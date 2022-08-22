Đầu thu nên chọn váy như thế nào để vừa người trông thon gọn lại trông cao thêm

Một chút khéo léo trong cách kết hợp trang phục có thể đánh lừa thị giác của mọi người. Với sự tinh tế của mình, các bạn nữ có thể chọn những item giúp cho vóc dáng trở nên cao ráo thanh lịch chỉ bằng vài mẹo đơn giản.

Váy kiểu chữ A là chiếc váy cho người có chiều cao khiêm tốn thần thánh. Loại váy này có phần dưới hơi xòe và chiều dài trên đầu gối một chút. Đa phần các mẫu váy này có cạp cao và ôm vào eo giúp tôn thêm vòng eo nhỏ nhắn Đồng thời, loại váy này cũng dễ kết hợp với các loại áo kiểu hoặc sơ mi khác.

Một lời khuyên nhỏ là các bạn nên chọn những mẫu váy có các hàng nút làm điểm nhấn phía trên eo hoặc thẳng hàng sẽ giúp bạn trông trẻ trung, năng động hơn.

2. Váy ôm body

Với 1 cô nàng có chiều cao hơi khiêm tốn như 1m5. Thì chọn 1 chiếc đầm body ôm sát người là 1 trong những lựa chọn sáng suốt để hack thêm chiều cao.

Nhưng bạn cần chú ý là váy body là sản phẩm chỉ thích hợp với các bạn nữ có vòng eo dưới 68cm

3. Váy có phần eo cao

Việc chọn những chiếc váy cạp cao hoặc váy thắt eo cao sẽ có tác dụng tốt trong việc đánh lừa thị giác. Khiến phần chiết eo cơ thể trở nên cao hơn, dẫn đến cảm giác như đôi chân bạn trở nên dài hơn.Phần eo cao ôm gọn giúp cho tỷ lệ cơ thể của bạn trông cân đối. Thu hút ánh nhìn vào phân eo nhiều hơn là đôi chân có phần không được dài lắm đấy.

4. Váy có hoạ tiết kẻ sọc đứng

Hoa văn sọc đứng luôn được ưu ái không chỉ với các nàng chiều cao khiêm tốn. Mà còn là một trong những set đồ cần thiết với các cô gái có dáng người hơi đầy đặn. Những họa tiết sọc giúp kéo dài tầm nhìn. Từ đó hack chiều cao cho bạn một cách dễ dàng và tự nhiên hơn.