Đừng để vẻ ngoài của bạn "xuống cấp" vì những lỗi thời trang cơ bản mà ít khi được để ý này

Đây là những điều bạn cần chú ý để tạo được vẻ ngoài cuốn hút hơn nhé.

Đây có vẻ là một chi tiết nhỏ, nhưng chọn sai loại bông tai có thể khiến khuôn mặt của bạn trông không cân đối. Dưới đây là một số mẹo có thể giúp bạn:

Đối với khuôn mặt trái xoan, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu bông tai nào. Điều chính là không làm "quá tải" cái nhìn của bạn với các phụ kiện.

Đối với khuôn mặt tròn, hoa tai dài là sự lựa chọn tốt nhất.

Đối với khuôn mặt hình trái tim, khuyên tai có đường nét thon dài và đường cong là tốt nhất.

Đối với khuôn mặt hình vuông, hãy thử những đôi hoa tai thon dài, có vòng và treo lủng lẳng.

Đối với khuôn mặt hẹp, khuyên tai dài và lủng lẳng là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

2. Mặc quần áo quá nhỏ hoặc quá rộng

Nếu bạn là một trong những người chọn quần áo theo ánh nhìn từ trên ma-nơ-canh mà không thử chúng trước thì hãy dừng lại nhé. Dù chiếc váy có thể trông tuyệt vời như ma-nơ-canh mặc, nhưng nếu nó quá chật và làm lộ ra phần mỡ thừa mà bạn tăng lên trong một bữa tiệc cuối tuần, thì việc mặc nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Điều này cũng đúng về "phổ ngược lại" của việc mặc quần áo. Nếu bạn phải kéo quần jean lên sau mỗi 20 phút, thì chiếc quần jean này không dành cho bạn.

3. Diện trang phục quá cầu kỳ

Những nếp gấp và tạo kiểu có thể khiến bạn trông lớn hơn một vài kích cỡ so với thực tế. Nếu bạn không muốn điều đó xảy ra. Tốt nhất bạn nên giữ phong cách đơn giản nhưng vẫn thanh lịch.

Quần áo trang trí quá mức cần được chăm sóc đặc biệt trong khi làm sạch và thời gian bảo quản của chúng cũng có thể cao. Một chiếc váy dù đẹp đến đâu nhưng nếu không sạch sẽ, nó sẽ phá hủy diện mạo của bạn.

4. Quá nhiều phụ kiện

Giữ cho vẻ ngoài đơn giản và sang trọng nên là "câu thần chú". Bạn muốn mọi người nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của mình và không bị phân tâm bởi bông tai, vòng tay, vòng cổ lủng lẳng hoặc bất kỳ phụ kiện nào khác mà bạn đã cố gắng đeo vào. Chỉ vì bạn sở hữu nhiều món trang sức, không có nghĩa là bạn phải đeo tất cả chúng cùng một lúc.

Nhưng phụ kiện, nếu được sử dụng một cách thận trọng, thực sự có thể hoàn thiện vẻ ngoài của bạn. Diện mạo như một doanh nhân sẽ không bao giờ hoàn thiện nếu không có đồng hồ đeo tay. Nhưng nếu bạn kết hợp nó với vòng tay, thì đó là quá mức cần thiết.

5. Mặc quần áo có sọc ngang rộng

Các sọc ngang, rộng là điều không nên khi diện đồ. Nếu bạn không muốn trông thấp đi và hơi béo với trang phục sọc ngang rộng, thì tốt nhất bạn nên tránh xa những thứ này.

Những đường kẻ sọc ngang làm nổi bật những đường nét sai lệch trên cơ thể bạn. Một lựa chọn tốt hơn sẽ là chọn một chiếc váy liền màu hoặc một chiếc váy có họa tiết in nhỏ.

6. Không mua trang phục phù hợp với loại cơ thể của bạn

Nếu bạn có thân hình cong và thấp, tốt hơn hết là bạn nên tránh mặc quần rộng, vì chúng sẽ làm tăng thêm dáng vẻ của bạn. Tuy nhiên, những chiếc quần dài dưới đầu gối vài cm là hoàn toàn phù hợp.

Những chiếc quần ống rộng sẽ phù hợp hơn với thân hình tam giác và tôn dáng những phụ nữ gầy và cao nhất.

Đối với thân hình có vòng ba to, tốt hơn là bạn nên thêm một số lớp vào thân và nhấn nhá bằng thắt lưng. Điều này sẽ giúp cơ thể bạn trông cân đối hơn.

7. Diện trang phục không phù hợp sự kiện

Ăn mặc không phù hợp có thể khiến bạn xấu hổ. Bạn sẽ không muốn xuất hiện tại một cuộc phỏng vấn với một chiếc quần jean hoặc đi cắm trại trong rừng trong một bộ lễ phục. Nếu nghi ngờ, bạn luôn có thể gọi cho người tổ chức sự kiện hoặc lễ tân tại công ty để tìm hiểu về trang phục phù hợp.

Theo Brightside