Bật mí 5 cách tự nhiên trị SẸO LỒI nhanh, ít chi phí mà lại còn an toàn tại nhà

Ngải cứu là loại rau rất thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày, ngải cứu được dùng nhiều trong các bài thuốc dân gian. Trong cây ngải cứu có nhiều thành phần chứa chất chống oxy hóa với khả năng làm lành và phá vỡ các mô sẹo.

Chính vì vậy, rau ngải cứu được nhiều người áp dụng để điều trị sẹo lồi tại nhà. Bạn có thể dùng cây ngải cứu tươi giã nát rồi đắp lên vùng da bị sẹo trong thời gian lâu dài sẽ giúp làm giảm sẹo.

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Cây rau má là một loại thuốc quý bởi khả năng thanh nhiệt và giải độc rất cao mà không gây ra bất kì phản ứng phụ nào cho cơ thể. Nó còn chứa nhiều triterpenoids giúp tăng cường da và tăng lưu thông vào vùng da.

Cách làm: Rửa sạch rau má sau đó giã nhỏ. Dùng hỗn hợp rau má đã giã (cả nước) đắp lên da 2 lần/ngày. Thời gian điều trị từ 7 đến 10 ngày.

Lưu ý: Đắp hỗn hợp rau má sau khi bị sẹo càng sớm càng tốt.

Mật ong

Mật ong là một nguyên liệu thường được dùng trong điều trị da liễu. Hãy thoa trực tiếp mật ong lên vùng sẹo lồi và mát-xa nhẹ để ngăn các tế bào chết tích tụ ở vùng sẹo. Công thức này sẽ cho hiệu quả trông thấy nếu bạn áp dụng hai lần mỗi tuần trong khoảng một tháng.

Nha đam

Nhờ có thành phần khử trùng và kháng khuẩn, nha đam có thể giúp giảm đau và giảm viêm ở vết sẹo lồi. Hãy làm sạch vùng sẹo với nước ấm, thoa gel nha đam hữu cơ lên đó và giữ khoảng 10 phút trước khi xả sạch.

Nghệ

Cách trị sẹo lồi bằng nghệ là phương pháp dân gian từ bao đời nay vẫn dùng, do trong nghệ có chứa hoạt chất curcumin - có khả năng kích thích sản sinh elastin để tái tạo các tế bào, vùng mô mới. Đồng thời, curcumin còn ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin, làm vùng thâm sẹo lồi trở nên mờ hơn và đều màu với vùng da xung quanh.

Cách làm; bạn chỉ cần cắt lát nghệ tươi và chà xát trực tiếp lên vùng sẹo lồi. Có thể để như thế trong một thời gian dài mà không cần rửa lại bằng nước. Mỗi ngày thực hiện tầm 3-4 lần và liên tục trong 4-8 tuần.