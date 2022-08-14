Áp dụng 7 chi tiết tinh tế này sẽ khiến bạn trẻ ra 10 tuổi một cách kỳ diệu

Làm đẹp 14/08/2022 12:11

Thời gian trôi nhanh sẽ in hằn dấu vết lên vẻ ngoài, nhưng chúng ta có thể đảo ngược nó nếu chúng ta đi đúng cách. Hóa ra khá dễ dàng để trông trẻ trung ngay cả khi không phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài việc thực hiện một lối sống lành mạnh, cũng có một số thủ thuật có thể làm "rối loạn nhận thức" của mọi người về tuổi thật của bạn.

Đây là 7 bí quyết giúp bạn trông tươi trẻ hơn cả tuổi thật của mình.

1. Mặc quần jean 

Áp dụng 7 chi tiết tinh tế này sẽ khiến bạn trẻ ra 10 tuổi một cách kỳ diệu - Ảnh 1

Quần jean, đặc biệt là những chiếc quần kiểu rách, giúp bạn trông trẻ trung và thời trang (miễn là bạn kết hợp chúng thật tốt). Chúng tạo ra một sự rung cảm bình thường và khiến bạn trông bớt nghiêm túc và già dặn hơn. Bên cạnh đó, chúng còn khiến bạn trông cao và gầy hơn. 

2. Tóc mái 

Áp dụng 7 chi tiết tinh tế này sẽ khiến bạn trẻ ra 10 tuổi một cách kỳ diệu - Ảnh 2

Tóc mái là thứ thay đổi hoàn toàn diện mạo khi nói đến việc che giấu tuổi của bạn. Chúng che giấu hoàn hảo các nếp nhăn trên trán và tạo khung cho khuôn mặt của bạn. Chúng cũng làm cho khuôn mặt của bạn trông nhỏ hơn.

Thật dễ dàng để "điều chỉnh" tóc mái theo nhu cầu của riêng bạn. Tóc mái rẽ ngôi hoặc tóc mái bay phù hợp với mọi hình dạng khuôn mặt. Tóc mái lệch tạo đường nét cho khuôn mặt của bạn và tóc mái lệch sẽ làm mềm các đường nét trên khuôn mặt.

3. Giày thể thao màu trắng

Áp dụng 7 chi tiết tinh tế này sẽ khiến bạn trẻ ra 10 tuổi một cách kỳ diệu - Ảnh 3

Giày thể thao màu trắng rất phù hợp khi tạo nên vẻ ngoài trẻ trung. Một ưu điểm nữa là rất dễ kết hợp chúng với quần áo và dù bạn bao nhiêu tuổi, trông bạn sẽ luôn thật tuyệt. Bạn có thể mặc chúng với quần jean, đầm, váy, quần legging và bất cứ thứ gì khác mà bạn có trong tủ quần áo của mình.

4. Son đỏ

Áp dụng 7 chi tiết tinh tế này sẽ khiến bạn trẻ ra 10 tuổi một cách kỳ diệu - Ảnh 4

Một nghiên cứu cho thấy rằng tô son đỏ làm tăng độ tương phản giữa các đặc điểm trên khuôn mặt. Những người tham gia nghiên cứu có má và môi ửng hồng được cho là trông trẻ trung hơn. Vấn đề là khi chúng ta có tuổi hơn, độ đỏ của môi sẽ giảm, cùng với độ sáng của mắt và lông mày và da cũng ngày càng đen sạm. May mắn thay, thật dễ dàng để khắc phục điều đó chỉ với một tuýp son đỏ.

5. Cắt tóc bob

Áp dụng 7 chi tiết tinh tế này sẽ khiến bạn trẻ ra 10 tuổi một cách kỳ diệu - Ảnh 5

Tóc của chúng ta mỏng dần theo thời gian. Tóc bob cổ điển giúp nâng khuôn mặt, nâng gò má và làm cho đường viền hàm của bạn trông cao hơn. Tóc dài ngang cằm khiến khuôn mặt gầy trông có hình bầu dục và phụ nữ trên 50 tuổi nên cắt tóc bob ngắn.

6. Kính gọng đen

Áp dụng 7 chi tiết tinh tế này sẽ khiến bạn trẻ ra 10 tuổi một cách kỳ diệu - Ảnh 6

Kính không gọng khiến bạn trông già hơn và không phù hợp với  làn da lão hóa. Kính có  gọng đen dày hiện đại hóa vẻ ngoài của bạn chỉ trong vài giây. Bạn cũng có thể thử đeo gọng kính quá khổ để che đi các nếp nhăn và chuyển hướng mọi sự chú ý vào cặp kính của mình.

7. Lông mày rậm 

Áp dụng 7 chi tiết tinh tế này sẽ khiến bạn trẻ ra 10 tuổi một cách kỳ diệu - Ảnh 7

Lông mày nhạt không mang lại bất kỳ sự tương phản nào trên khuôn mặt, chúng khiến bạn trông mờ nhạt và mệt mỏi. Lông mày rậm rất tốt trong việc làm cho khuôn mặt của bạn trông tươi tắn và trẻ trung. Vì vậy, hãy chăm sóc hàng lông mày của bằng như bằng dầu dừa chẳng hạn. Bạn cũng có thể kẻ lông mày nếu hàng lông mày vẫn chưa đủ rậm và đậm màu.

Theo Brightside

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