-tan-min-mang-ban-ngai-gi-khong-luu-ngay-bi-kip-487534.html