"Trẻ hóa" style công sở với bí kíp phối đồ cùng chân váy caro

Đặc biệt, trong mối trường công sở, một chiếc váy caro dáng midi sẽ là lựa chọn hoàn hảo giúp bạn trở nên thanh lịch, dịu dàng hơn rất nhiều. Váy caro dáng midi có đặc điểm là dài quá bắp chân. Do đó, váy gần như đã che đi được hết những khuyết điểm ở đôi chân của bạn. Vì thế, các nàng có một đôi chân kém thon gọn có thể yên tâm diện kiểu chân váy này mà không lo lộ khuyết điểm. Chỉ cần mix cùng một chiếc áo phù hợp chắc chắn sẽ tôn lên vẻ thanh lịch nhưng lại không kém phần trẻ trung, năng động cho cô nàng công sở rồi đấy!

Bên cạnh các mẫu chân váy xòe điệu đà, chân váy jean cá tình thì chân váy kẻ caro cũng là loại trang phục được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích. Thiết kế mẫu chân váy này mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới và năng động cho các cô nàng.

Khi phối một chiếc áo sơ mi cùng với một chiếc chân váy kẻ caro dáng midi thì nó sẽ giúp bạn trở nên chuyên nghiệp và thanh lịch hơn khi đi làm đấy. Đây chính là công thức mix đồ tuyệt vời giúp nàng che giấu đi mọi khuyết điểm trên cơ thể như bắp tay to, chân cong hay vòng 3 nhỏ đó nhé. Đừng quên sơ vin để tạo cảm giác thanh mảnh và cao ráo hơn cho vóc dáng của nàng nhé. Ngoài ra, khi phối hay trang phục này với nhau bạn có thể sử dụng chung để đi chơi, đi tán gẫu cùng bạn bè cũng là một gợi ý hay.

Phối cùng áo blazer

Bạn muốn mình trở nên sang trọng và lịch sự hơn bao giờ hết. Thì hãy nhanh chóng phối cho mình một chiếc chân váy kẻ caro dài cùng với một chiếc áo blazer khoác ngoài. Sự kết hợp này sẽ nâng tầm đẳng cấp của bạn lên và giúp cho các quý cô trở nên sang trọng và quý phái.

Phối cùng áo phông

Nếu bạn muốn mình trở nên năng động và trẻ trung hơn hãy thử phối cho mình một chiếc áo phông basic cùng với một chiếc chân váy kẻ caro nhé. Đây cũng chính là outfit được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ sự duyên dáng và thanh lịch mà bộ trang phục này mang lại.

Nếu như chân váy caro dài được thiết kế với màu sắc nổi bật thì nàng hãy chọn cho mình những chiếc áo thun đơn màu để làm hài hòa cho bộ trang phục. Những kiểu áo thun màu trắng hầu như có thể mix với các kiểu chân váy kẻ caro. Nếu nàng đang băn khoăn chân váy caro dài mặc với áo gì thì hãy rinh ngay cho mình những mẫu áo basic này để không còn đau đầu mỗi khi phối đồ nhé.

Phối cùng áo cardigan

Làm thế nào để trở nên nổi bật, cá tính nhưng vẫn dịu dàng và xinh đẹp? Hãy mix ngay một chiếc váy caro dài với chiếc áo cardigan. Đây chính là outfit rất lý tưởng trong những ngày giao mùa nếu như nàng đang băn khoăn chân váy caro dài mặc với áo gì.

Bên cạnh những chiếc áo cardigan dáng dài với chất liệu dày thì nàng hãy thử mix với những chiếc áo cardigan mỏng nhẹ trong những ngày đầu mùa nhé. Mẫu chân váy dài kẻ sọc Với những họa tiết ca rô to bản, đặc biệt với gam màu trầm tối sẽ tạo cảm giác rất thích hợp cho mùa lạnh. Nàng cũng nên chú ý màu sắc, tránh chọn những trang phục có màu sắc quá nổi bật hay nhiều chi tiết rườm rà để không khiến bộ trang phục trở nên rối mắt hơn.