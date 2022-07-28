Sở hữu làn da hồng hào, trắng sáng, mờ vết thâm nhờ xông hơi mặt mỗi tuần

Ngoài việc làm sạch lỗ chân lông, xông mặt còn giúp giải phóng bã nhờn bị giữ lại dưới da. Bã nhờn là một loại dầu tự nhiên của cơ thể được tiết ra bởi các tuyến bã nhờn giúp bôi trơn da và tóc. Khi bã nhờn bị giữ lại dưới da, nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn gây ra mụn trứng cá và mụn đầu đen. Xông mặt sẽ làm trôi bã nhờn tồn đọng trên da và giúp da đẹp hơn.

Xông mặt sẽ làm mở các lỗ chân lông trên da và làm giảm sự tích tụ của bụi bẩn, tế bào chết trên da, giúp da sạch sâu. Các lỗ chân lông mở ra cũng giúp nới lỏng mụn đầu đen và mụn đầu trắng, giúp loại bỏ dễ dàng hơn. Xông mặt cũng giúp da không bị kích ứng và nhiễm trùng.

Hơi nước nóng và lượng mồ hôi cơ thể tiết ra khi xông hơi sẽ làm giãn mạch máu và thúc đẩy tuần hoàn máu. Lượng tuần hoàn máu này sẽ mang oxy đến nuôi dưỡng làn da để da sáng khỏe.

Diệt vi khuẩn và tế bào gây mụn

Lỗ chân lông mở ra sẽ giúp bạn dễ dàng loại bỏ các tế bào chết, vi khuẩn và các chất bẩn gây tắc lỗ chân lông khác. Loại bỏ được những tác nhân này sẽ giúp da sạch mụn hơn.

Cấp ẩm cho da

Việc xông hơi da mặt giúp giải phóng tất cả lượng bã nhờn và dầu, từ đó cơ thể sẽ phải tiết ra nhiều dầu tự nhiên giúp giữ ẩm cho làn da và tăng mức độ hydrat hóa. Bên cạnh đó, xông hơi còn làm tăng tính thấm của da để cho phép hấp thụ hơi ẩm.

Giúp da thấm dưỡng chất tốt hơn

Bằng cách cấp ẩm cho da, xông hơi mặt cũng giúp tăng khả năng thâm nhập của các thành phần hoạt tính bôi tại chỗ ngay sau khi xông hơi. Các thành phần hoạt tính như retinol hoặc vitamin C có thể thẩm thấu tốt hơn và trở nên hiệu quả hơn.

Làm chậm quá trình lão hóa và xuất hiện nếp nhăn

Hầu hết chị em phụ nữ đều không muốn nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt. Tuy nhiên vào một độ tuổi nhất định, quá trình lão hóa là điều tất yếu phải xảy ra. Do đó đã có nhiều phương pháp làm chậm quá trình lão hóa diễn ra như cung cấp collagen thường xuyên.

So với việc sử dụng collagen tốn khá nhiều chi phí thì bạn có thể xông mặt mỗi tuần để làm trì hoãn sự lão hóa da bởi hơi nước ấm tác dụng lên da mặt có tác dụng thúc đẩy sự lưu thông, tăng cường khả năng sản xuất collagen và elastin giúp làn da có sự đàn hồi, xóa mờ nếp nhăn.

Giúp bạn thư giãn

Hơn hết, xông hơi mặt là một trải nghiệm nhẹ nhàng. Cân nhắc thêm nó vào thói quen chăm sóc bản thân vào thời gian rảnh để gặt hái những lợi ích chăm sóc da và dành cho bản thân vài phút thư giãn. Bạn có thể thử các phương pháp tự làm xông hơi mặt bằng cùng một số loại tinh dầu, như hoa oải hương hoặc hoa cúc và một số cánh hoa khô nếu bạn thích.

Lưu ý khi thực hiện xông mặt tại nhà:

- Trước khi xông hơi da mặt, bạn nên làm sạch bề mặt da. Bắt đầu bằng cách loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn và dầu bằng sữa rửa mặt nhẹ nhàng và vỗ nhẹ cho da khô.

- Việc xông mặt nhiều hơn 20 phút sẽ khiến da mặt của bạn trở nên khô ráp vì bị mất nước, lượng bã nhờn được sản sinh ra nhiều hơn. Đồng thời, nếp nhăn cũng xuất hiện sớm hơn. Vì thế, bạn không nên xông mặt quá nhiều lần trong tuần. Tần suất là tốt nhất là 1 – 2 lần/tuần.

- Hãy đảm bảo rằng dung dịch xông hơi của mình có độ nóng vừa phải, đủ để làm sạch da mặt. Việc dùng nước quá nóng sẽ khiến lỗ chân nở to hơn bình thường, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Nhiệt độ cao sẽ làm các tế bào da bị tổn thương, đỏ ửng, trở nên kém đàn hồi.