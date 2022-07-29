Thực phẩm thay thế cơm trắng, chị em nào giảm cân nên biết

Theo các nghiên cứu, 100gr bông cải xanh chỉ chiếm khoảng 34 calories. Với lượng chất đạm và vitamin C trong bông cải xanh, cơ thể đã có thể cung cấp 8% năng lượng. Bên cạnh đó, các chất xơ, nước và magie cũng giúp chị em nhanh no hơn. Từ đó, giúp kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào trong cơ thể hạn chế các mô mỡ thừa hình thành và gây ra béo phì.

Không chỉ vậy, Glucoraphanin, một hợp chất hữu cơ đặc biệt chứa trong bông cải xanh, có tác dụng giúp tái tạo làn da – đặc biệt là những vùng da bị tổn thương dưới ánh nắng mặt trời. Đồng thời, những dưỡng chất như vitamin B, E và beta-carotene cũng giúp làn da luôn sáng khỏe và mịn màng.

Khoai lang là thực phẩm được sử dụng nhiều trong các chế độ giảm cân. Món này cũng cực kỳ hữu ích trong việc kích thích tăng sinh collagen trong cơ thể, ngừa lão hóa. Khoai lang có chứa vitamin A, C giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, giúp da săn chắc, giảm nếp nhăn, làm chậm lão hóa.

Loại thực phẩm này còn chứa nhiều chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu, hạn chế thèm ăn và giảm ăn vặt từ đó mang lại hiệu quả tốt trong việc kiểm soát cân nặng

Yến mạch

Theo tính toán và thống kê, yến mạch chứa nhiều loại vitamin cũng như khoáng chất cần thiết cho cơ thể có thể kể đến như Vitamin E, vitamin B6, Vitamin B5, Sắt, Magie, Selen, Đồng,….đặc biệt là một lượng lớn chất xơ giúp no lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Từ những thành phần dinh dưỡng trên đây, có thể thấy yến mạch không chỉ giúp giảm cân hiệu quả mà còn bổ sung các dưỡng chất thiết yếu theo nhu cầu cơ thể. Hơn thế nữa, sử dụng yến mạch sẽ giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, chống táo bón, kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả, hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư, huyết áp cao, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ, chăm sóc làn da.

Đậu gà

Ảnh minh họa: Internet

Protein và chất xơ trong đậu gà có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn. Hai chất này kết hợp với nhau sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn. hường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu protein thiết yếu nhưng ít calo, như đậu gà, sẽ đốt cháy chất béo. Cũng là một thực phẩm tuyệt vời dùng để thay thế cơm trắng.