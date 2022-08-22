5 gam màu đi đầu xu hướng mùa thu, vừa nâng trắng da lại vừa thời thượng, chị em sẽ tiếc hùi hụi nếu không thử

Thời trang 22/08/2022 07:33

Cứ mỗi độ thu sang, áo khoác màu camel luôn chiếm trọn xu hướng thời trang và trở thành item chủ đạo. Nhưng có lẽ mùa thu năm này, item màu camel sẽ mất đi vị trí độc tôn của mình trước những sắc màu đa dạng hơn.

Chiếc áo khoác màu camel đã khẳng định vị thế của mình suốt nhiều năm nhưng sau ngần ấy thời gian hầu như mọi người đã cảm thấy nhàm chán, tất cả đều cần một sự thay đổi. Mùa thu năm này, sự có mặt của các màu xu hướng mới sẽ gợi ý những sự lựa chọn đa dạng hơn cho các tín đồ thời trang, giúp cho tủ đồ các các cô gái không bị lỗi thời.

Đại diện một, màu đen

5 gam màu đi đầu xu hướng mùa thu, vừa nâng trắng da lại vừa thời thượng, chị em sẽ tiếc hùi hụi nếu không thử - Ảnh 1

Chiếc áo khoác màu đen luôn tạo cảm giác thời thượng và trưởng thành, thậm chí có thể mang đến sự sang trọng và gợi lên sự bí ẩn cho người mặc. Bất kể bạn mặc gì bên trong nó, đều khiến mọi người cảm giác thời trang cao cấp.

Tuy nhiên, bạn nên tránh chọn những áo khoác màu đen toàn thân, nếu không nó sẽ vô tình nuốt chửng cả cơ thể, khiến bạn trở nên chìm nghỉm trong đám đông.

Màu đại diện 2, màu trắng

5 gam màu đi đầu xu hướng mùa thu, vừa nâng trắng da lại vừa thời thượng, chị em sẽ tiếc hùi hụi nếu không thử - Ảnh 2

Màu trắng là gam màu trung tính, tạo cho người nhìn cảm giác sạch sẽ và tinh khiết. Vì vậy, mặc áo khoác màu trắng có thể trông rất gọn gàng và thời trang. Tuy nhiên, màu trắng khá kén chất liệu, do đó bạn nên chọn chất liệu vải cao cấp có độ dày.

Màu đại diện 3, màu xanh lam

5 gam màu đi đầu xu hướng mùa thu, vừa nâng trắng da lại vừa thời thượng, chị em sẽ tiếc hùi hụi nếu không thử - Ảnh 3

Màu xanh lam là một màu rất tươi mát và có tác dụng mang lại cảm giác trẻ trung, đối với người có nhu cầu giảm tuổi thì xanh lam là một lựa chọn không tồi. Màu xanh lam thích hợp với kiểu áo rộng, chất liệu vải mềm mang lại cảm giác ngọt ngào.

Màu đại diện 4, màu xanh lục

5 gam màu đi đầu xu hướng mùa thu, vừa nâng trắng da lại vừa thời thượng, chị em sẽ tiếc hùi hụi nếu không thử - Ảnh 4

Màu xanh lục bắt mắt mang lại cảm giác tràn đầy sức sống. Vào mùa thu có lá vàng héo úa thì khoác lên mình màu xanh lá cây có thể tạo ra hình ảnh đối lập, dễ gây chú ý và mang đến không khí năng động. 

Màu đại diện 5, màu vàng

5 gam màu đi đầu xu hướng mùa thu, vừa nâng trắng da lại vừa thời thượng, chị em sẽ tiếc hùi hụi nếu không thử - Ảnh 5

Áo khoác màu vàng tạo một cảm giác vô cùng ấm áp, giống như đang khoác lên người ánh nắng của chiều thu lãng mạn.

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