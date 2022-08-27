6 món đồ thời trang có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Màu vàng đã trở nên quá phổ biến và hợp thời trang trong vài năm trở lại đây. Đồng thời, nó còn tượng trưng cho sự hạnh phúc và ấm áp. Nhưng bạn sẽ rất sốc khi biết được thuốc nhuộm màu vàng trong quần áo chứa một chất hóa học độc hại. Chất này có thể gây kích ứng cho da, làm xuất hiện tình trạng mụn trứng cá nặng, thậm chí ung thư gan.

Hiện nay trên thế giới có nhiều xu hướng cổ vũ cho việc đi giày loại bỏ dần những đôi tất. Thay vào đó là những chất hút ẩm vừa có giá thành cao mà lại không đạt kết quả cao. Tốt nhất là bạn nên giữ truyền thống cũ là luôn đi giày kèm với đôi tất. Bởi vì, chúng có vai trò hấp thụ mồ hôi và giữ cho bàn chân luôn khô thoáng. Nếu không thì lực ma sát giữa bàn chân và giày sẽ gây ra tình trạng nấm da chân.

Dép xỏ ngón

Các chuyên gia cho rằng nếu bạn có sức đề kháng kém hoặc một vết thương rất nhỏ ở chân thì đi dép xỏ ngón sẽ khiến bạn đối diện với hàng loạt virus, vi khuẩn và nấm vì để lộ chân trần.

Hơn thế, dép xỏ ngón có thể gây đau gót chân, làm biến dạng ngón chân và ảnh hưởng đến tư thế, từ đó gây ra các cơn đau khác. Bạn có thể đi dép xỏ ngón đến bể bơi hoặc phòng gym, còn lại hãy ưu tiên sử dụng các loại giày khác. Bên cạnh đó, vì đế dép rất mỏng nên gót chân của bạn thường chạm đất với lực mạnh, gây đau lưng.

Giày cao gót

Trong nghiên cứu mới nhất, các nhà nghiên cứu tại Đại học Auburn đã kết luận rằng phụ nữ có vấn đề về chân nhiều gấp bốn lần so với nam giới. Đau khớp, vết chai, bong gân mắt cá chân, viêm xương khớp và tổn thương thần kinh,... Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong số này, có thể do đôi giày cao gót mà bạn yêu thích. Gót chân càng cao và càng hẹp thì càng tệ.

Cố gắng giới hạn thời gian đi giày cao gót và lần sau hãy đi với một đôi thoải mái hơn. Bàn chân của bạn sẽ cảm thấy cân bằng, đặc biệt nếu bạn có kế hoạch đi bộ đường dài.

Quần bó

Do ảnh hưởng của việc bó chật, những chiếc "skinny jeans" siêu phổ biến là mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe của bạn. Chúng có thể gây ra nhiều vấn đề bao gồm lưu thông máu kém, giãn tĩnh mạch và thậm chí tiêu hóa chậm. Hơn nữa, do áp lực thêm lên dây thần kinh xương đùi, quần quá chật có thể gây tê và đau ở đùi.

Bông tai và vòng cổ quá lớn

Theo một nghiên cứu mới đây, 20% các ca xỏ lỗ tai đều bị nhiễm khuẩn. Nếu việc xỏ tai được tiến hành không đúng, tình trạng viêm nhiễm sẽ lan rộng trong tương lai khiến tính mạng của bạn bị đe dọa. Những bông tai lớn và nặng cũng gây hại cho dái tai, đôi khi phải cần đến phẫu thuật thẩm mĩ mới chữa lành được.

Vòng cổ quá nặng chẳng những gây đau cổ mà còn gây ra tình trạng co cứng khó điều trị. Sức nặng của chúng có thể kéo xuống cổ, khiến cơn đau lan từ cổ đến vai. Áp lực gia tăng cũng có thể khiến chị em bị đau đầu và căng thẳng.