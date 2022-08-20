Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn "già đi" chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này

Làm đẹp 20/08/2022 13:14

Mặc dù cổ là bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nhưng chúng ta có thể lơ là và không chăm sóc nó đầy đủ. Kết quả là các nếp nhăn và đường nhăn có thể xuất hiện. Có những đường nét trên cổ của bạn là điều bình thường trong cái nhìn của thế giới hiện đại, nhưng một đặc điểm như vậy có thể làm tăng thêm một số tuổi cho vẻ ngoài tổng thể của bạn. Trong trường hợp này, các chuyên gia gợi ý một số biện pháp tự nhiên mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Mỗi bộ phận trên cơ thể đều xứng đáng được đối xử tốt và cần được chăm chút kỹ càng, một số mẹo chuyên nghiệp về cách làm cho cổ của bạn trông trẻ trung hơn và loại bỏ những nếp nhăn khó coi sẽ rất đáng để bạn quan tâm.

1. Sử dụng điện thoại và máy tính đúng cách

Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn 'già đi' chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này - Ảnh 1

Có một thứ gọi là "cổ văn bản" hoặc " cổ công nghệ. Chúng ta có thể dành hàng giờ để nhìn xuống màn hình điện thoại và kết quả là chúng ta bị đau lưng cũng như có nếp nhăn trên cổ do chuyển động lặp đi lặp lại này.

Để tránh các đường cổ, hãy điều chỉnh máy tính của bạn trước mặt và nhìn thẳng về phía trước. Có một số thiết bị đặc biệt để sắp xếp màn hình của bạn theo đúng cách nếu bàn của bạn không thoải mái để ngồi nhìn vào. Ví dụ, có thể là một giá đỡ máy tính xách tay sẽ cần cho bạn.

2. Sử dụng các ứng dụng đặc biệt để kiểm soát đầu và cổ của bạn

Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn 'già đi' chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này - Ảnh 2

Có một ứng dụng cổ văn bản dành cho Android và iPhone cung cấp cho bạn phản hồi ngay lập tức về tư thế của bạn, giúp bạn kiểm soát vị trí của đầu. Bằng cách này, mỗi khi nhận được thông báo, bạn sẽ có cơ hội chống lại nếp nhăn hiệu quả hơn.

3. Đừng quên làm sạch cổ cùng với da mặt mỗi ngày

Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn 'già đi' chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này - Ảnh 3

Mỗi buổi tối, bạn nên thực hiện cùng một thói quen. Tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, bao gồm cả vùng cổ. Sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với loại da của bạn. Thoa một ít kem dưỡng ẩm lên mặt, bao gồm cả cổ.

Quy trình như vậy sẽ làm đầy da của bạn và loại bỏ các độc tố trên cổ của bạn.

4. Tẩy tế bào chết cho vùng ngực

Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn 'già đi' chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này - Ảnh 4

Chúng ta có thể tẩy tế bào chết trên cơ thể và da mặt nhưng chúng ta thường quên mất quá trình tẩy tế bào chết cơ thể mình. Làn da cổ rất nhạy cảm nhưng nó cũng cần được chú ý để tự loại bỏ các tế bào da chết. Bạn không nên thực hiện quy trình này một cách mạnh mẽ và cần tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng để không làm tổn thương da. Hãy thực hiện một hoặc hai lần một tuần.

5. Bôi kem retinoid

Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn 'già đi' chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này - Ảnh 5

Kem retinoid là một cách tốt để chống lão hóa và nếp nhăn. 2% là số lượng retinol cao nhất có sẵn sử dụng mà không cần toa bác sĩ. Các chuyên gia khuyên bạn nên thoa kem này với một lượng rất nhỏ sau mỗi 2 ngày. Không nên sử dụng quá nhiều vì có thể gây khô da.

 

6. Tập yoga cổ

Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn 'già đi' chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này - Ảnh 6

Các bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn nên tập yoga mặt 30 phút mỗi ngày trong vòng ít nhất 5 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Dưới đây là một số bài tập tốt có thể làm săn chắc cổ của bạn.

Nhô cằm ra:

Ngồi ở tư thế thoải mái.

Bắt đầu nhô cằm của bạn ra.

Bây giờ, hãy mỉm cười và giữ tư thế này trong 5 giây để có thể cảm thấy căng cơ ở cổ.

Lặp lại 3 lần.

Thực hiện bài tập này 1-2 lần mỗi ngày.

Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn 'già đi' chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này - Ảnh 7

Hôn lên trần nhà là một bài tập rất hiệu quả để khắc phục các vấn đề về "cổ công nghệ". Đây là cách thực hiện:

Giữ vai của bạn xuống và thư giãn.

Bắt đầu hếch cằm lên trần nhà. Bạn sẽ cảm thấy căng rõ ở cổ và cằm trên.

Làm dáng giống môi vịt và thè lưỡi của bạn cùng một lúc.

Giữ vị trí này trong 5 giây. Lặp lại 3 lần.

Thực hiện bài tập này 1-2 lần mỗi ngày.

Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn 'già đi' chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này - Ảnh 8

Đây là cách thực hiện bài tập cổ thiên nga :

Ngồi ở tư thế thoải mái và thả lỏng vai.

Đặt tay phải của bạn dưới xương đòn trái của bạn. Sử dụng một chút áp lực.

Bắt đầu kéo căng đầu và cổ của bạn lên bên phải. Vị trí của bạn sẽ giống như chiếc cổ dài của thiên nga.

Thêm động tác chu "môi vịt".

Giữ nguyên tư thế trong 5 giây và đổi bên.

Lặp lại bài tập này 1-2 lần mỗi ngày.

Các đường ở cổ có thể xuất hiện ngay cả khi còn trẻ

Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn 'già đi' chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này - Ảnh 9

Di truyền và môi trường có vai trò rất lớn trong việc hình thành các đường nếp cổ. Có vẻ như người cao tuổi là những người duy nhất có những nếp nhăn này nhưng thực tế không phải vậy. Thế giới của chúng ta có nhiều yếu tố căng thẳng có thể làm tăng tốc độ xuất hiện của chúng.

Nếu bạn cảm thấy da cổ của mình có vấn đề, đừng mất hy vọng. Bạn có thể thực hiện hành động để giúp làm chậm quá trình. Rèn luyện cơ mặt và cổ của bạn cũng như tránh hút thuốc là những điều cần thiết. Điều này có thể làm giảm các đường nếp ở cổ đáng kể.

Theo Brightside

Chăm chút vùng da dưới mắt đơn giản hơn khi bạn nhớ rõ những quy tắc làm đẹp tiêu chuẩn "vàng" này

Chăm chút vùng da dưới mắt đơn giản hơn khi bạn nhớ rõ những quy tắc làm đẹp tiêu chuẩn "vàng" này

Mặc dù không ai muốn mình mau chóng già, nhưng vùng da quanh mắt là một phần trên cơ thể có thể xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm nhất, đặc biệt là nếu không được chăm sóc đúng cách.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da cổ xóa đường nếp ở cổ cách dưỡng da cổ

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 12 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 53 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới