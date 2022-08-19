Chăm chút vùng da dưới mắt đơn giản hơn khi bạn nhớ rõ những quy tắc làm đẹp tiêu chuẩn "vàng" này

Hơn nữa, lý do di truyền, tia cực tím (UV), các tác nhân bên ngoài cũng như việc lựa chọn lối sống cũng có thể khiến vùng da quanh mắt lão hóa nhanh hơn.

Đầu tiên, vùng da quanh mắt mỏng và mỏng manh hơn vùng da ở các bộ phận khác trên cơ thể. Bởi vì đôi mắt của bạn hoạt động rất nhiều trong ngày, từ chớp mắt đến biểu lộ cảm xúc, điều này có thể gây lão hóa sớm.

Tuy nhiên, bất kể bạn bao nhiêu tuổi, không bao giờ là quá sớm hoặc quá muộn để trao cho đôi mắt của bạn tình yêu mà nó xứng đáng được nhận.

Đây là một số mẹo nhỏ để bạn nâng niu vùng mắt của mình

Cách chăm sóc vùng da mắt

Dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm cho da của bạn là một trong những bước bị đánh giá thấp thường ít bạn làm. Hãy tưởng tượng làn da của chúng ta giống như một quả nho. Khi mất nước, da bắt đầu co lại và có thể xuất hiện các nếp nhăn.

Nhưng một khi bạn đổ lại lượng nước đó vào, nó có thể giúp da căng mọng và có khả năng làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Điều tương tự cũng áp dụng cho vùng mắt của chúng ta. Vì chúng thiếu các tuyến dầu (chất giữ ẩm tự nhiên cho da của chúng ta), chúng có thể dễ bị khô hơn.

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Câu hỏi thường gặp nhất về việc dưỡng ẩm cho phần này của khuôn mặt là liệu bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm cho vùng da quanh mắt của mình hay không. Câu trả lời là có. Miễn là nó không làm cay mắt của bạn và cung cấp một lượng ẩm vừa đủ.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng vì vùng da quanh mắt của bạn mỏng nên nó có thể nhạy cảm với kem dưỡng da mặt thông thường. Nếu bạn cảm thấy nhức nhối hoặc mắt chảy nước hay đỏ mắt, hãy tránh sử dụng kem dưỡng ẩm da mặt thường xuyên, thay vào đó hãy đầu tư vào kem dưỡng mắt chuyên sâu.

Kem dưỡng mắt thường được có các thành phần ít có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến mắt của bạn nhưng chứa đủ các thành phần hoạt tính có thể giúp giảm nếp nhăn và đường nhăn.

Kiểm tra các thành phần

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Khi bạn đang tìm kiếm loại kem mắt phù hợp, điều quan trọng là phải biết thành phần nào cần tìm dựa trên những gì bạn đang cố gắng điều trị. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các thành phần nên lựa chọn, dựa trên mối quan tâm của bạn:

1. Đối với các đường chân chim

Ngoài chất giữ ẩm cấp nước, được sử dụng để giảm sự mất độ ẩm, bạn sẽ muốn tìm kiếm các thành phần mang lại hiệu ứng "căng mọng" ngay lập tức.

Để có kết quả này, hãy chọn các thành phần mạnh hơn kích thích sản sinh collagen. Bao gồm các:

retinoid (dựa trên đơn thuốc)

retinol (tùy chọn không kê đơn)

dẫn xuất vitamin A

peptit

Ảnh minh họa: Internet

Để chống lại sự tăng sắc tố (quầng thâm) do tia UV của ánh nắng mặt trời, bạn sẽ cần chú ý đến các thành phần sau:

arbutin

axit kojic

vitamin C

niacinamide (vitamin B-3)

axit azelaic

Phương pháp khắc phục cho đôi mắt sưng húp có thể dễ dàng như ngủ đủ giấc hoặc uống đủ nước. Nhưng khi nói đến các thành phần chăm sóc da, những điều sau đây có thể giúp giảm bọng mắt:

cafein

trà xanh và cà phê berry polyphenol

dipeptide-2 (Eyeliss)

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Để biết thêm những lo lắng chung về vùng da quanh mắt của bạn, hãy tìm chất chống oxy hóa. Những thành phần mạnh mẽ này giúp loại bỏ các gốc tự do trong da do bức xạ tia cực tím, khói thuốc lá và các chất ô nhiễm gây ra. Hơn nữa, chúng cũng có thể giúp ngăn chặn quá trình lão hóa.

Hãy tìm những thứ sau:

vitamin C

vitamin E

trà xanh

vitamin B-3 (niacinamide)

Hãy nhẹ nhàng với vùng da quanh mắt

Từ việc tẩy trang cho mắt đến thoa các sản phẩm lên vùng da quanh mắt, điều quan trọng là phải thật nhẹ nhàng vì vùng da dưới mắt của bạn rất mỏng. Do đó, áp lực thêm từ các hoạt động hàng ngày của chúng ta có khả năng góp phần làm tăng thêm nếp nhăn. Sau đây là một số mẹo để bạn có thể trở nên dịu dàng hơn trong quá trình chăm sóc da của mình:

1. Khi bạn tẩy trang

Thấm nước tẩy trang cho mắt của bạn vào một miếng bông.

Ấn nhẹ miếng bông lên da.

Từ từ kéo nó theo chuyển động ra ngoài.

Lặp lại cho đến khi lớp trang điểm của bạn được loại bỏ hoàn toàn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Khi bạn sử dụng các sản phẩm của mình

Bôi sản phẩm của bạn lên ngón út của bạn.

Chấm sản phẩm của bạn quanh mắt, vòng quanh vùng mắt của bạn. Đừng quên mí mắt trên.

Lặp lại cho đến khi sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào da.

Chống nắng là điều không nên thiếu

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc với ánh nắng có thể đóng một vai trò lớn trong quá trình lão hóa da và có thể dẫn đến vùng da dưới mắt của bạn trở nên sẫm màu hơn.

Kem chống nắng phổ rộng thực sự là một phần không thể thiếu trong bất kỳ quy trình chăm sóc da nào và nên được thoa mỗi ngày. Ngay cả khi bên ngoài trông có vẻ u ám, tia UVA vẫn có thể gây tổn thương da bạn.

Ngoài ra, đừng quên mí mắt trên của bạn. Đây là một trong những khu vực bị bỏ qua nhiều nhất khi nói đến việc thoa kem chống nắng.

Nếu việc thoa lại kem chống nắng trên lớp trang điểm, đặc biệt là trang điểm mắt quá phức tạp, hãy cân nhắc đầu tư vào một cặp kính râm có khả năng chống tia cực tím. Cái này có thể giúp bảo vệ không chỉ mắt của bạn mà còn cả vùng da xung quanh chúng khỏi các tia UVA và UVB không mong muốn.

Tự thưởng cho mình một buổi mát-xa

Nếu bạn nhận thấy rằng đôi mắt sưng húp của bạn có xu hướng xuất hiện và biến mất nhưng nhìn rõ ràng hơn khi bạn đang mệt mỏi hoặc ngủ không ngon, thì một động tác mát-xa đơn giản có thể áp dụng.

Ngoài một số yếu tố di truyền, giữ nước có thể gây sưng húp mắt. Đây có thể là kết quả của một bữa ăn nhiều muối, thiếu ngủ hoặc thậm chí ngủ quá nhiều.

Mát-xa dưới mắt có thể giúp cải thiện tuần hoàn xung quanh mắt. Áp lực từ việc mát-xa có thể giúp làm thoát chất lỏng dư thừa xung quanh khu vực này và giảm bọng mắt.

Ngủ điều độ, ăn uống tốt và tập thể dục

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Khi nói đến việc thay đổi thói quen sống và bảo vệ vùng da quanh mắt, bạn nên biết rằng những gì thể hiện bên ngoài là phản ánh những gì đang xảy ra bên trong. Bạn nê:

ngủ nhiều hơn

tập thể dục

cố gắng tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh

Có rất nhiều cách khác nhau để dành tình yêu rất cần thiết cho vùng da quanh mắt của bạn. Từ việc dưỡng ẩm và chống nắng cho đến ngủ nhiều hơn, thực hiện những yếu tố thay đổi "cuộc chơi" này vào thói quen làm đẹp của bạn, dù chỉ một lần cxung có thể giúp bạn cải thiện vùng da quanh mắt.

Theo Healthline