Học tuyệt chiêu phối đồ "hack tuổi" đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi

Thời trang 23/08/2022 12:37

Hiền Thục thường được khen ngợi với nhan sắc 'lão hóa ngược'. Không chỉ vậy, với gu thời trang cực kỳ trẻ trung như các cô nàng teen girl giúp Hiền Thục trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Hiền Thục vốn được biết đến là nữ ca sĩ bị "thời gian bỏ quên". Ở độ tuổi 41 nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ. Sở hữu dáng người mảnh khảnh cùng gu thời trang hack tuổi nên cô luôn được khen trẻ hơn so với tuổi thực.

 Ngoài việc áp dụng chế độ ăn uống, tập tành hợp lý thì bí quyết trẻ lâu của Hiền Thục chính là liên tục update trend ăn mặc của giới trẻ rồi áp dụng thật hợp lý với mình. Cô thường diện những item trẻ trung như áo croptop, áo thun, quần short, chân váy tennis, đầm babydoll... kết hợp cùng sneaker, giày búp bê và loạt nơ cài điệu đà. Đặc biệt, nữ ca sĩ 8x rất thích trang phục có màu sắc nổi bật, tươi sáng...

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 1

Ở tuổi 41, Hiền Thục vẫn giữ gìn được sắc vóc cực kì trẻ trung. Nữ ca sĩ tự tin diện áo croptop phối quần short ngắn cũn khoe eo bé tí cùng vóc dáng chỉ như nữ sinh.

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 2

Thay vì váy áo nghiêm túc già dặn, giọng ca Nhật ký của mẹ trẻ hóa bằng những món đồ cơ bản như áo crop top, quần jeans, và đôi giày thể thao năng động. 

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 3

Hiền Thục cũng lên đồ theo style trưởng thành hơn một chút nhưng nhìn vẫn không bị già dặn nhờ vào việc cô thường xuyên chọn những đồ dáng rộng trông rất ấn tượng, đi kèm với màu sắc trơn dễ mix & match.

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 4

Tủ đồ của Hiền Thục tràn ngập những món đồ đầy màu sắc, kiểu dáng độc lạ tôn lên cá tính riêng biệt của chủ nhân.

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 5

Chăm chỉ tập thể dục và áp dụng các biện pháp giữ dáng, Hiền Thục tuổi 41 vẫn có vòng eo thon gọn. Lợi thế này thường được cô tôn lên bằng những kiểu áo crop-top. Bộ đồ tông màu neon càng giúp Hiền Thục nổi bần bật.

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 6

Chân váy bồng xòe mix với áo thun họa tiết dễ thương mang đến phong cách thời trang trẻ trung, hack tuổi cho Hiền Thục.

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 7

Mỗi lần chia sẻ phong cách dạo phố, Hiền Thục đều được khán giả khen ngợi vì quá đẹp.

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 8

Nhìn hình ảnh này, quả thật chẳng ai nghĩ Hiền Thục đã 41 tuổi. Nếu chụp từ phía sau, có thể Hiền Thục bị nhầm là nữ sinh trung học. 

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 9

 Sắc vóc trẻ trung cộng với phong cách thời trang năng động với set đồ quần yếm jeans màu hồng mix với áo croptop và sneaker, Hiền Thục nhìn chẳng kém gì những hot girl đình đám ngày nay. 

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 10

Mix đồ denim-on-demin giúp Hiền Thục trẻ trung, cá tính chỉ như gái đôi mươi. Phối thêm đôi sneaker đế cao là hoàn thiện outfit cực ngầu.

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 11

Hiền Thục sử dụng trang phục xoắn eo kiểu hiện đại để hoàn thiện set đồ white on white. Ngoài phần draping độc đáo, dáng váy ngắn khiến đôi chân của người mặc như thon dài hơn.

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 12

Với phong cách ăn mặc trẻ trung, phóng khoáng, không giới hạn tuổi tác, Hiền Thục đã thành công "cưa sừng làm nghé" mà không bị chê.

Học tuyệt chiêu phối đồ 'hack tuổi' đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi - Ảnh 13

Sự đơn giản, năng động chính là chìa khóa vàng giúp Hiền Thục trẻ hơn tuổi thật. 

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