Một đôi chân không hoàn hảo không bao giờ là rào cản khi "lên đồ" nếu bạn nắm rõ bí kíp hack dáng cực chuẩn này

1. Nếu bạn có đôi chân quá gầy

Tùy vào hình dáng chân mà bạn có thể chọn cách kết hợp trang phục phù hợp để tôn lên được vẻ đẹp của riêng mình.

Nhiều phụ nữ mơ ước có một đôi chân gầy, nhưng đôi khi chúng ta vẫn cần phải cân đối giữa phần trên và phần dưới. Vì vậy, đây là một số mẹo mà bạn có thể sử dụng nếu muốn khoe đôi chân của mình:

Tránh những đôi giày cao gót có quai mảnh và dày vì chúng có thể khiến bạn trông quá đồ sộ.

Chọn gót có mũi tròn vì nó có thể khiến chân bạn trông quá nhọn.

Nên chọn chân váy hoặc váy liền, nên chọn các thiết kế có chiều dài qua đầu gối 1 chút.

Chọn quần áo giúp tạo ảo giác đùi của bạn trông có vẻ đầy đặn hơn, ví dụ như áo/ váy peplum, có nếp gấp hay túi. Những chi tiết này có thể giúp cân đối phần hông/ đùi với phần cẳng chân.

Váy chữ A cũng rất đẹp cho dáng chân của bạn.

2. Nếu bạn có đầu gối sắc nhọn hoặc chân quá nhợt nhạt hay có sẹo

Có một số chi tiết tốt hơn nên giấu đi vì chúng có thể làm mất tập trung rất nhiều so với cái nhìn tổng thể của chúng ta. Ví dụ, đầu gối nhọn, chân rất nhợt nhạt và có sẹo. Tất chân có thể là một giải pháp, nhưng vào mùa hè nóng nực, chúng không thực sự là một lựa chọn hay. Thay vào đó, bạn có thể thử các mẹo sau:

Chọn váy liền hay chân váy qua đầu gối để che đi nhược điểm đầu gối củ lạc nhé.

Váy dáng bồng bềnh một chút sẽ đánh lạc hướng khỏi đầu gối.

Tránh váy ngắn, váy có nhiều hoa văn và chi tiết.

Tránh giày tối màu, nên chọn giày màu hồng pastel, be nhạt hay những đôi giày cao gót chất liệu nhựa trong suốt.

3. Nếu bạn muốn làm cho đôi chân của mình trông dài hơn

Tất nhiên, tất nhiên, giày cao gót là giải pháp tốt nhất nếu bạn muốn mình trông cao hơn, nhưng có thể mệt mỏi và đôi khi không thiết thực khi mang chúng hàng ngày. Dưới đây là một số tùy chọn có thể giúp ích cho bạn mà không cần sử dụng giày cao gót.

Tránh những đôi boots tối màu và có phần cổ đến mắt cá chân, vì chúng khiến chân bạn trông ngắn hơn.

Nên chọn giày màu nude để làm cho đôi chân của bạn trông như một đường thon dài. Nếu bạn quyết định mặc quần tất đen thì hãy chọn giày cùng màu nhé.

Mặc váy và quần cạp cao.

4. Nếu bạn có bắp chân to

Bắp chân to không phải là vấn đề nếu bạn biết cách ăn mặc và biết những điều cần tránh. Tốt nhất đừng cố gắng làm nổi bật khu vực này bằng những loại sandals buộc dây quanh mắt cá chân. Một số mẹo này sẽ giúp ích cho bạn:

Tránh giày bệt, nên chọn giày mũi nhọn vì nó có thể làm thon gọn và kéo dài đôi chân của bạn một cách trực quan.

Váy bút chì có thể nhấn mạnh kích thước của vùng bắp chân, thay vào đó hãy mặc váy và áo có đường cắt chữ A.

Cân bằng tỷ lệ cơ thể bằng cách chọn quần/ váy tối màu và áo mặc trên là màu sáng.

Tránh giày bệt. Một đôi giày cao gót có chiều cao trung bình sẽ trông tuyệt vời cho bạn.

5. Nếu bạn có đôi chân vòng kiềng

Chân vòng kiềng có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng màu sắc và hình dạng trang phục phù hợp:

Đừng mặc quần quá chật, thay vào đó, hãy mặc quần dài với ống rộng hoặc ống suông.

Tránh những chiếc váy thẳng đến đầu gối. Một chiếc váy dài ngang bắp chân là một lựa chọn phù hợp hơn.

Mặc quần hay váy có màu đơn sắc thay vì các hình in. Bên cạnh đó nên chọn giày đồng màu với quần/ váy.

Mẹo cho tất cả các kiểu chân

Nếu bạn muốn che bất kỳ chi tiết không mong muốn nào, đừng mặc đồ in hình. Ví dụ, họa tiết chấm bi thậm chí có thể làm cho đôi chân của bạn trông to hơn. Tốt nhất đừng cố gắng chạy theo xu hướng thời trang mà hãy lựa chọn trang phục cơ bản, phù hợp nhất với phong cách thời trang của bản thân. Hơn nữa, màu trơn là một giải pháp tốt cho tất cả mọi người. Nó làm bạn trông cao hơn.

Theo Brightside