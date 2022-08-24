Đừng mải đi làm với chiếc quần âu đen, 3 kiểu quần này cũng giúp nàng phối đủ loại trang phục vừa đẹp vừa sang

Thời trang 24/08/2022 08:09

Nhanh chóng cập nhật 3 mẫu quần "hot hit" nhất thời gian gần đây để nâng cấp style công sở cho mình nhé!

Quần denim trắng

Dù tương đối bụi bặm nhưng khi được lựa chọn, phối đồ khéo léo, quần denim vẫn hợp công sở. Quần denim trắng hack tuổi hiệu quả không thua gì các phiên bản quần denim khác. Item này còn có một số ưu điểm quan trọng, như là nét trang nhã, nữ tính, để trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho các outfit công sở.

Đừng mải đi làm với chiếc quần âu đen, 3 kiểu quần này cũng giúp nàng phối đủ loại trang phục vừa đẹp vừa sang - Ảnh 1

Hãy kết hợp mẫu quần này với áo sơ mi, áo len cộc tay và không quên sơ vin gọn gàng, vẻ ngoài sẽ có được sự chỉn chu. Ngoài ra, blazer cũng là nửa kia hoàn hảo của quần denim trắng. Chị em hãy chọn blazer cộc tay, blazer chất vải mỏng nhẹ để tạo nên outfit hợp mùa thu nhé! Muốn hoàn thiện outfit chuyên nghiệp, nhưng vẫn trẻ trung, chị em hãy kết lại set đồ bằng những kiểu giày dép như sneaker trắng, sandal đơn giản, giày búp bê hoặc giày Oxford thanh lịch, sang trọng.

Đừng mải đi làm với chiếc quần âu đen, 3 kiểu quần này cũng giúp nàng phối đủ loại trang phục vừa đẹp vừa sang - Ảnh 2

Quần jeans tối giản ống suông rộng

Đây là bộ đôi ăn ăn ý, luôn hợp mốt và đem lại vẻ ngoài đầy năng động và trẻ trung cho các nàng văn phòng. Khi diện set đồ này, chị em sẽ trở nên hiện đại mà vẫn hết sức thanh lịch và chỉn chu. Những chiếc áo sơ mi sẽ bớt đi sự nghiêm túc khi được kết hợp với quần jeans. Các nàng có thể chọn áo sơ mi trơn màu hoặc sơ mi họa tiết đều rất xinh xắn. Một lưu ý cho các quý cô công sở là chỉ nên diện dáng quần jeans có thiết kế tối giản, tránh các kiểu quần rách hay đính đá cầu kỳ để không bị mất điểm trong mắt đồng nghiệp.

Đừng mải đi làm với chiếc quần âu đen, 3 kiểu quần này cũng giúp nàng phối đủ loại trang phục vừa đẹp vừa sang - Ảnh 3

Chỉ cần kết hợp với một chiếc áo sơ mi đơn giản, thanh lịch đã đem lại vẻ ngoài trẻ trung, năng động cho các nàng công sở. Muốn thoải mái cho cả ngày dài làm việc các nàng có thể chọn một chiếc quần jeans ống rộng. Đừng quên sơ vin gọn gàng để set đồ trông thật thanh lịch và chỉn chu nhé. Các quý cô có thể sử dụng thêm một chiếc thắt lưng nhỏ xinh để tạo điểm nhấn nhé!

Đừng mải đi làm với chiếc quần âu đen, 3 kiểu quần này cũng giúp nàng phối đủ loại trang phục vừa đẹp vừa sang - Ảnh 4

Quần âu màu pastel

Xu hướng trang phục màu pastel sẽ không "nguội bớt", dù đã bước sang mùa thu. Trong số vô vàn các items mang tông màu pastel, quần âu là lựa chọn mà chị em nên lưu tâm. Quần âu màu pastel gây ấn tượng ở vẻ nữ tính và ngọt ngào. Món thời trang này cũng rất tươi mới, nên có khả năng trẻ hóa cả set trang phục.

Đừng mải đi làm với chiếc quần âu đen, 3 kiểu quần này cũng giúp nàng phối đủ loại trang phục vừa đẹp vừa sang - Ảnh 5

Dù khá bắt mắt, quần âu màu pastel cũng có nét dịu dàng, thanh lịch, rất chuẩn công sở. Khi diện quần âu màu pastel, các quý cô sành điệu sẽ không quá cầu kỳ trong khoản mix đồ. Họ thường kết hợp quần màu pastel với áo len mỏng, áo blouse hoặc blazer cộc tay… Cách phối đồ này sẽ tạo nên outfit rất sành điệu, hợp thời, và giúp người mặc ghi điểm tinh tế.

Đừng mải đi làm với chiếc quần âu đen, 3 kiểu quần này cũng giúp nàng phối đủ loại trang phục vừa đẹp vừa sang - Ảnh 6

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Học tuyệt chiêu phối đồ "hack tuổi" đỉnh cao như Hiền Thục, chạm ngưỡng tứ tuần mà cứ ngỡ đôi mươi

Hiền Thục thường được khen ngợi với nhan sắc 'lão hóa ngược'. Không chỉ vậy, với gu thời trang cực kỳ trẻ trung như các cô nàng teen girl giúp Hiền Thục trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

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