Chinh phục vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên với những thủ thuật các chị em không nên lướt qua

Làm đẹp 18/08/2022 06:28

Có những phụ nữ trông như chưa từng nghe đến mỹ phẩm và vẻ đẹp của họ hoàn toàn đến từ thiên nhiên và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn kỹ, hóa ra họ có trang điểm đặc biệt, ngoại trừ điểm khác biệt là nó được trang điểm khéo léo đến mức bất kỳ chuyên gia trang điểm nào cũng phải kinh ngạc.

Những nét tinh tế trong việc sử dụng trang điểm để có được vẻ ngoài tự nhiên hoàn hảo không hề khó nếu bạn năm bắt được những bí kíp sau:

1. BB hoặc CC cream thay cho kem nền 

Chinh phục vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên với những thủ thuật các chị em không nên lướt qua - Ảnh 1

Cách đây vài năm, những sản phẩm kem CC, BB cream đã thực sự làm rúng động thị trường mỹ phẩm. Các nhà sản xuất hứa hẹn với khách hàng một sản phẩm trang điểm và một sản phẩm chăm sóc da hai công dụng trong một sản phẩm. Không thể phủ nhận rằng chúng có công dụng làm săn chắc làn da của bạn một cách đáng kinh ngạc.

Tất nhiên, chúng sẽ không thể che giấu mụn và các đốm sắc tố đậm, nhưng nếu bạn không có làn da rất có vấn đề thì không có lựa chọn nào tốt hơn. Tông màu đều, không có hiệu ứng mặt bóng, nâng tông nhẹ và mọi thứ đều hoàn hảo.

2. Son dưỡng có màu thay vì son môi 

Chinh phục vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên với những thủ thuật các chị em không nên lướt qua - Ảnh 2

Đến giờ, có lẽ thương hiệu mỹ phẩm nào cũng cho ra đời những dòng son nude của riêng mình. Tuy nhiên, vấn đề với nó là ngay cả những màu gần nhất với màu môi tự nhiên của bạn cũng sẽ hiển thị một cách hoàn hảo rằng bạn đnag dùng son. Thay vì kiểu "môi tự nhiên", bạn sẽ có được đôi môi với màu son tự nhiên dễ nhận thấy. Bạn có lẽ vẫn ái ngại nếu không muốn lựa chọn dùng son thì còn phương pháp khác là son dưỡng có màu.

Để làm cho đôi môi được tô trông tự nhiên hơn, hãy bắt đầu sử dụng son dưỡng có màu. Bằng cách này, bạn sẽ có được màu sắc và kết cấu hoàn toàn tự nhiên, dưỡng ẩm cho môi và tiết kiệm rất nhiều tiền. Son dưỡng có màu rẻ hơn 3-4 lần so với những loại son được quảng cáo quá mức.

3. Mascara màu nâu

Mascara đen quá nổi bật đối với một số phụ nữ và nó khiến đôi mắt bị phân tán sự chú ý. Nếu bạn có nét mặt mềm mại, hãy thử dùng mascara màu nâu. Nó không khác lắm so với màu đen thông thường nhưng trông dịu dàng hơn rất nhiều.

Bạn không nhất thiết phải ngừng sử dụng mascara đen hoàn toàn. Bạn có thể  dùngkhi trang điểm đậm và chọn mascara màu nâu để sử dụng hàng ngày.

4. Tránh các đường viền sắc nét 

Chinh phục vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên với những thủ thuật các chị em không nên lướt qua - Ảnh 3

Những phụ nữ thích trang điểm tự nhiên tránh những đường kẻ rõ ràng. Chì kẻ môi và kẻ mắt dạng lỏng không phải là "ngôi sao" thường xuyên nhất trong túi mỹ phẩm của họ. Xăm lông mày, môi và mí mắt cũng không phải là một trong những quy trình yêu thích của họ.

Ví dụ, nếu bạn muốn trông như thể mình không trang điểm, hãy thử tạo hiệu ứng đôi môi đang hôn : chỉ cần dùng ngón tay tán đều đường viền của son tint hoặc son dưỡng hoặc chỉ thoa lên bên trong môi. Màu sắc tự nhiên của đôi môi luôn không đồng đều và thường nhợt nhạt hơn ở viền.

Khi tô chân mày, không nên kẻ những đường sắc nét mà thay vào đó hãy cố gắng vẽ theo nét. Bạn chỉ cần tô vào chỗ trống và thêm độ sáng chứ không cần vẽ lông mày mới dày gấp đôi.

5. Loại bỏ phấn dư thừa 

Chinh phục vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên với những thủ thuật các chị em không nên lướt qua - Ảnh 4

Để lớp trang điểm không thể nhìn thấy, bạn cần phải trang điểm rất ít. Chúng ta không nói quá nhiều về số lượng sản phẩm mỹ phẩm nói chung, mà là về số lượng của từng sản phẩm riêng lẻ.

Ví dụ, khi chuốt mascara, không chỉ cố gắng loại bỏ phần thừa của nó bằng dụng cụ giới hạn có sẵn mà còn dùng khăn giấy để lau cọ. Bằng cách này bạn sẽ vẫn có thể thêm màu cho lông mi và tránh bị vón cục.

Sau khi thoa kem nền, bạn cũng nên dùng khăn hoặc giấy thấm chuyên dụng chấm lên mặt. Tất cả các lớp trang điểm không cần thiết sẽ được hấp thụ, chỉ để lại một lớp mỏng trên mặt. Tương tự đối với son môi: phần thừa cần được loại bỏ.

6. Độ ẩm cho da, không bóng trên da 

Chinh phục vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên với những thủ thuật các chị em không nên lướt qua - Ảnh 5

Trong vài năm gần đây, các nhà sản xuất mỹ phẩm và các phương tiện truyền thông chịu trách nhiệm về ngành công nghiệp làm đẹp đã thúc giục chúng tôi ta sáng và rạng rỡ nhất có thể. Điều này dẫn đến việc đánh phấn highlight, son bóng và "trang điểm bóng nhẩy" xuất hiện thường xuyên trên gương mặt của các người mẫu và blogger.

Khi nói đến vẻ đẹp tự nhiên, những điều này đơn giản là không phù hợp. Chúng không tạo ra hiệu ứng "phát sáng từ bên trong".

Nếu bạn có làn da khô tự nhiên, thì không cần dùng phấn highlight sẽ giúp da bóng khỏe. Điều tốt nhất bạn có thể làm là tích cực sử dụng kem dưỡng ẩm và uống nhiều nước. Son bóng đẹp có thể đạt được với sự trợ giúp của son dưỡng, chứ không phải lớp phủ bóng dính.

7. Tự tin với một số điểm không hoàn hảo

Chinh phục vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên với những thủ thuật các chị em không nên lướt qua - Ảnh 6 

Một người phụ nữ trân trọng vẻ đẹp tự nhiên sẽ không lãng phí năng lượng của mình vào những nỗ lực vô ích để vẽ nên một khuôn mặt hoàn hảo của riêng mình. Thứ nhất, chỉ một lớp trang điểm dày mới có thể che đi những khuyết điểm không đều màu (đặc biệt là trên da trưởng thành), điều này không phù hợp với toàn bộ ý tưởng về vẻ đẹp tự nhiên. Thứ hai, chính những khuyết điểm tạo ra hiệu ứng như không trang điểm.

Không có một người nào trên thế giới có làn da không chê vào đâu được. Các nốt mẩn đỏ và mẩn ngứa xuất hiện thậm chí trên khuôn mặt trắng sứ của các em bé theo thời gian. Tuy nhiên, hàng ngàn phụ nữ vì một lý do nào đó đã cố gắng xóa đi những dấu hiệu nhỏ nhất của sự sống trên khuôn mặt của họ.

Hãy nhớ rằng, bọng túi dưới mắt, má hồng, tàn nhang, lỗ chân lông, nốt ruồi, các mạch máu gần mũi - tất cả những điều này là bình thường. Đây chỉ là bằng chứng cho thấy bạn là một người bình thường có cuộc sống bao gồm thiếu ngủ, những giây phút phấn khích, đi bộ đường dài dưới ánh nắng ấm áp hoặc đỏ mặt vì một lời khen bất ngờ. Đừng cố gắng gây sốt để che giấu tất cả.

Theo Brightside

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