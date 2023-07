Top 6 loại thực phẩm "cứu tinh" làn da xanh xao của bạn trở nên trắng sáng, mịn màng

Trong đó, trái cây và rau xanh có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Do đó, hãy luôn chú trọng đến bữa ăn hằng ngày để đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Để giúp bạn có được làn da như mong muốn, sau đây là 6 loại trái cây mà bạn có thể lựa chọn sử dụng hàng ngày.

Cam là loại trái cây có quanh năm, dồi dào vitamin C, vì thế nó là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Uống nước cam vắt hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và mang lại vẻ rạng rỡ cho làn da. Các loại dầu tự nhiên có trong cam cũng giúp giữ cho làn da của bạn ngậm nước và căng mọng. Bổ sung Vitamin C hàng ngày là điều bắt buộc để có làn da rạng rỡ.

Các loại trái cây có múi như cam, chanh, bưởi rất giàu vitamin C – đây là nguồn vitamin quan trọng kích thích cơ thể tổng hợp collagen, cải thiện kết cấu da và giúp làn da trở nên mịn màng, trắng sáng.

Bên cạnh đó, vỏ của quả cam, thực sự chứa nhiều vitamin C hơn chính quả cam. Vỏ có chứa các đặc tính kháng khuẩn và kháng khuẩn nên việc sử dụng nó thường xuyên để đắp mặt sẽ mang lại cho bạn làn da sạch và sáng hơn nhanh chóng .

Bơ

Bơ là thực phẩm giúp cho da trắng hồng, căng mịn được rất nhiều phụ nữ tin dùng từ lâu. Bởi nó giàu vitamin B, E, A và tinh dầu có tác dụng chống viêm da, chống các tác nhân lão hóa và tái tạo da hữu hiệu, giúp làn da tươi sáng, căng mịn. Không những thế, nó cũng góp phần xoa dịu những làn da tấy đỏ, bị dị ứng hoặc làn da quá bẩn đấy

Không những thế, loại quả này còn có công dụng bảo vệ da khỏi bị hư tổn do ánh nắng mặt trời – ngăn ngừa sạm nám và các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa như lutein và beta carotene, bơ giúp làm mềm da cũng như ngậm nước nếu thoa tại chỗ. Bạn có thể sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm của bơ với 1 thìa mật ong để gặt hái những lợi ích từ siêu trái cây này.

Cà rốt

Cà rốt là một cỗ máy cho làn da sáng do một lượng lớn beta carotene giúp ngăn chặn sự thoái hóa của các tế bào, làm chậm lão hóa và làm sáng da của bạn. Các vitamin A được tìm thấy trong nước ép cà rốt cũng giúp các mô cơ thể giữ, mắt, xương và răng khỏe mạnh.

Cà rốt cũng có một lượng lớn vitamin C, giúp thúc đẩy tăng sinh collagen, giảm mụn và vết thâm. Tăng vẻ đẹp của bạn bằng cách uống một ly nước ép cà rốt hoặc thêm nó vào món salad của bạn. Các vitamin A được tìm thấy trong nước ép cà rốt giúp mô cơ thể giữ, mắt, xương và răng khỏe mạnh.

Táo

Trong quả táo chứa nhiều vitamin A, C, E và rất giàu khoáng chất (sắt, kali, phốt pho, magiê,..). Mỗi ngày ăn một quả táo, bạn sẽ tránh được các vấn đề về da như xỉn màu và lão hóa. Không chỉ chứa nhiều vitamin A và C, táo cung cấp lượng chất chống oxy hóa hoàn hảo để tăng cường sức khỏe làn da của bạn, đồng thời giữ cho bạn khỏi tác hại của các gốc tự do và stress oxy hóa.

Ăn táo mỗi ngày không những rất tốt cho sức khỏe và vóc dáng mà còn kích thích cơ thể sản sinh collagen, elastin – giúp làn da căng mịn và hồng hào hơn.

Bông atiso

Trong hoa atiso chứa nhiều chất anti oxit, một chất có tác dụng làm lỗ chân lông se khít và thoáng sạch. Chính vì vậy atiso luôn là một trong những loại thực phẩm giúp cho da sáng đẹp được nhiều chị em tin dùng. Bạn có thể ăn hoặc uống atiso hằng ngày để có làn da sáng mịn nhất.

Bạn có thể dùng bông actiso tươi để nấu canh hay sử dụng bông atiso khô để pha trà uống thay nước lọc hằng ngày đều có tác dụng rất tốt. Đối với trà atiso bạn nên uống khi còn ấm pha với một chút mật ong thì càng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý trà atiso không nên bảo quản trong tủ lạnh không quá 12 tiếng đồng hồ đâu nhé.

Cải xoăn

Những loại rau có màu xanh đậm như cải xanh, rau bina hay cải xoăn đều rất tốt cho làn da của bạn. Thêm một phần của các loại rau trên vào bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cho làn da bạn sáng lên chỉ trong 6 tuần mà thôi!

Cải xoăn chứa nhiều vitamin C, vitamin A và vitamin K giúp sửa chữa các mô da, ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do và mang lại cho bạn vẻ ngoài rạng rỡ và tươi tắn. Uống một ly sinh tố cải xoăn hoặc thêm nó vào món salad hoặc mì ống hoặc thưởng thức nó như một món ăn nhẹ lành mạnh được nấu chín trong không khí thay cho khoai tây chiên. Cải xoăn cho làn da sáng. Cải xoăn chứa nhiều vitamin C, vitamin A và vitamin K.