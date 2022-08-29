Dưỡng da cháy nắng, đen sạm bật tông đơn giản với những mặt nạ siêu dưỡng từ tự nhiên này

Khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài, chúng ta sẽ bị rám nắng. Tia Uv tác động lên da gây hại cho các tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nói một cách dễ hiểu, rám nắng chỉ là tình trạng da tối màu hơn do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời.

Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, chúng ta đều có những làn da rám nắng hoặc làn da không đều màu mà chúng ta muốn dưỡng trắng. Tuy nhiên, loại bỏ một làn da rám nắng rất khó.

Bột gỗ đàn hương

Bột cánh hoa hồng

Nước ép cà chua

Nước chanh

Ảnh minh họa: Internet

Thêm 2 muỗng canh bột gỗ đàn hương với 2 muỗng canh bột cánh hoa hồng và kết hợp hỗn hợp này với 3-4 muỗng cà phê nước ép cà chua và nửa muỗng cà phê nước cốt chanh tươi. Trộn cho đến khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn.

Để có làn da mịn màng và tươi sáng hơn, hãy sử dụng sản phẩm này như một loại mặt nạ.

2. Da dầu

Thành phần:

Multani Mitti (đất sét)

Nước ép cà chua

Nước chanh

Ảnh minh họa: Internet

Thêm 3 muỗng canh Multani Mitti, 4 muỗng canh nước ép cà chua và nửa muỗng canh nước cốt chanh mới vắt cùng nhau. Để làm sạch da của bạn, kết hợp tất cả các thành phần trong một cái bát và khuấy kỹ trước khi sử dụng.

Các biện pháp loại bỏ da rám nắng cho cơ thể:

1. Bột gỗ đàn hương và dừa

Thành phần:

Nước cốt dừa

Bột gỗ đàn hương

Nước ép cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Trộn 2 muỗng canh nước cốt dừa, 2 muỗng canh bột gỗ đàn hương và thêm nước ép cà chua vào. Thoa lên tất cả các khu vực bị ảnh hưởng và để trong 15-20 phút trước khi rửa sạch bằng nước mát.

2. Nha đam

Thành phần:

Một lá nha đam

Ảnh minh họa: Internet

Chà phần thịt cây nha đam đã lên những vùng da rám nắng trên cơ thể. Giữ nguyên trong 15 phút trước khi rửa sạch.

3. Chanh và đường

Thành phần:

Nước chanh

Đường

Mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Trong bát, vắt một ít nước cốt chanh tươi, thêm một chút đường và một thìa lớn mật ong. Trộn kỹ cho đến khi đạt được độ sệt, sau đó bạn thoa cho tất cả các khu vực da bị ảnh hưởng.

Khi bước vào phòng tắm, hãy để hơi nước nóng bao phủ toàn bộ cơ thể. Chà hỗn hợp chanh, mật ong, đường theo chuyển động hình tròn trong 3-5 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Để mặt nạ dưỡng cơ thể này 20 phút cho khô trước khi tắm lại.

Theo Indiatoday