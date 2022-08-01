Chỉ với 3 nhu cầu hàng đầu để có làn da tươi tắn mịn màng, bạn ngại gì không lưu ngay bí kíp!

Làm đẹp 01/08/2022 18:38

Sở hữu làn da đẹp luôn là ao ước của tất cả chúng ta. Chăm sóc là điều cần thiết để có được làn da mướt mát. Chỉ với những bí kíp này nếu bạn nằm lòng, chắc hẳn một vẻ đẹp tươi tắn sẽ không còn là điều xa vời.

Chỉ với 3 nhu cầu hàng đầu để có làn da tươi tắn mịn màng, bạn ngại gì không lưu ngay bí kíp! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều gì làm cho da bạn "phát sáng"? Khám phá bí mật của làn da đẹp ngay nhé!

3 loại vitamin hàng đầu da bạn luôn cần

  1. Vitamin A củng cố làn da, ngăn ngừa nếp nhăn. Hãy lấy nó từ gan, rau bina, sữa, lòng đỏ trứng, trái cây và rau màu cam.
Chỉ với 3 nhu cầu hàng đầu để có làn da tươi tắn mịn màng, bạn ngại gì không lưu ngay bí kíp! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  1. Vitamin B giúp duy trì một làn da khỏe mạnh. Hãy lấy nó từ thịt gà, cá ngừ, khoai tây, măng tây, đậu đen và dưa hấu.
  2. Vitamin C tăng cường sản xuất collagen, một loại protein cần thiết cho da. Hãy lấy nó từ trái cây họ cam quýt (như cam), dâu tây, cà chua, bông cải xanh và bắp cải.
Chỉ với 3 nhu cầu hàng đầu để có làn da tươi tắn mịn màng, bạn ngại gì không lưu ngay bí kíp! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3 bước chăm sóc da hàng đầu

Ba từ này tạo thành những yếu tố cần thiết để chăm sóc da tốt.

  1. Làm sạch - Rửa mặt ít nhất hai lần một ngày và thực hiện những thao tác nhẹ nhàng khi rửa. Hai chữ cái cần nhớ là pH, dùng để chỉ sự cân bằng của axit và kiềm trên da của bạn. Một số loại thực phẩm và sản phẩm có thể làm đảo lộn sự cân bằng độ pH và gây ra các vấn đề về da. Ví dụ, xà phòng có thể quá kiềm chẳng hạn. Nếu bạn trang điểm, bạn cần một loại sữa rửa mặt được sản xuất chỉ cho mục đích này mà thôi.
Chỉ với 3 nhu cầu hàng đầu để có làn da tươi tắn mịn màng, bạn ngại gì không lưu ngay bí kíp! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  1. Nuôi dưỡng - Uống sáu đến tám cốc nước mỗi ngày. Nó thải độc tố ra ngoài và giữ nước cho da, giúp da sáng khỏe. Bạn cũng cần một loại kem dưỡng ẩm cho ban ngày và một loại kem "nặng đô" hơn vào ban đêm nếu bạn lớn tuổi và da khô.
  2. Bảo vệ - Luôn sử dụng sản phẩm chống nắng có hệ số bảo vệ chống nắng (SPF) tối thiểu là 15 và tránh các hoạt động ngoài trời từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nên tránh cháy nắng ở mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt là trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên, vì điều này có thể dẫn đến các vấn đề về da nghiêm trọng, thậm chí là ung thư da ở tuổi trưởng thành.
Chỉ với 3 nhu cầu hàng đầu để có làn da tươi tắn mịn màng, bạn ngại gì không lưu ngay bí kíp! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

3 mẹo chống nắng hàng đầu

Vì chúng ta sống ở vùng nhiệt đới, tất cả chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến việc chống nắng.

Chỉ với 3 nhu cầu hàng đầu để có làn da tươi tắn mịn màng, bạn ngại gì không lưu ngay bí kíp! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
  1. Thoa kem chống nắng từ 15 đến 30 phút trước khi ra ngoài trời để da có thời gian hấp thụ. Tiếp tục thoa lại khi bạn đang bơi hoặc đổ mồ hôi.
  2. Chọn kem chống nắng phổ rộng chống lại bức xạ UVA (cực tím A) / UVB. UVA góp phần tạo nên các nếp nhăn và sự bong tróc của da và cũng có thể gây ung thư da. UVB là nguyên nhân chính gây ra các bệnh ung thư da.
  3. Giá trị số SPF cho biết bạn có thể ở ngoài nắng bao lâu trước khi bị cháy nắng. 

Theo Healthxchange

Chẳng cần lòe loẹt như "tắc kè hoa", mix đồ xinh như gái Hàn chỉ với những gam màu trung tính này

Chẳng cần lòe loẹt như "tắc kè hoa", mix đồ xinh như gái Hàn chỉ với những gam màu trung tính này

Nếu bạn là người yêu thích sự đơn giản, nhẹ nhàng thì phối đồ theo những gam màu trung tính này cũng sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch, thăng hạng gu thời trang hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp chăm da cách dưỡng da trắng hồng chăm sóc da trắng sáng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 7 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới