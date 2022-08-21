Đầu thu, phụ nữ trên 40 tuổi nên chọn quần áo công sở như thế nào để vừa tao nhã vừa thuận tiện trong công việc.

Tạm cất lại những bộ trang phục thoải mái mùa hè, khi bước vào đầu thu chị em phụ nữ nên lựa chọn quần áo theo phong cách giản dị. Nhưng đơn giản không có nghĩa là xuề xòa, cho nên để tránh mất điểm ngoại hình trước mặt người đối diện thì mọi người cần lưu ý những điểm sau khi lựa chọn trang phục.

Lựa chọn màu sắc quần áo có thể nói là một khâu then chốt trong việc tạo nên một bộ trang phục phù hợp, đồng thời nó cũng sẽ phản ánh gu ăn mặc của chủ chân. Vì vậy màu sắc của quần áo phải được lựa chọn một cách chính xác.

Phụ nữ trên 40 tuổi nhìn chung sẽ tạo cho mọi người ấn tượng chững chạc và ổn định. Để hiện sự trưởng thành và mang lại cảm giác sang trọng thì những gam màu như rượu nho, đen, cà phê đều tương đối phù hợp. Lựa chọn những màu này đều dễ tôn lên nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành lại tạo nên cảm giác trang nhã.

Tuy nhiên đối với phụ nữ trung niên muốn giảm tuổi thì việc lựa chọn gam màu tối và trầm không phải là lựa chọn lý tưởng. Cho nên, mọi người có thể cân nhắc thử các gam màu sáng như màu cà phê nhạt, màu be, màu xanh cốm... Những màu sắc này nếu kết hợp với màu xám thì không chỉ khiến cho người mặt trông trẻ hơn mà còn tạo ra phong cách thời trang thời thượng, có tác dụng giảm tuổi trong mắt người đối diện.

2. Lựa chọn phong cách giản dị

Phụ nữ trẻ có kiểu trang phục phù hợp với lứa tuổi thì phụ nữ trung niên cũng vậy. Do đó chỉ cần lựa chọn kiểu trang phục phù hợp với độ tuổi của mình thì các chị em đã thể hiện rõ nét quyến rũ của mình.

Sau tuổi 40, đa phần các chị em đều phù hợp với trang phục có kiểu dáng đơn giản, khi mặc sẽ tạo cảm giác sang trọng và nét lôi cuốn của mỗi người. Hơn nữa thời trang kín đáo và nhẹ nhàng rất phù hợp với khí chất trưởng thành của phụ nữ trung niên ở môi trường công sở.

Ngay cả khi trang phục theo phong cách đơn giản nhưng có thêm các họa tiết như kẻ sọc hoặc chấm bi thì cũng không ảnh hưởng đáng kể, mà ngược lại càng khiến trang phục trông bắt mắt và độc đáo hơn.

3. Chọn kiểu dáng phù hợp, gọn gàng

Phụ nữ dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì việc ăn mặc phù hợp, gọn gàng là điều vô cùng quan trọng và đó cũng là chìa khóa tạo nên nét đặc trưng và phong cách đặc biệt của mỗi người.

Để ăn mặc phù hợp, điều đầu tiên bạn cần chú ý là phần nối giữa phần trên và phần dưới, đặc biệt là vòng eo phải được định vị rõ ràng và chính xác để bộ trang phục trở nên gọn gàng hơn. Thông qua việc xác định vị trí vòng eo cũng là một cách tính toán chính xác tỷ lệ cơ thể, từ đó dễ dàng lựa chọn trang phục tạo được hiệu ứng kéo dài chân.

Vào đầu thu, bạn nên thử những sản phẩm đơn như quần ống rộng, váy dài dưới đầu gối, suit và áo khoác ngắn để tạo cảm giác thời thượng, đồng thời khoe vẻ đẹp khỏe khoắn và năng động.

Ngoài ra, chọn lựa chất liệu vải cao cấp hoặc cao cấp như len, lụa, tơ tằm, cotton và lanh, cho quần áo cũng có tác dụng nâng cao cảm giác sang trọng cho người mặc.

Một số lưu ý về cách chọn trang phục dành cho phụ nữ sau tuổi 40, mong rằng các chị em phụ nữ ở giai đoạn này nên chú ý ăn mặc để thể hiện sự quyến rũ của bản thân đúng cách và khoe vẻ đẹp chững chạc của mình.