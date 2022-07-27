4 nguyên nhân gây mụn không ngờ đến, hành động thứ 2 nhiều chị em mắc phải

Với những người có thói quen nặn mụn thì hãy lưu ý rằng việc này chỉ khiến cho da của bạn dễ bị kích ứng. Thậm chí, thói quen nặn mụn còn làm tăng nguy cơ để lại sẹo thâm, sẹo rỗ trên da.

Để xử lý triệt để các nốt mụn, bạn không nên tùy ý nặn mụn bằng tay. Thay vào đó, bạn hãy đợi nốt mụn “chín muồi” rồi dùng dụng cụ nặn mụn đã được khử trùng để lọai bỏ mụn. Nếu cần thiết, bạn có thể tìm gặp bác sĩ da liễu hoặc chuyên viên chăm sóc da để được xử lý mụn đúng cách.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu dùng cọ thoa lên vùng da mụn, rồi để lâu ngày mới bỏ ra, vi khuẩn sẽ sinh sôi và tấn công các vùng da khỏe mạnh khác. Ngoài ra, giấy thấm dầu cũng gây mụn với cách thức tương tự như trên.

Bạn nên rửa bằng sữa rửa mặt, xả sạch bằng nước ấm, rồi đặt lên khăn thấm nước cho khô hẳn. Tránh phơi dưới nắng gắt vì làm lông cọ xơ, cứng.

Rửa mặt quá nhiều

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù da mặt cần được giữ gìn sạch sẽ, tuy nhiên việc rửa mặt quá thường xuyên với sữa rửa mặt sẽ khiến da bị khô, da sẽ tự tiết ra nhiều dầu hơn lượng cần thiết để cân bằng độ ẩm. Vì vậy lượng dầu thừa sẽ gây bít lỗ chân lông, từ đó rất dễ hình thành mụn. Thay vì rửa mặt nhiều lần, bạn nên rửa mặt vào buổi sáng khi bạn thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Màn hình điện thoại di động bẩn

Ảnh minh họa: Internet

Không ai có thể phủ nhận được những tiện lợi mà chiếc điện thoại thông minh mang lại, chính vì vậy, điện thoại dần trở thành vật bất li thân của nhiều người.

Tuy nhiên, smartphone cũng có thể trở thành tác nhân gây mụn. Bởi mỗi khi nghe điện thoại, da mặt chúng ta vô tình tiếp xúc với bụi bẩn, vi khuẩn,… ngay trên màn hình điện thoại. Vì vậy, thường xuyên làm sạch màn hình là một điều cần thiết.