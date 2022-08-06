Không chỉ có giày cao gót, đây là 3 mẫu giày "đẹp ngất ngây", diện outfit công sở nào cũng hợp

Giày Mary Jane vốn được hội chị em ưa chuộng bởi chúng sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, kiêu kỳ như những cô nàng tiểu thư. Bên cạnh đó, kiểu giày này còn mang hơi hướng cổ điển xen lẫn hiện đại nên càng có tác dụng tạo điểm nhấn cho outfit hàng ngày của bạn. So với những kiểu giày cao gót khác, giày Mary Jane được thiết kế phần quay phía mu bàn chân vừa để cố định giày vừa mang đến nét cổ điển, dễ thương đến lạ lùng. Kiểu giày này thường được phối với gu thời trang thanh lịch và dịu dàng, bạn có thể tham khảo mẫu giày này để thoả sức biến tấu cho outfit hàng ngày.

Giày Loafer

Loafer là sản phẩm kinh điển cho các nàng yêu sự thoải mái, trẻ trung mà vẫn lịch thiệp. Cá tính hơn giày búp bê, nhưng loafer cũng dễ diện không hề kém cạnh, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng diện chúng. Giày loafer có đủ mọi kiểu dáng từ đi làm đi chơi, thể thao hay những dáng đặc biệt và cầu kì hơn để đi tiệc. Item này có thể kết hợp cực "ngọt" với mọi kiểu quần công sở và váy điệu đà. Sự xuất hiện của đôi giày này sẽ giúp outfit đơn giản nhất cũng trở nên phong cách, hút mắt hơn.

Giày sandal

Sắm sandal mang trong đi làm cũng là một item chuẩn không cần chỉnh. Kiểu giày dép này phóng khoáng, trẻ trung và giúp "giải nhiệt" mùa nóng. Sandal còn được đánh giá cao ở sự thanh lịch, nếu kết hợp với các set đồ công sở, chị em sẽ có được vẻ ngoài thời thượng, "cool ngầu" hơn nhưng không mất đi sự chuyên nghiệp. Và để dễ mặc dễ đẹp nhất, chị em nên đầu tư cho những đôi sandal màu trung tính, thiết kế đơn giản.