Xóa nhanh dấu vết của đường nếp cổ khiến vẻ ngoài của bạn "già đi" chỉ bằng những thủ thuật đơn giản này

Mỗi bộ phận trên cơ thể đều xứng đáng được đối xử tốt và cần được chăm chút kỹ càng, một số mẹo chuyên nghiệp về cách làm cho cổ của bạn trông trẻ trung hơn và loại bỏ những nếp nhăn khó coi sẽ rất đáng để bạn quan tâm.

Có một thứ gọi là "cổ văn bản" hoặc " cổ công nghệ. Chúng ta có thể dành hàng giờ để nhìn xuống màn hình điện thoại và kết quả là chúng ta bị đau lưng cũng như có nếp nhăn trên cổ do chuyển động lặp đi lặp lại này.

Để tránh các đường cổ, hãy điều chỉnh máy tính của bạn trước mặt và nhìn thẳng về phía trước. Có một số thiết bị đặc biệt để sắp xếp màn hình của bạn theo đúng cách nếu bàn của bạn không thoải mái để ngồi nhìn vào. Ví dụ, có thể là một giá đỡ máy tính xách tay sẽ cần cho bạn.

2. Sử dụng các ứng dụng đặc biệt để kiểm soát đầu và cổ của bạn

Có một ứng dụng cổ văn bản dành cho Android và iPhone cung cấp cho bạn phản hồi ngay lập tức về tư thế của bạn, giúp bạn kiểm soát vị trí của đầu. Bằng cách này, mỗi khi nhận được thông báo, bạn sẽ có cơ hội chống lại nếp nhăn hiệu quả hơn.

3. Đừng quên làm sạch cổ cùng với da mặt mỗi ngày

Mỗi buổi tối, bạn nên thực hiện cùng một thói quen. Tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, bao gồm cả vùng cổ. Sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với loại da của bạn. Thoa một ít kem dưỡng ẩm lên mặt, bao gồm cả cổ.

Quy trình như vậy sẽ làm đầy da của bạn và loại bỏ các độc tố trên cổ của bạn.

4. Tẩy tế bào chết cho vùng ngực

Chúng ta có thể tẩy tế bào chết trên cơ thể và da mặt nhưng chúng ta thường quên mất quá trình tẩy tế bào chết cơ thể mình. Làn da cổ rất nhạy cảm nhưng nó cũng cần được chú ý để tự loại bỏ các tế bào da chết. Bạn không nên thực hiện quy trình này một cách mạnh mẽ và cần tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng để không làm tổn thương da. Hãy thực hiện một hoặc hai lần một tuần.

5. Bôi kem retinoid

Kem retinoid là một cách tốt để chống lão hóa và nếp nhăn. 2% là số lượng retinol cao nhất có sẵn sử dụng mà không cần toa bác sĩ. Các chuyên gia khuyên bạn nên thoa kem này với một lượng rất nhỏ sau mỗi 2 ngày. Không nên sử dụng quá nhiều vì có thể gây khô da.

6. Tập yoga cổ

Các bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn nên tập yoga mặt 30 phút mỗi ngày trong vòng ít nhất 5 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Dưới đây là một số bài tập tốt có thể làm săn chắc cổ của bạn.

Nhô cằm ra:

Ngồi ở tư thế thoải mái.

Bắt đầu nhô cằm của bạn ra.

Bây giờ, hãy mỉm cười và giữ tư thế này trong 5 giây để có thể cảm thấy căng cơ ở cổ.

Lặp lại 3 lần.

Thực hiện bài tập này 1-2 lần mỗi ngày.

Hôn lên trần nhà là một bài tập rất hiệu quả để khắc phục các vấn đề về "cổ công nghệ". Đây là cách thực hiện:

Giữ vai của bạn xuống và thư giãn.

Bắt đầu hếch cằm lên trần nhà. Bạn sẽ cảm thấy căng rõ ở cổ và cằm trên.

Làm dáng giống môi vịt và thè lưỡi của bạn cùng một lúc.

Giữ vị trí này trong 5 giây. Lặp lại 3 lần.

Thực hiện bài tập này 1-2 lần mỗi ngày.

Đây là cách thực hiện bài tập cổ thiên nga :

Ngồi ở tư thế thoải mái và thả lỏng vai.

Đặt tay phải của bạn dưới xương đòn trái của bạn. Sử dụng một chút áp lực.

Bắt đầu kéo căng đầu và cổ của bạn lên bên phải. Vị trí của bạn sẽ giống như chiếc cổ dài của thiên nga.

Thêm động tác chu "môi vịt".

Giữ nguyên tư thế trong 5 giây và đổi bên.

Lặp lại bài tập này 1-2 lần mỗi ngày.

Các đường ở cổ có thể xuất hiện ngay cả khi còn trẻ

Di truyền và môi trường có vai trò rất lớn trong việc hình thành các đường nếp cổ. Có vẻ như người cao tuổi là những người duy nhất có những nếp nhăn này nhưng thực tế không phải vậy. Thế giới của chúng ta có nhiều yếu tố căng thẳng có thể làm tăng tốc độ xuất hiện của chúng.

Nếu bạn cảm thấy da cổ của mình có vấn đề, đừng mất hy vọng. Bạn có thể thực hiện hành động để giúp làm chậm quá trình. Rèn luyện cơ mặt và cổ của bạn cũng như tránh hút thuốc là những điều cần thiết. Điều này có thể làm giảm các đường nếp ở cổ đáng kể.

Theo Brightside