6 mẹo nhỏ giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng, căng bóng, mướt mịn không tì vết

Nguyên tắc khi bôi các sản phẩm dưỡng da, chính là bắt đầu từ loại có kết cấu mỏng đến loại có kết cấu dày hơn, rồi đến kem ban đêm hoặc dầu dưỡng để giúp khóa chặt độ ẩm, cũng như các dưỡng chất có lợi, giúp làn da nhận được sự chăm sóc tối ưu.

Thứ tự bôi các sản phẩm có vai trò quyết định rất lớn đến hiệu quả của quy trình skincare; bởi chỉ khi thẩm thấu hiệu quả các dưỡng chất, làn da mới có hy vọng lột xác mỹ mãn được. Mỗi người có quy trình dưỡng da khác nhau, nhưng về cơ bản sẽ theo trình tự sau: Nước hoa hồng cấp ẩm, cân bằng da - Serum- Kem dưỡng.

Thực tế, không phải cứ dưỡng da đầy đủ các bước là da sẽ đẹp như mong ước. Quan trọng hơn là bạn phải biết cách dưỡng da thông minh, đúng thời điểm nữa. Chăm sóc da đúng thời điểm sẽ mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Mà theo các chuyên gia thì 1 phút sau khi rửa mặt là thời điểm vàng để dưỡng da. Bạn nên tranh thủ thời điểm này để dưỡng da căng bóng.

Tại thời điểm này, da mặt vẫn còn ẩm và có khả năng hấp thu các dưỡng chất tốt nhất. Do đó, sau khi rửa mặt và dùng khăn thấm qua cho ráo nước, bạn nên thực hiện các bước dưỡng da ngày lập tức.

Cấp ẩm và dưỡng ẩm cho da

Chìa khóa để căng da mặt giúp bạn sở hữu làn da căng bóng, mềm mịn chính là cấp đủ nước, đủ độ ẩm cho da. Để làm được điều này thì bạn cần tập trung vào 2 yếu tố. Đó chính là bảo vệ lớp màng giữ ẩm tự nhiên trên da và chú trọng cấp nước, cấp ẩm cho da.

Cấp ẩm, hay còn là là cấp nước và dưỡng ẩm đều là những tác động nhằm đem đến sự cân bằng độ ẩm trên da, giúp da căng bóng và luôn mềm mại.

Bạn sẽ và phải cấp ẩm cho da khi da rơi vào tình trạng thiếu nước bằng cách đắp mặt nạ dưỡng da, bôi kem dưỡng ẩm, xịt khoáng,… Đây là tình trạng có thể xảy ra với cả những bạn da khô lẫn da dầu, biểu hiện của da khi rơi vào tình trạng thiếu nước là: Lỗ chân lông to, da xỉn màu, bề mặt sần sùi, da tiết dầu nhiều hơn bình thường.

Đừng quên kem chống nắng

Bạn nên sử dụng các loại kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp, để tác dụng chống nắng hiệu quả hơn, bạn nên dùng kem chống nắng thoa lại trên mặt sau mỗi hai tiếng và thoa lại thường xuyên hơn nếu như bạn có các hoạt động ngoài trời, đi biển hoặc ra nhiều mồ hôi.

Ngoài ra, bạn cũng cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong khoảng từ 10.00 sáng đến 04.00 chiều, bởi vì đây là thời điểm các tia cực tím, tia UV hoạt động rất mạnh, nếu tiếp xúc lâu có thể gây ra các bệnh lý về da.

Tẩy da chết điều độ

Tẩy trang, rửa mặt, thoa toner hay đắp mặt nạ đều là các bước chăm sóc da được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, việc tẩy da chết định kỳ lại thường bị lãng quên. Thậm chí, có nhiều người còn chưa từng tẩy da chết dù chỉ một lần.

Tẩy da chết điều độ với tần suất tối đa là 2-3 lần/ tuần. Bởi lẽ đây cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để "lột xác" cho làn da, cải thiện cả độ mịn màng lẫn độ tươi sáng cho da.

Khi có quá nhiều tế bào chết tích tụ, làn da dù khỏe mạnh cũng sẽ trở nên xỉn màu, kém căng bóng hơn hẳn. Do đó, bạn cần tẩy da chết đều đặn để dưỡng da căng bóng, rạng rỡ. Song bạn cũng cần nhớ tẩy da chết điều độ chứ không được lạm dụng.

Chế độ ăn uống phù hợp

Bạn hãy kết hợp các loại vitamin và khoáng chất như: vitamin C (trái cây cam, bưởi), các chất béo lành mạnh (bơ, các loại hạt), các nhóm lợi khuẩn (sữa chua), Selen (bánh mì, cua, nấm), kẽm (trứng, yến mạch,…) để giúp bạn sở hữu một làn da căng bóng.

Bên cạnh đó, bạn cần cung cấp cho cơ thể ít nhất 1,5 -2l nước mỗi ngày. Nước sẽ giúp làm đầy tế bào, từ đó sẽ mang đến cho bạn một làn da mịn màng, ngậm nước, căng bóng, khỏe mạnh.