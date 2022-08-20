Điểm qua 4 món đồ thời trang kinh điển từ thập niên 80 đến nay vẫn chưa "hạ nhiệt"

Mũ nồi (mũ beret) là 1 trong những phụ kiện đậm tính retro bậc nhất. Với kiểu dáng đặc biệt, khác hoàn toàn với những dáng mũ thông thường, mũ nồi đem đến cho các cô gái vẻ ngoài tiểu thư đài các, nữ tính yểu điệu.

Đến nay, item này vẫn rất được yêu mến. Từ những buổi chụp họa báo cho đến khi tham dự sự kiện, sao Việt, sao Cbiz... đã và đang tận dụng món phụ kiện này triệt để.

Áo khoác jean

Áo khoác jeans là “trợ thủ” đắc lực của những cô gái trót mê mẩn phong cách boyfriend. Gần 40 năm trước, “thiến nữ u hồn” Vương Tổ Hiền ưa chuộng những chiếc áo khoác jeans overd. Nữ diễn viên không những chinh phục được các chàng trai mà bao cô gái cũng xuýt xoa vì phong cách thời trang siêu “ngầu” của cô.

Một chiếc áo khoác jeans ngoài tác dụng che nắng, gió còn cân bằng tổng thể trang phục của bạn. Với chiếc áo khoác jeans bụi bặm sẽ giúp bạn trông sành điệu và cá tính hơn. Nếu những chiếc áo khoác cardigan hay áo khoác thông thường mặc ngoài đã quá nhàm chán với cô nàng yêu thích sự năng động, cá tính thì áo khoác jeans có thể là một sự đổi gió thú vị.

Áo khoác da

Đây không phải là 1 item quá mới, thực chất áo khoác da đã được dàn mỹ nhân TVB diện từ vài chục năm trước rồi đây này. Và công thức phối đồ với áo da của họ đơn giản nhưng lại hiệu quả vô cùng: áo trắng bên trong, khoác áo da bên ngoài và mix cùng 1 chiếc quần jeans xanh ống rộng, vậy là xong.

Cho đến giờ, cách phối đồ như trên vẫn được phái nữ vô cùng ưa thích. Vừa basic khi kết hợp toàn những item sẵn có nhưng tổng thể vẫn xịn xò, sang chảnh, thế mới đỉnh.

Quần jeans ống loe cạp cao

Vào thời điểm này, quần jean ống loe chính là xu hướng hot. Chiếc quần có nguồn gốc từ những người đào vàng ở miền Tây nước Mỹ và cũng rất phổ biến với giới trẻ ở Việt Nam.

Vào cuối những năm 1980, khi nền kinh tế bắt đầu khởi sắc, sự mở cửa và những cải cách khiến cho thị trường thời trang cũng sôi động theo. Có thể nói, đến nay khi nhắc về thời trang thập niên 80 thì các tín đồ không thể bỏ qua những thiết kế này.

Áo crop top buộc eo

Chiếc áo buộc eo như trong show diễn của Alexander Wang hóa ra đã được Châu Huệ Mẫn diện từ rất nhiều năm về trước. Kiểu áo này giúp tôn lên vòng eo thon gọn của những cô nàng mảnh mai và dễ dàng phối hợp với quần hay chân váy. Kiểu áo này gần đây cũng thường xuất hiện trong trang phục diễn của các sao Kpop.

Giờ đây, các bạn trẻ nô nức khoe trọn eo thon với thiết kế crop top. Vừa khoe khéo eo thon lại cá tính, chất chơi, bảo sao kiểu áo này hot từ thời đó đến tận giờ.