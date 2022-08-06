"Trẻ hóa" style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro

Thời trang 06/08/2022 19:29

Với các "bí kíp" phối đồ cùng chân váy caro này, bạn sẽ luôn ghi điểm bởi không quá “sến súa” nhưng vẫn mang lại cá tính độc đáo riêng và năng động.

Bên cạnh các mẫu chân váy xòe điệu đà, chân váy jean cá tình thì chân váy kẻ caro cũng là loại trang phục được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích. Thiết kế mẫu chân váy này mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới và năng động cho các cô nàng. 

Đặc biệt, trong mối trường công sở, một chiếc váy caro dáng midi sẽ là lựa chọn hoàn hảo giúp bạn trở nên thanh lịch, dịu dàng hơn rất nhiều. Váy caro dáng midi có đặc điểm là dài quá bắp chân. Do đó, váy gần như đã che đi được hết những khuyết điểm ở đôi chân của bạn. Vì thế, các nàng có một đôi chân kém thon gọn có thể yên tâm diện kiểu chân váy này mà không lo lộ khuyết điểm. Chỉ cần mix cùng một chiếc áo phù hợp chắc chắn sẽ tôn lên vẻ thanh lịch nhưng lại không kém phần trẻ trung, năng động cho cô nàng công sở rồi đấy!

Phối cùng áo sơ mi

Khi phối một chiếc áo sơ mi cùng với một chiếc chân váy kẻ caro dáng midi thì nó sẽ giúp bạn trở nên chuyên nghiệp và thanh lịch hơn khi đi làm đấy. Đây chính là công thức mix đồ tuyệt vời giúp nàng che giấu đi mọi khuyết điểm trên cơ thể như bắp tay to, chân cong hay vòng 3 nhỏ đó nhé. Đừng quên sơ vin để tạo cảm giác thanh mảnh và cao ráo hơn cho vóc dáng của nàng nhé. Ngoài ra, khi phối hay trang phục này với nhau bạn có thể sử dụng chung để đi chơi, đi tán gẫu cùng bạn bè cũng là một gợi ý hay. 

'Trẻ hóa' style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro - Ảnh 1

'Trẻ hóa' style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro - Ảnh 2

Phối cùng áo blazer

Bạn muốn mình trở nên sang trọng và lịch sự hơn bao giờ hết. Thì hãy nhanh chóng phối cho mình một chiếc chân váy kẻ caro dài cùng với một chiếc áo blazer khoác ngoài. Sự kết hợp này sẽ nâng tầm đẳng cấp của bạn lên và giúp cho các quý cô trở nên sang trọng và quý phái.

'Trẻ hóa' style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro - Ảnh 3

'Trẻ hóa' style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro - Ảnh 4

Phối cùng áo phông

Nếu bạn muốn mình trở nên năng động và trẻ trung hơn hãy thử phối cho mình một chiếc áo phông basic cùng với một chiếc chân váy kẻ caro nhé. Đây cũng chính là outfit được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ sự duyên dáng và thanh lịch mà bộ trang phục này mang lại.

Nếu như chân váy caro dài được thiết kế với màu sắc nổi bật thì nàng hãy chọn cho mình những chiếc áo thun đơn màu để làm hài hòa cho bộ trang phục. Những kiểu áo thun màu trắng hầu như có thể mix với các kiểu chân váy kẻ caro. Nếu nàng đang băn khoăn chân váy caro dài mặc với áo gì thì hãy rinh ngay cho mình những mẫu áo basic này để không còn đau đầu mỗi khi phối đồ nhé.

'Trẻ hóa' style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro - Ảnh 5

 'Trẻ hóa' style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro - Ảnh 6

Phối cùng áo cardigan

Làm thế nào để trở nên nổi bật, cá tính nhưng vẫn dịu dàng và xinh đẹp? Hãy mix ngay một chiếc váy caro dài với chiếc áo cardigan. Đây chính là outfit rất lý tưởng trong những ngày giao mùa nếu như nàng đang băn khoăn chân váy caro dài mặc với áo gì.

Bên cạnh những chiếc áo cardigan dáng dài với chất liệu dày thì nàng hãy thử mix với những chiếc áo cardigan mỏng nhẹ trong những ngày đầu mùa nhé. Mẫu chân váy dài kẻ sọc Với những họa tiết ca rô to bản, đặc biệt với gam màu trầm tối sẽ tạo cảm giác rất thích hợp cho mùa lạnh. Nàng cũng nên chú ý màu sắc, tránh chọn những trang phục có màu sắc quá nổi bật hay nhiều chi tiết rườm rà để không khiến bộ trang phục trở nên rối mắt hơn.

'Trẻ hóa' style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro - Ảnh 7

'Trẻ hóa' style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro - Ảnh 8

 

Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi

Diện áo sơ mi họa tiết đừng quên 4 cách phối đồ này để không bị cộng thêm vài tuổi

Mùa hè là mùa của những chiếc áo sơ mi họa tiết. Nhưng để có một outfit thanh lịch, thời thượng, không bị "sến" thì không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   chân váy caro váy caro dáng dài phối đồ với váy caro

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 34 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt