4 xu hướng làm đẹp hot 2022, đi làm đi chơi đều hợp mốt

Làm đẹp 30/07/2022 05:34

Cùng điểm qua những phương pháp làm đẹp 2022, chị em thử xem nhé!

Tẩy trắng lông mày

Tại các sàn diễn thời trang mùa xuân - hè 2022, tẩy trắng lông mày là xu hướng làm đẹp khá nổi bật. Xu hướng này xuất hiện rõ nhất ở hai thương hiệu lớn - DSquared2 và Richard Quinn - trên sàn catwalk. Hàng loạt người mẫu trình diễn bộ sưu tập mới với đôi lông mày được tẩy trắng, gần như không còn dấu vết, trông đặc biệt ấn tượng.

4 xu hướng làm đẹp hot 2022, đi làm đi chơi đều hợp mốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tẩy trắng lông mày là một trong số ít xu hướng trang điểm được các chuyên gia trang điểm yêu thích. Xu hướng này là phiên bản trái ngược của xu hướng lông mày rậm từng thống trị giới mộ điệu thời trang trước kia. 

4 xu hướng làm đẹp hot 2022, đi làm đi chơi đều hợp mốt - Ảnh 2Khi chọn xu hướng tẩy lông mày, bạn có thể tập trung nhiều hơn vào khâu trang điểm cho mắt để gương mặt trông ấn tượng, thu hút hơn. 

 

Lông mày phẩy sợi

 

Với những sợi lông mày “siêu thực” thì kiểu dáng này như một “vị cứu tinh thần kỳ” có khả năng “hô biến” mọi khuyết điểm, khắc phục tình trạng lông mày thưa nhạt, lông mày xếch.

 

4 xu hướng làm đẹp hot 2022, đi làm đi chơi đều hợp mốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không khó để nhận ra sự phủ sóng mạnh mẽ của xu hướng lông mày phẩy sợi trên mạng xã hội. Xu hướng có phần cầu kỳ này có điểm nhấn nổi bật là phần lông mày được chải dựng.

Tóc rẽ ngôi giữa

4 xu hướng làm đẹp hot 2022, đi làm đi chơi đều hợp mốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Xu hướng làm đẹp “xưa như quả đất” này đang trở lại mạnh mẽ tại các sàn thời trang từ cuối năm 2021, sang đầu 2022 và được dự đoán sẽ cực thịnh trong thời gian sắp tới. Các nhà mốt Versace, Dior, Richard Quinn, Prada, Fendi… đều chọn kiểu tóc rẽ ngôi giữa cho các người mẫu trình diễn. 

Với kiểu tóc rẽ ngôi giữa, bạn có nhiều cách để khiến mình trông thời trang hơn như uốn xù và thả tự nhiên hoặc để tóc thẳng mượt tuyệt đối và cột/búi ép sát da đầu. 

Kẻ viền môi

4 xu hướng làm đẹp hot 2022, đi làm đi chơi đều hợp mốt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Kẻ viền môi (tràn ra ngoài một chút) có thể khiến bạn trông đứng tuổi hơn nhưng nếu bạn muốn có một đôi môi đầy đặn thì kĩ thuật này rất đáng thử. 

Những ngôi sao nổi tiếng như Jennifer Lopez, Megan Thee Stallion và Addison Rae là fan cứng của phong cách trang điểm lấy cảm hứng từ những năm 90 này.

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