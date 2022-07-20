Điểm danh 6 loại trái cây giúp bạn chống nắng hiệu quả ngay từ bên trong

Chăm sóc da 20/07/2022 17:36

Không chỉ ngon và tốt cho làn da bạn, 6 loại trái cây này còn có khả năng bổ sung dưỡng chất và vitamin từ thực phẩm có khả năng ức chế các sắc tố đen sạm.

Cà rốt

Cà rốt rất giàu lycopene, beta-carotene và vitamin C, tất cả đều giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời và tia UV. Nó cũng được xếp vào loại rau có đặc tính giúp ngăn ngừa ung thư da. Ngoài ra, bất kỳ ai có vấn đề về thị lực, cà rốt cũng rất tốt để duy trì sức khỏe của mắt.

Điểm danh 6 loại trái cây giúp bạn chống nắng hiệu quả ngay từ bên trong - Ảnh 1

Dưa hấu

Dưa hấu có nhiều lycopene hơn cà chua nhiều và đó là lý do vì sao chúng có màu đỏ. Theo Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, lycopene có thể bảo vệ da chống lại cả bức xạ UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời. Bạn có thể thưởng thức dưa hấu như một món tráng miệng hoặc làm nước ép dưa hấu mỗi ngày.

Điểm danh 6 loại trái cây giúp bạn chống nắng hiệu quả ngay từ bên trong - Ảnh 2

Cam

Để có thể sản xuất pro-collagen - tiền chất của collagen, cơ thể luôn cần nhiều vitamin C. Trong khi đó, cam là loại quả rất giàu vitamin C.

Ngoài ra, cam cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và duy trì lớp elastin. Phụ nữ nên sử dụng cam mỗi ngày để có một làn da đẹp.

Điểm danh 6 loại trái cây giúp bạn chống nắng hiệu quả ngay từ bên trong - Ảnh 3

Dưa leo

Ngoài tác dụng tuyệt vời là để đắp mặt nạ, dưa leo còn là loại trái cây có tác dụng chống nắng tuyệt vời. Dưa leo chứa 96% nước giúp giữ cho làn da ngậm nước lâu hơn từ đó tăng cường hiệu quả chống nắng.

Do đó, hãy ăn thêm dưa leo hoặc uống nước ép dưa leo mỗi ngày. Đồng thời, tranh thủ đắp mặt nạ dưa leo buổi tối để làm trẻ hóa làn da.

Điểm danh 6 loại trái cây giúp bạn chống nắng hiệu quả ngay từ bên trong - Ảnh 4

 

Dâu tây

Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C - có tác dụng chống nắng tự nhiên tốt nhất. Ngoài ra, dâu tây có chứa polyphenols, có tác dụng ức chế Tyrosinase là chất tạo ra hắc tố melanin trên da.

Ăn dâu giúp bảo vệ da khỏi tổn thương gốc tự do từ ánh nắng mặt trời và giúp da khỏe và sáng. Thường xuyên sử dụng mặt nạ dâu tây giúp làn da bạn tươi tắn, nhẵn mịn, tránh sắc tố da tích tụ. Nếu bạn sở hữu một làn da dầu thì càng nên ưu tiên dâu tây trong khẩu phần mỗi ngày. 

 Điểm danh 6 loại trái cây giúp bạn chống nắng hiệu quả ngay từ bên trong - Ảnh 5

Xoài

Nhiều người cho rằng không nên ăn xoài nhiều vì nó có tính nóng, sẽ không tốt với làn da. Tuy nhiên sự thật là xoài chứa nhiều xơ, khoáng chất chống oxy hóa cùng vitamin E, C, A. Vì thế nên sẽ rất tuyệt vời nếu bạn có ý định sử dụng xoài như một phương pháp ngăn ngừa tác hại do tia cực tím gây ra. Bên cạnh việc dùng tươi hoặc làm sinh tố thì các nàng có thể kết hợp với mật ong và sữa chua, tạo thành mặt nạ để đắp mỗi khi vừa đi nắng về nhé.

Điểm danh 6 loại trái cây giúp bạn chống nắng hiệu quả ngay từ bên trong - Ảnh 6

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