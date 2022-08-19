Thì thầm chị em bí quyết dưỡng trắng vùng da dưới nách siêu lợi hại chỉ với những nguyên liệu thân thiện từ nhà bếp

Để giúp làm sáng vùng da dưới cánh tay của bạn, sau đây là những phương pháp làm đẹp bằng cách sử dụng các sản phẩm mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong nhà.

Những gì bạn cần:

2 muỗng cà phê giấm táo 2 muỗng cà phê muối nở

Bạn nên làm gì: Trộn giấm táo với muối nở. Nó sẽ bắt đầu sủi bọt. Khi bọt giảm bớt, thoa dung dịch lên vùng da dưới cánh tay và để khô. Để yên thêm vài phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh và lau khô.

Tần suất: Cách ngày (3 lần một tuần)

2. Nước hoa hồng + muối nở

Những gì bạn cần:

Nước hoa hồng Baking soda

Những gì bạn nên làm: Tạo một hỗn hợp sền sệt bằng cách thêm nước hoa hồng vào muối nở. Bôi hỗn hợp này lên vùng da dưới cánh tay sẫm màu và giữ nguyên trong 10 phút. Sau 10 phút, rửa sạch bằng nước lạnh và thấm khô.

Tần suất: Hai lần một tuần

3. Sữa + nghệ + mật ong

Những gì bạn cần:

1 muỗng canh sữa 1 muỗng cà phê bột nghệ 1 muỗng cà phê mật ong

Những gì bạn nên làm: Trộn đều tất cả mọi thứ và bôi hỗn hợp lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Để cho nó khô và sau đó rửa sạch.

Tần suất: Cách ngày (3 lần một tuần)

4. Đường nâu + dầu ô liu

Những gì bạn cần:

3 muỗng canh đường nâu 2 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất

Những gì bạn nên làm: Trộn đều các thành phần. Dùng nó để chà vùng da dưới cánh tay của bạn trong khoảng 2 phút và sau đó để nó nghỉ trong 5 phút. Sau 5 phút, rửa sạch nách bằng nước ấm và dùng khăn mềm thấm khô.

Tần suất: Hai lần một tuần

5. Dầu hạnh nhân

Những gì bạn cần:

Một vài giọt dầu hạnh nhân

Bạn nên làm gì: Dùng dầu massage vùng da dưới cánh tay bị thâm trong khoảng 8 - 10 phút.

Tần suất: Hàng ngày

6. Đất sét + chanh + nước

Những gì bạn cần:

2 muỗng canh đất sét 1 thìa cà phê nước cốt chanh Nước uống

Những gì bạn nên làm: Trộn 3 thành phần để tạo thành một hỗn hợp mịn. Bôi hỗn hợp này lên vùng da dưới cánh tay của bạn và để trong 15 phút. Dùng nước ấm để rửa sạch.

Tần suất: Hai lần một tuần

7. Khoai tây

Những gì bạn cần:

Một củ khoai tây nhỏ

Bạn nên làm gì: Gọt vỏ và bào sợi khoai tây. Vắt khoai tây để lấy nước. Bôi nước ép này lên vùng da dưới cánh tay của bạn. Để nó trong 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.

Tần suất: Hai lần một ngày: một lần vào buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ vào buổi tối.

8. Dầu cây tràm trà + nước

Những gì bạn cần:

4-5 giọt tinh dầu tràm trà Một cốc nước

Những gì bạn nên làm: Trong một bình xịt, hãy đổ một cốc nước. Thêm 4-5 giọt dầu cây tràm trà vào đó và lắc đều chai để trộn đều. Xịt hỗn hợp này lên vùng da dưới cánh tay của bạn và để khô.

Tần suất: Hàng ngày

Theo Brightside