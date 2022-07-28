Thực phẩm giúp tạo hương thơm tự nhiên cho cơ thể chẳng cần đến nước hoa đắt tiền

Trong nhiều trường hợp, vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng bằng một chế độ ăn uống lành mạnh. Những gì bạn ăn có thể góp phần ảnh hưởng đến mùi tự nhiên của cơ thể đấy!

Mùi cơ thể có thể hình thành do sự thay đổi hormone trong cơ thể, đổ mồ hôi quá nhiều, chế độ ăn uống hàng ngày kém lành mạnh và có thể do di truyền hay vệ sinh kém. Mặc dù bạn có thể tắm, dùng các chất khử mùi hay nước hoa để kiểm soát mùi cơ thể, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời.

Sở dĩ rau mùi nằm trong danh sách thực phẩm giúp cơ thể tỏa hương bởi các loại tinh dầu như tinh dầu khuynh diệp chứa có trong loại rau này làm giảm thiểu mùi hôi cơ thể. Bên cạnh đó, rau mùi chứa thành phần diệp lục phong phú giúp kiềm hóa cơ thể, nhờ đó làm sạch máu và cải thiện mùi cơ thể. Mặt khác, các chất kháng khuẩn trong rau mùi giảm thiểu lượng vi khuẩn gây mùi trong cơ thể.

Cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua chứa các chất có khả năng kháng khuẩn và sát trùng tự nhiên giúp giảm lượng vi khuẩn gây mùi trong cơ thể. Ngoài ra, nhờ có chất làm se tự nhiên, cà chua giúp thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn chặn các đường dẫn tiết ra mồ hôi, do đó kiểm soát quá mồ hôi rất tốt. Ngay cả việc uống nước cà chua cũng có thể giúp làm giảm nhiệt độ cơ thể của bạn, nhờ đó sẽ làm giảm mồ hôi. Hoặc bạn cũng có thể dùng nước ép cà chua tươi xoa vào những bộ phận cơ thể ra nhiều mồ hôi và để trong 10-15 phút thì tắm, rửa lại sạch sẽ.

Quả Táo

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ăn táo, các hợp chất trong đó sẽ hỗ trợ loại bỏ mảng bám trên răng, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Do có tính tẩy tự nhiên nên táo có tác dụng chống lại hơi thở có mùi hiệu quả. Thưởng thức táo sau bữa ăn là một thói quen có lợi cho cơ thể mà bạn nên duy trì thường xuyên.

Sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài mùi hôi cơ thể xuất phát từ tuyến mồ hôi, thì hôi miệng cũng là vấn đề của rất nhiều người. Nhiều người thậm chí phải nhai kẹo cao su mỗi ngày vì hơi thở có mùi. Tuy nhiên, bạn không cần phải làm như vậy nếu biết công dụng của sữa chua là đánh bay mùi hôi của hơi thở.

Sữa chua chứa thành phần lợi khuẩn. Do đó, khi ăn sữa chua, loại thức ăn này sẽ có chức năng làm giảm hàng lượng gây mùi cho cơ thể, khoang miệng, hợp chất Sulphite. Ngoài ra, ai ai cũng biết sữa chua giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ruột, từ đó cũng sẽ giúp cải thiện được mùi hôi của cơ thể. Acid lactic và Vitamin D sẽ bảo vệ răng và ngăn chặn các loại vi khuẩn hình thành trong khoang miệng. Giúp mang lại hơi thở không mùi và tươi mát hơn.