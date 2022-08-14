6 cách đơn giản giúp tóc mọc tự nhiên lại hỗ trợ chống rụng tóc hiệu quả

Đây sẽ là một số mẹo và thủ thuật đơn giản có thể giúp bạn chống rụng tóc và mọc tóc hiệu quả.

Ngoài nhiều lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp, trà xanh có thể giúp bạn có được mái tóc mơ ước. Các catechin trong trà xanh có thể giúp giảm hormone thu nhỏ các nang tóc của bạn. Xả tóc bằng trà xanh cũng có thể chống rụng tóc và ngăn ngừa khô da đầu.

2. Loại bỏ gàu

Gàu sẽ gây cảm giác khá khó chịu và những vảy trắng trên vai chắc chắn có thể làm hỏng vẻ ngoài của bạn. Ngoài ngứa và cảm giác khô, gàu cũng có thể khiến tóc bạn rụng. Khi vảy tích tụ trên da đầu của bạn, nó dẫn đến ngứa và viêm, cuối cùng có thể gây ra rụng nhiều tóc.

3. Đừng vứt bỏ bột cà phê

Tách cà phê yêu thích của bạn có thể giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng vào sáng sớm và bạn vẫn có thể dùng cà phê pha còn sót lại cho mái tóc của mình. Caffeine có thể kích thích mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc, thoa một ít cà phê lên da đầu có thể giúp bạn mọc lại tóc mới.

4. Dành thời gian để massage da đầu

Xoa bóp đầu vào cuối một ngày dài có thể giúp bạn thư giãn và quên đi mọi căng thẳng. Ngoài những đặc tính nhẹ nhàng, massage da đầu có thể cải thiện lưu lượng máu và làm cho tóc của bạn trông đầy đặn và dày hơn. Thoa một số loại dầu và mặt nạ để hiệu quả hơn và đừng quên sử dụng đầu ngón tay để xoa bóp, hãy cẩn thận đừng sưt dụng móng tay khi masage để tránh bất kỳ kích ứng nào có thể xảy ra.

5. Bỏ sử dụng áo gối bông

Nếu bạn đang muốn chăm sóc cho mái tóc của mình, bạn có thể biết rằng tốt hơn là không nên đi ngủ với mái tóc ướt. Trên thực tế, chất liệu mà đầu bạn tiếp xúc có thể ảnh hưởng đến tốc độ mọc của tóc. Ví dụ, vỏ gối bằng cotton thấm hút dầu tự nhiên trên tóc của bạn, làm cho các lọn tóc trên da dầu của bạn khô và dễ bị gãy. Ngược lại, chất liệu tơ tằm giúp tóc bạn giữ được độ ẩm cần thiết và giảm ma sát gây ra xơ và rối. Nếu bạn muốn tóc mọc nhanh hơn, hãy đầu tư một chiếc áo gối lụa chất lượng tốt để các lọn tóc của bạn có thể lướt tự do trong khi ngủ.

6. Đội mũ tắm đi ngủ

Có thể bạn chưa từng nghĩ đến việc đội mũ tắm lên tóc khi ngủ, nhưng trên thực tế, nó có thể giúp bạn mọc lại tóc. Khi bạn đội mũ tắm đi ngủ, nó sẽ khóa độ ẩm cần thiết cho tóc để duy trì sự khỏe mạnh và khiến da đầu tiết nhiều bã nhờn hơn. Bởi vì bã nhờn cần thiết cho sự phát triển của tóc, phương pháp này có thể giúp bạn có được mái tóc dài và bóng mượt.

Theo Brightside