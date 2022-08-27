Biến tấu outfit đi làm với áo 2 dây không lo mặc hở cũng chẳng sợ "đụng hàng"

Không còn đau đầu suy nghĩ "Hôm nay đi làm mặc gì?", với những chiếc váy/áo 2 dây có sẵn trong tủ cũng giúp bạn có một outfit thời trang sành điệu chốn công sở.
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Nhắc đến những thời trang công sở, mọi người đã quá quen thuộc với áo sơmi, quần tây hay thi thoảng mix cùng chân váy bút chì vô cùng nhàm chán. Vậy thì tại sao bạn không thử phá cách với những chiếc váy/áo 2 dây - items vốn được coi là biểu tượng của sự phóng khoáng, quyến rũ. Outfit đi làm này vừa sang trọng lại vô cùng mát mẻ trong thời tiết nóng nực. Đừng ngại thử đôi ba cách lên đồ cực ấn tượng với váy/áo hai dây dưới đây để khi bước đến công ty, mọi ánh mắt sẽ phải đổ dồn về phía bạn.
Váy/áo 2 dây + blazer cộc tay
Áo blazer là item mang đậm phong cách thời trang công sở với phom áo đứng và phần vai ngang. Vào mua hè, chị em nên phối áo blazer cộc tay với áo 2 dây bên trong để làm tăng thêm điểm sành điệu và nữ tính cho outfit của mình. Bên cạnh việc chọn mua các mẫu áo blazer đơn lẻ, các nàng có thể sắm về những set đồ bộ trendy để dễ dàng mix&match với nhau. Nếu chưa tìm được địa chỉ sắm áo blazer vừa ý, các nàng công sở có thể tham khảo ngay một vài gợi ý dưới đây.
Váy/áo 2 dây + sơ mi
Áo sơmi thì quá sức thanh lịch và là bảo chứng an toàn khi diện đến nơi làm việc. Chiếc áo 2 dây sẽ làm điểm nhấn giúp outfit của nàng trở nên độc đáo hơn so với việc chỉ đóng thùng áo sơ mi đơn điệu. Như thế, tổng thể trang phục sẽ trở nên quyến rũ, nữ tính ngay lập tức nhưng cũng không làm mất đi vẻ lịch sự, đứng đắn đúng chất công sở. Vì vậy, chị em còn chần chừ gì mà không sắm ngay cho mình 1 chiếc áo sơ mi xinh xắn để dễ dàng phối đồ đi làm nhé.
Váy/áo 2 dây + T-shirt
Một bên là trẻ trung, năng động; một bên là khoáng đạt, nữ tính, khi kết hợp với nhau thì có biết bao mỹ từ có thể được thốt lên như: ngọt ngào, tươi trẻ, đầy sức sống... Và chỉ với bộ đôi này, bạn đã có vô số cách mix đồ ấn tượng từ chơi với họa tiết đến màu sắc rồi các kiểu dáng váy nữa. Thế này thì sáng mai đi làm không phải đau đầu nghĩ xem mình nên mặc gì nữa nhé!