Thực phẩm giúp bổ sung collagen chị em nên biết càng sớm càng tốt để hạn chế lão hoá sớm

Làm đẹp 28/07/2022 05:13

Collagen là loại dưỡng chất chị em nào cũng nên cung cấp cho cơ thể, nhất là những ai đang bước sang độ tuổi 30

Từ tuổi 25 trở đi, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa. Sang tuổi 30, quá trình lão hóa diễn ra mạnh mẽ hơn do mất collagen. Collagen là một trong những protein phong phú nhất trong cơ thể con người. Nó có tác dụng giúp da đàn hồi, săn chắc, mịn màng, giúp xương khớp khỏe mạnh. Collagen tronng cơ thể suy giảm về cả số lượng lẫn chất lượng, làm da xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, dễ bong tróc và nhức mỏi xương khớp

Nước hầm xương

Khi bạn uống nước hầm xương cũng có nghĩa là bạn đang nạp vào cơ thể mình rất nhiều collagen nấu chín. Trong quá trình hầm với nước, các chất dinh dưỡng quan trọng trong xương như canxi, magiê, phốt-pho, axit main, collagen sẽ được giải phóng ra ngoài.

Thực phẩm giúp bổ sung collagen chị em nên biết càng sớm càng tốt để hạn chế lão hoá sớm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chất gelatin từ collagen bạn có được trong nước hầm xương còn có khả năng kháng viêm hiệu quả, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa lão hóa da. Vì vậy, hãy thường xuyên bổ sung các món từ nước hầm xương trong thực đơn hằng ngày để sở hữu làn da căng bóng và tràn đầy sức sống.

Hạt óc chó

Hạt óc chó chứa nhiều protein và axit béo không bão hòa cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, những thành phần này cũng có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa tế bào mô não và kích thích sản sinh collagen.

Thịt gà

Thực phẩm giúp bổ sung collagen chị em nên biết càng sớm càng tốt để hạn chế lão hoá sớm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thịt gà là sự lựa chọn không thể thiếu trong những thực đơn ăn kiêng vì hàm lượng chất béo không bão hòa ít hơn so với thịt heo và thịt bò. Không những thế, thịt gà còn chứa một loại protein gọi là carnosine, giúp làm chậm quá trình biến đổi collagen. Chất này còn giúp làn da của bạn tăng độ đàn hồi và dẻo dai hơn. Cổ gà và sụn gà được xem là nguồn cung cấp collagen cực kì phong phú và còn được sử dụng rộng rãi trong việc điều trị viêm khớp.

Lòng trắng trứng gà

Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng phần lòng trắng trứng gà chứa một lượng lớn proline - 1 trong những axit amin cần thiết cho quá trình tái tạo collagen trong cơ thể.

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