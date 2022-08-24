Quy tắc quan trọng khi chọn giày cao gót để hạn chế tối đa những tổn thương lên bàn chân của bạn

Làm đẹp 24/08/2022 08:07

Phụ nữ khi đi giày cao gót trông thật bắt mắt và đó là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, đi giày cao gót luôn đi kèm với một số loại cảm giác khó chịu. Chúng thường chà xát da và có thể khiến bàn chân hoặc cẳng chân bị đau. 

Bạn sẽ vẫn có thể đi giày cao gót đẹp mà không sợ đau chân vì có một số thủ thuật để chọn một đôi giày hoàn hảo giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và đôi chân của bạn hạnh phúc hơn.

Một số quy tắc đi giày đơn giản sau đây có thể tăng cơ hội cho phụ nữ có được đôi giày thoải mái nhất và mang chúng mà không phải đau chân.

Chiều cao gót thoải mái cho trang phục hàng ngày 

Cho dù bạn yêu thích giày cao gót đến đâu, bạn sẽ phải lựa chọn những mẫu khiêm tốn hơn để sử dụng hàng ngày. Việc đi giày cao gót thường xuyên gây hại cho sức khỏe của chúng ta và về lâu dài sẽ làm tổn thương khớp gối và dây chằng. Sự xuất hiện của các vấn đề về cột sống cũng có thể tạo ra khi đi giày cao gót thường xuyên. 

Quy tắc quan trọng khi chọn giày cao gót để hạn chế tối đa những tổn thương lên bàn chân của bạn - Ảnh 1

Người ta nói "muốn đẹp là sẽ đau", nhưng liệu chúng ta có thực sự phải chịu đựng tất cả những điều này khi cuộc sống thoải mái hơn dễ dàng như việc chọn một đôi giày cao gót thấp hơn một chút không? Bạn có thể thay thế giày cao gót với giày bệt hoặc chọn loại có gót ngắn hơn và thoải mái hơn:

  • Điều đơn giản nhất là làm theo khuyến nghị của các chuyên gia - họ tin rằng chiều cao của gót chân giày để sử dụng hàng ngày không được vượt quá 2,5 cm. Chiều cao này ít có hại nhất, nó giảm tải cho cột sống và không gây ra những thay đổi thoái hóa trong các mô xương.
  • Một lựa chọn khác để chọn giày thoải mái là chú ý đến khoảng cách giữa gót và đế. Gót càng cao thì khoảng cách càng ngắn. Khoảng cách 3,5 cm và dài hơn được coi là an toàn - nó giúp bàn chân đứng chính xác với độ ổn định tối đa.

Chiều cao thoải mái và an toàn cho giày dự tiệc 

Quy tắc quan trọng khi chọn giày cao gót để hạn chế tối đa những tổn thương lên bàn chân của bạn - Ảnh 2

Bạn sẽ cần sử dụng một thủ thuật phức tạp hơn để chọn giày "đi chơi". Tuy nhiên, đừng lo lắng - điều đó hoàn toàn xứng đáng vì những phương pháp này sẽ giúp bạn chọn được chiều cao gót chân giày lý tưởng cho riêng mình. Tin tốt là trong hầu hết các trường hợp, gót chân giày sẽ cao hơn 2-4 cm.

  • Phương pháp đầu tiên tính đến các tính năng cụ thể của cơ thể. Bạn cần đo chiều cao và chiều dài chân từ hông đến chân và sử dụng công thức sau: (chiều cao / chiều dài chân - 1,61) x 10. Kết quả là bạn sẽ có được số đo cho chiều cao lý tưởng của gót chân giày.
  • Phương pháp thứ hai sẽ yêu cầu thước kẻ hoặc thước dây. Ngồi thoải mái trên ghế và duỗi một chân trước mặt bạn. Đo khoảng cách từ gót chân đến đầu chỗ hõm chân như trong hình. Số đo bạn nhận được sẽ là chiều cao lý tưởng của gót chân giày đối với bạn vì nó tương đương với độ nghiêng tự nhiên của bàn chân và bạn sẽ không phải gắng sức khi đeo.

Một số lưu ý khác

  • Kích thước

Để tránh bị đau chân, phụ nữ thường cố gắng tránh những đôi giày nhỏ hơn kích cỡ của chân mình. Điều đó chính xác vì tốt hơn bạn nên chọn kích thước lớn hơn chân bạn. Nó sẽ cho phép bạn đặt các lớp silicon bên trong đôi giày để tăng mức độ thoải mái của chúng. 

  • Vật liệu

Quy tắc quan trọng khi chọn giày cao gót để hạn chế tối đa những tổn thương lên bàn chân của bạn - Ảnh 3

Theo quy luật, giày dép làm bằng vật liệu nhân tạo rất thô và mất quá nhiều thời gian để nó có hình dạng như đường cong tự nhiên của bàn chân và ngón chân của chúng ta. Kết quả là, nó gây ra sự xuất hiện của vết chai. Những đôi giày thoải mái nhất là những đôi giày được làm từ da lộn hoặc da tự nhiên. 

Quy tắc quan trọng khi chọn giày cao gót để hạn chế tối đa những tổn thương lên bàn chân của bạn - Ảnh 4

  • Mẹo gót chân và vị trí của gót chân

Bàn chân không được bó buộc quá nhiều trong giày cũng như không nên để giày quá lỏng. Chỉ cần cố định chân của bạn trong giày. Để hiểu được sự thoải mái của một đôi giày đã chọn đối với bạn như thế nào, đừng cảm thấy lười biếng hoặc khó chịu khi đi thêm một chút khi thử chúng để mua nhé. 

Quy tắc quan trọng khi chọn giày cao gót để hạn chế tối đa những tổn thương lên bàn chân của bạn - Ảnh 5

Ngoài ra, hãy chú ý đến vị trí của gót chân giày, nó không được "cong", quay ra ngoài hoặc vào trong. Nếu đúng như vậy, đôi giày này sẽ gây ra quá nhiều vấn đề khi mang và sẽ nhanh hỏng.

Theo Brightside

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