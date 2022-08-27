Bí kíp tăng vòng 1 tự nhiên, an toàn và tiết kiệm cho chị em chỉ với 6 loại thực phẩm quen thuộc

Đậu nành là thực phẩm “siêu lợi hại” trong việc tăng kích thước vòng 1, vì đậu nành chứa nhiều phytoestrogens – một hormone chịu trách nhiệm cho sự phát triển của mô ngực. Bên cạnh đó, isoflavone có trong đậu nành còn giúp chống lại các tế bào gây ung thư vú ở phụ nữ.

Uống sữa đậu nành mỗi ngày là một cách vô cùng đơn giản và hữu ích cho quá trình tăng size vòng 1. Bạn cũng thể lựa chọn các thực phẩm khác làm từ đậu nành cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Hạt lanh hay “Alsi” là loại hạt có kích thước nhỏ nhưng chứa nhiều dinh dưỡng. Chúng cung cấp các lợi ích sức khỏe cho cơ thể, trong đó có việc làm “nở ngực”. Hạt lanh rất giàu lignans, hoạt động giống như phytoestrogen.

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ xanh

Đủ đủ xanh khi kết hợp hầm cùng xương sườn hoặc đậu đỏ… sẽ rất tốt cho sự phát triển của các mô mỡ vùng ngực và còn kích thích tuyến sữa ở phụ nữ đang cho con bú.

Đu đủ có nhiều cách chế biến và có thể kết hợp với nhiều loại thịt như thịt bò, thịt gà… vừa ngon miệng lại vừa giúp tăng số đo cho vòng ngực của bạn.

Hạt vừng

Hạt vừng có hương vị hấp dẫn để làm cho món salad và giúp những lát bánh mì của bạn có hương vị thơm ngon. Cùng với những lợi ích về mặt ẩm thực, những hạt nhỏ bé này chứa rất nhiều phytoestrogen, có thể điều chỉnh hoạt động estrogen ở phụ nữ. Theo một nghiên cứu đã kết luận rằng hạt vừng có hiệu quả trong việc phát triển kích thước mô ngực do sự hiện diện của các hợp chất hoạt tính như flavonoid và axit amin.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt giàu protein

Vòng 1 thực chất được cấu thành bởi các mô mỡ của cơ thể nữ giới. Do vậy, muốn có bầu ngực căng đầy thì trước tiên bạn hãy bổ sung đủ protein cho cơ thể. Thịt nạc sẽ là nguyên liệu cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng để cơ thể bạn được khoẻ mạnh.

Quả hạch và trái cây khô

Các loại hạt và trái cây khô không chỉ là món ăn vặt tuyệt vời mà còn giúp tăng kích cỡ vòng ngực. Các loại thực phẩm như quả óc chó, quả hồ trăn và đậu phộng cung cấp lượng estrogen và isoflavone tốt cho cơ thể. Trái cây sấy khô như chà là, mận khô và mơ khô cũng chứa một tỷ lệ cao estrogen trong chế độ ăn uống, cùng với việc cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin và khoáng chất.