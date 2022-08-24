4 item thời trang đơn giản để diện vào mùa thu, vừa mang đến “hơi thở” cổ điển vừa dễ phối đồ

Quần ống rộng suốt từ đầu hè đến nay luôn được các cô nàng săn đón rất nồng nhiệt. Kiểu dáng đơn giản cùng sự thoải mái là những điểm cộng giúp kiểu quần này duy trì được cảm tình đối với phái nữ. Sang mùa thu, quần ống rộng được biến tấu với những chi tiết thắt đai hay thiết kế cạp cao, và sự linh hoạt với nhiều chất liệu hơn đã mang lại nhiều sự lựa chọn thú vị hơn cho các cô nàng.

Những chiếc quần ống rộng cạp cao với đai thắt eo to bản đã chinh phục rất nhiều kiểu dáng người. Với tiết trời thu, những màu sắc nhẹ nhàng như be, xanh, trắng, nâu… mang lại cảm giác tinh tế và giúp tinh thần của các nàng cũng được thư thái hơn trong mùa thu.

Chân váy midi

Mùa thu chính là lúc những chiếc chân váy midi lên ngôi vì vẻ đẹp nhẹ nhàng mà chúng mang lại. Nếu những mùa trước, các cô nàng mê mẩn chân váy midi với chất liệu mềm mại, nhiều họa tiết thì sự trở lại của chân váy midi với form dáng cứng cáp hơn sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài thanh lịch và thời thượng hơn.

Ảnh minh họa

Dù là yêu thích váy dáng xòe hay váy suông có vạt xẻ tà cao, bất đối xứng thì các nàng vẫn nên sắm cho mình một chiếc váy midi. Nếu nàng yêu thích phong cách cổ điển, nhẹ nhàng dáng váy xòe chính là lựa chọn hoàn hảo. Còn nàng là cô gái thích sự phá cách thì dáng váy suông sẽ khiến bạn thích thú đấy!

Áo blazer

Ảnh minh họa

Mỗi độ thu về, sức hút của những chiếc blazer lại khiến các chị em không thể nào cưỡng lại. Khoác ngoài một chiếc áo thun hay áo sơ mi không chỉ giúp nàng bớt đi cái se lạnh vào mùa thu mà còn giúp nàng trông “chanh sả” hơn nhiều.

Đầm caro

Ảnh minh họa

Họa tiết caro hay còn được giới chuyên gia gọi là họa tiết gingham làm mưa làm gió mùa mốt năm ngoái đến nay vẫn là xu hướng cho thời trang mùa lạnh năm nay. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở những chiếc chân váy hay áo khoác, một chiếc đầm caro mang lại sự mới mẻ và trẻ trung hơn. Các cô gái hãy thử diện ngay một mẫu đầm caro với màu sắc tươi trẻ xem sao nhé!