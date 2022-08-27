Biến tấu outfit đi làm với áo 2 dây không lo mặc hở cũng chẳng sợ "đụng hàng"

Nhắc đến những thời trang công sở, mọi người đã quá quen thuộc với áo sơmi, quần tây hay thi thoảng mix cùng chân váy bút chì vô cùng nhàm chán. Vậy thì tại sao bạn không thử phá cách với những chiếc váy/áo 2 dây - items vốn được coi là biểu tượng của sự phóng khoáng, quyến rũ. Outfit đi làm này vừa sang trọng lại vô cùng mát mẻ trong thời tiết nóng nực. Đừng ngại thử đôi ba cách lên đồ cực ấn tượng với váy/áo hai dây dưới đây để khi bước đến công ty, mọi ánh mắt sẽ phải đổ dồn về phía bạn.

Váy/áo 2 dây + blazer cộc tay

Áo blazer là item mang đậm phong cách thời trang công sở với phom áo đứng và phần vai ngang. Vào mua hè, chị em nên phối áo blazer cộc tay với áo 2 dây bên trong để làm tăng thêm điểm sành điệu và nữ tính cho outfit của mình. Bên cạnh việc chọn mua các mẫu áo blazer đơn lẻ, các nàng có thể sắm về những set đồ bộ trendy để dễ dàng mix&match với nhau. Nếu chưa tìm được địa chỉ sắm áo blazer vừa ý, các nàng công sở có thể tham khảo ngay một vài gợi ý dưới đây.