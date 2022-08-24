Hôi nách lâu năm thử ngay 7 mẹo này ngay, mùi hôi bị "đánh bay" dứt điểm không tái đi tái lại

Làm đẹp 24/08/2022 12:33

Mùi hôi nách không chỉ khiến các chị em phụ nữ tự ti khi bước ra đường mà ngay cả những cánh mày râu cũng thế. Thử áp dụng 7 bí kíp này ngay tại nhà, hiệu quả vô cùng đấy.

Cách làm cà chua chữa hôi nách

Hôi nách lâu năm thử ngay 7 mẹo này ngay, mùi hôi bị 'đánh bay' dứt điểm không tái đi tái lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách 1: Cho một quả cà chua vào trong máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Sau đó, lấy một chút nước ấm hòa với nước ép cà chua theo tỉ lệ 1:1. Bạn sử dụng hỗn hợp này để lau vùng da dưới cánh tay trong khoảng 20 phút. Mỗi tuần chỉ cần thực hiện như vậy 2 – 3 lần là sẽ có hiệu quả.

Cách 2: Cho 1 quả cà chua vào máy ép ép nước nước sau đó đổ nước ép cà chua vào trong bồn rửa mặt. Tiếp đến bạn xả nước ấm cho ngập 2/3 bồn. Lấy hỗn hợp nước cà chua này lau đi lau lại nách trong vòng 30 phút. Một tuần áp dụng phương pháp này 2 – 3 lần sẽ thấy hiệu quả.

Không chỉ giúp loại bỏ mùi hôi, cách làm này còn giúp vùng da dưới cánh tay mịn màng hơn, trắng sáng hơn. Với những người có thói quen dùng nhíp nhổ lông nách, nó còn giúp lỗ chân lông được se khít.

Cách trị hôi nách dứt điểm bằng muối

Muối chứa nhiều khoáng chất, có tính sát khuẩn cho vùng da ở nách vì vậy ngăn chặn hoạt động vi khuẩn hạn chế bệnh lý như viêm nang lông, nấm da, nhiễm trùng da hay viêm da kích ứng... Bên cạnh đó muối là nguyên liệu dễ tìm, thực hiện đơn giản và mang lại hiệu quả cao. 

Hôi nách lâu năm thử ngay 7 mẹo này ngay, mùi hôi bị 'đánh bay' dứt điểm không tái đi tái lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: 

- Lấy 1 lượng muối vừa đủ rang nóng để nguội bớt rồi đắp lên vùng da hút dầu thừa và giảm mùi khó chịu. 

- Hoặc bạn có thể hòa tan muối với nước rồi nhẹ nhàng thoa lên vùng nách sau đó rửa lại với nước sạch.

Sử dụng baking soda

Baking soda (natri hidrocacbonat) là tinh chất dạng bột mịn, màu trắng hơi giống bột mùi có đặc điểm là hút ẩm nhanh và dễ tan trong nước. Thành phần của baking soda còn giúp giảm lượng dầu trên da, trị mùi hôi nách hiệu quả.

Để thực hiện khử mùi hôi nách bạn cần chuẩn bị 1 thìa baking soda, 2 thìa nước cốt chanh kết hợp 2 thìa bột mì trộn đều với nhau thu được hộ hợp hơi nhão không vón cục. Sau đó đắp lên vùng nách khoảng 30 phút rồi rửa sạch. Thực hiện 1 lần/ ngày sau đó giảm dần số lượng để giúp khử mùi tốt nhất.

Cách trị hôi nách tận gốc bằng phèn chua 

Với đặc tính sát trùng và khử mùi tốt, phèn chua được tận dụng để trị mụn nhọt, đại tiện không thông, cổ họng sưng đau và chứng hôi nách.

Hôi nách lâu năm thử ngay 7 mẹo này ngay, mùi hôi bị 'đánh bay' dứt điểm không tái đi tái lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phèn chua còn được gọi là bạch phàn, khô phèn, có vị chua, chát, tính lạnh và  sở hữu đặc tính sát trùng khử mùi tốt. Phèn chua thường được sử dụng để điều trị mụn nhọt, cổ họng sưng đau và các chứng hôi nách.

Thực hiện:

- Lấy 50g phèn chua tán bột mịn rồi hàng ngày thoa lên vùng nách tiết nhiều mồ hôi

-Hoặc dùng túi vải kẹp chứa phèn chua kẹp vào nách để qua đêm. 

Cách trị hôi nách bằng dầu dừa

Dầu dừa giúp diệt các loại vi khuẩn gây mùi, đồng thời chứa nhiều Vitamin E có tác dụng dưỡng da và làm trắng vùng da dưới cánh tay. Để khử mùi hôi nách rất đơn giản bằng cách dùng 1 lượng nhỏ dầu dừa thoa lên vùng da dưới nách trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày để mùi hôi biến mất.

Cách trị hôi nách bằng chanh tươi

Chanh tươi chứa nhiều axit Citric và các vitamin A, C… giúp kháng khuẩn khử mùi hiệu quả. 

Để thực hiện bạn cắt đôi trái chanh chà xát nhẹ lên nách sau khi tắm khoảng 15-20 phút để các chất thâm sâu khử mùi hiệu quả. Thực hiện đều đặn để khử hôi tận gốc. 

Cách trị hôi nách bằng vỏ cam

Tinh dầu và hương thơm từ vỏ cam rất hữu hiệu giúp ngăn mùi hôi nách hiệu quả. Bạn chỉ cần lấy vỏ cam phơi khô sau đó xay nát thành bột. Trộn bột cùng nước hoa hồng, sữa để tạo thành hỗn hợp. Rửa sạch làm khô nách sau đó bôi hỗn hợp này trong 10 đến 15 phút lặp lại 2-3 lần/tuần để đạt hiệu quả cao nhất.

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